Essai routier du Hyundai Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid 2026 : payer pour de la qualité

Hyundai est entré par la grande porte dans le segment des utilitaires sport à trois rangées avec le Palisade. Depuis son introduction en 2020, il s’est imposé comme une référence grâce à sa combinaison de confort, d’équipement et de raffinement. Pour 2026, Hyundai pousse encore plus loin sa quête de qualité et de luxe avec une refonte complète et, surtout, une nouvelle motorisation hybride.

Pour

Confort de roulement exceptionnel

Équipement ultra complet

Habitacle spacieux et haut de gamme

Contre

Fiabilité de la motorisation hybride encore à démontrer

Consommation plus élevée que prévu pour un hybride

Prix en hausse

Un design audacieux et raffiné

Chez Hyundai, le design est un pilier stratégique. Alors que des rivaux comme les Honda Pilot ou Toyota Grand Highlander misent sur la sobriété, le Palisade 2026 revendique fièrement sa personnalité. On se souvient de la première génération et de sa calandre monumentale ; pour cette nouvelle mouture, la marque coréenne conserve le panache tout en accentuant le luxe. Le résultat général évoque certains traits du Land Rover Range Rover à un modèle d’élégance et de présence.

La nouvelle signature visuelle repose sur cinq bandes lumineuses horizontales qui encadrent une imposante grille, où les blocs optiques sont subtilement dissimulés. La version Calligraphy, la plus luxueuse, reçoit une finition de fines lattes chromée soignée et une bande lumineuse horizontale qui traverse la face avant.

De profil, le Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid respire la distinction. Le contour de toit est cerclé d’un élégant bandeau de chrome satiné qui s’élargit sur le pilier D, elle donne même l’impression d’être la continuité des longerons de toit. Les jantes de 21 pouces ajoutent une touche de raffinement supplémentaire. Plus long de 65 mm que le modèle précédent, le Palisade atteint désormais la même longueur que son cousin électrique, l’IONIQ 9.

À l’arrière, les feux verticaux évoquent encore le Range Rover, avec des accents gris satiné sur le bas de caisse. La qualité d’assemblage impressionne : les ajustements sont d’une précision remarquable, au niveau des meilleurs constructeurs. C’est sans contredit le véhicule le mieux construit de la catégorie.

Une cabine somptueuse et accueillante

L’accès à bord est facile grâce à de larges portières. Une fois assis, on découvre un univers qui flirte avec le haut de gamme. Les sièges en cuir Nappa offrent un confort remarquable : chauffants, ventilés, massants, et même inclinables pour les deux premières rangées. Hyundai propose trois teintes : noir, gris pâle ou brun, toutes de bon goût.

Le volant, au design inspiré d’un vaisseau spatial, étonne d’abord, mais s’avère très ergonomique. Le tableau de bord adopte une esthétique rétro-futuriste rappelant les grandes berlines Lincoln des années 1970. Une large section au allure de coussin traverse la planche, conférant un aspect cossu, quoiqu’un peu massif visuellement.

L’interface numérique regroupe instrumentation et système multimédia sous une même plaque noire. Tous deux de 12,3 pouces. L’affichage est clair, fluide et bien organisé, même si les possibilités de personnalisation sont limitées. À ce niveau de prix, on aurait aimé un écran plus vaste ; à titre comparatif, le Chevrolet Traverse propose un écran de 17,7 pouces. Considérant la position du Palisade, il serait normal que l’on ait des écrans plus généreux, du moins une évolution du système que l’on voit aussi dans une Elantra.

La console centrale impressionne par sa taille, on serait même tenté de dire qu’il s’agit du contre-dossier d’une troisième place. Bien qu’imposant, cette console est complète: plusieurs ports USB-C, recharge sans fil, porte-gobelets, grand espace de rangement et même un stérilisateur UV-C pour les petits objets, une attention certainement très pratique pour les petits nez qui coulent.

Les occupants de la deuxième rangée profitent d’un confort digne de la première : sièges chauffants, ventilés, réglages multiples et surtout inclinables. Le tout se fait sans contrainte en matière de dégagement. Seule l’absence d’écrans arrière se fait sentir. En revanche, la qualité perçue surpasse la majorité des concurrents, qu’il s’agisse du Mazda CX-90, du Toyota Grand Highlander ou du Nissan Pathfinder.

La troisième rangée est plus restreinte, mais demeure utilisable même pour des adultes. La visibilité est excellente, et les grandes surfaces vitrées contribuent à une sensation d’espace.

Un espace de chargement pratique

Hyundai soigne l’aspect fonctionnel. Dans le coffre, des commandes électriques permettent de rabattre les dossiers des deux rangées arrière, lentement, mais efficacement. Le volume utile est de 540 litres avec tous les sièges en place, 1 310 litres avec la troisième rangée abaissée et jusqu’à 2 455 litres une fois tout replié. C’est un peu inférieur aux références du segment comme le Toyota Grand Highlander et le Honda Pilot, mais la présentation et les matériaux compensent largement.

Une motorisation hybride convaincante

Sous le capot, Hyundai introduit une nouvelle motorisation hybride combinant un moteur 4 cylindres turbo de 2,5 litres à deux moteurs électriques et une batterie de 1,7 kWh. L’ensemble développe 329 chevaux et 339 lb-pi de couple. Un des moteurs agit comme générateur pour recharger la batterie, tandis que l’autre entraîne directement les roues via la transmission, permettant une mobilité occasionnelle entièrement électrique. Le tout passe par une boîte automatique à 6 rapports, un choix assumé pour préserver la sensation mécanique. Je m’explique encore mal pourquoi Hyundai n’offre toujours pas de boite à 8 rapports pour plusieurs de ses hybrides.

Le mariage entre thermique et électrique est fluide : les transitions sont quasi imperceptibles. En mode Sport, l’électricité soutient les accélérations ; en mode Eco, elle maximise l’efficience. Le système hybride de Hyundai n’offre pas l’aplomb d’un Hybrid Max de Toyota, mais il excelle par sa douceur. Malgré le fait que l’on soit marié à un 4-cylindres, il est très peu audible. L’insonorisation de la cabine maintient les bruits à l’extérieur.

Hyundai annonce une consommation moyenne de 8,1 L/100 km. Durant mon essai, sur un parcours Montréal-Thetford-Sherbrooke-Montréal-Sherbrooke-Montréal totalisant près de 1 000 km, la moyenne s’est établie à 9,5 L/100 km, un chiffre plus élevé mais explicable par une utilisation majoritairement autoroutière. En ville, le Palisade hybride se montre plus efficient.

Un comportement routier de grand tourisme

Sur la route, le Palisade se démarque par son confort de roulement exceptionnel. Les suspensions à correcteur d’assiette automatique du modèle Calligraphy absorbent les imperfections avec une douceur comparable à celle d’un Range Rover, pour une fraction du prix. La direction, bien que peu communicative, est précise et stable ; la tenue de route inspire confiance malgré le gabarit. Ce n’est pas un véhicule sportif, mais un voyageur de grand luxe, idéal pour les longues distances.

Après plus de 1 000 km à son volant, difficile de ne pas apprécier le calme absolu à bord : isolation sonore exemplaire, absence de vibrations, confort moelleux. Le Palisade s’impose comme l’un des SUV les plus reposants à conduire sur le marché.

Technologie et sécurité

Comme il se doit, le Palisade 2026 intègre une suite complète d’aides à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence autonome, assistance au maintien de voie, caméra 360°, surveillance des angles morts et conduite semi-autonome.

Cette dernière fonctionne bien, mais un irritant demeure : elle se réactive automatiquement chaque fois que le régulateur adaptatif est enclenché. Une pression rapide sur le volant suffit à la désactiver, mais cela devient lassant. Devant toujours avoir une main sur le volant, on est moins évolué que le système Super Cruise de GM à main libre.

Fiabilité et entretien

L’ancienne génération du Palisade s’est montrée généralement fiable, malgré quelques ratés sur le V6 de 3,8 L à ses débuts. Entre 2020 et 2025, 10 rappels ont été enregistrés, souvent mineurs. La nouvelle mécanique hybride devra encore prouver sa durabilité. Les hybrides Hyundai présentent en général de bons antécédents, mais la prudence reste de mise pour une première année de production.

Comme toujours chez Hyundai, le calendrier d’entretien est serré et peut alourdir les coûts de possession, surtout pour les versions les plus équipées.

Prix et positionnement

Le Palisade hybride 2026 se décline en deux versions au Canada :

Luxury Hybrid : 63 321 $

Ultimate Calligraphy Hybrid : 68 521 $

Des prix élevés, certes, mais justifiés par la qualité de fabrication et le niveau d’équipement. À titre comparatif, le Toyota Grand Highlander Platinum Hybrid Max se détaille à 69 534 $, tandis que le Mazda CX-90 PHEV GT à équipement équivalent est à 63 946 $. Le Hyundai se situe donc dans la moyenne, mais offre une impression de luxe et un équipement supérieur. Cependant, lors de la revente du véhicule, bien que Hyundai progresse, Toyota conservera une valeur passablement plus haute.

Conclusion : le luxe et le confort

Hyundai avait promis une nouvelle génération de Palisade plus luxueuse et plus raffinée, promesse tenue. Hormis quelques petits défauts, le véhicule impressionne à tous les chapitres : confort, style, qualité de finition, silence et comportement routier. La consommation pourrait être plus basse, mais demeure acceptable pour un grand VUS.

Le Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid 2026 n’est pas donné, mais il vaut chaque dollar. Pour les familles recherchant un VUS trois rangées hautement confortable, élégant et moderne, il s’impose comme l’un des meilleurs choix du moment. Déjà excellent, le Palisade franchit une nouvelle étape et consolide sa position au sommet de sa catégorie.

Modèle Hyundai Palisade Hybrid Toyota Gr Highlander Hybrid Max Honda Pilot Hyundai IONIQ 9 Moteur L4 2,5T Hybrid L4 2,4T Hybrid V6 3.5L Moteurs électriques Puissance 329 ch 362 ch. 285 ch. 422 ch Couple 339 lb-pi 400 lb-pi 262 lb-pi 516 lb-pi Transmission AT6 AT6 AT10 Aucune Capacité remorquage 2 268 kg (5 000 lb) 2 268 kg (5 000 lb) 2 268 kg (5 000 lb) 2 268 kg (5 000 lb) Nombre de places 7-8 places 7-8 places 7-8 places 6-7 places Volume de coffre 540/1310/2455L. 586/1640/2761L. 529/1373/2463 L. 620/1323/2462L. Cons. ville 8,3L./100km 9,0L./100km 12,7L./100km 20,5 kWh/100km Cons. route 7,9L./100km 8,6L./100km 9,4L./100km 25,5 kWh/100km Cons. Combinée 8,1L./100km 8,8L./100km 11,2L./100km 23 kWh/100km Échelle de prix 56 521$ à 68 521$ 54 639$ à 69 534 $ 56 373$ à 68 123$ 62 766 $ à 81 161$