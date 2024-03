Essai routier Mazda CX-90 2024 PHEV: si vous parcourez 42 kilomètres par jour

En 2024, Mazda a dit au revoir au CX-9 qui était franchement vieillissant pour le remplacer par un produit drôlement plus moderne: le CX-90.

Le Mazda CX-90 PHEV peut parcourir jusqu’à 42 kilomètres en mode tout électrique.

Il est éligible à des crédits gouvernementaux totalisant 7500 $.

Le CX-90 2024 peut aussi être livré avec un moteur à six cylindres en ligne.

Au mois de janvier dernier, Ecolo Auto a mis à l’essai le CX-90 PHEV 2024 sur les routes de la grande région de Montréal. Voici le bilan complet de nos impressions.

Quelques chiffres à retenir

Avec le CX-90 2024, Mazda a intégré deux nouveaux groupes motopropulseurs. En effet, ce VUS intermédiaire à trois rangées est animé de série par un moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,3 L. Disons d’emblée que cette mécanique est souple, douce et fort agréable. Elle jouit de la technologie de l’hybridation légère.

Pour la première fois sur notre continent, Mazda a aussi intégré la technologie hybride rechargeable. Essentiellement, le moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L que l’on connait bien est jumelé à une transmission automatique à huit rapports, à un moteur électrique et à une batterie de 17,8 kWh. Le tout produit une puissance de 323 chevaux et un couple de 369 lb-pi. Nous estimons que c’est amplement suffisant compte tenu de la vocation du véhicule.

La batterie de 17,8 kWh procure une autonomie 100% électrique d’à peine 42 kilomètres, ce qui est légèrement décevant. On aurait apprécié que le cap des 50 kilomètres soit atteint. D’ailleurs, si tel avait été le cas, les subventions gouvernementales auraient été plus généreuses. Mentionnons qu’actuellement, le Mazda CX-90 PHEV 2024 se qualifie pour un crédit de 5000 $ de la part du gouvernement provincial et de son programme Roulez vert. Il est aussi éligible à un crédit de 2500 $ provenant du gouvernement fédéral et du programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission. Les 7500 $ de crédits auxquels il a droit le rendent d’autant plus attrayant de la perspective d’un consommateur. Revenons à l’autonomie. Nous rappelons que nous avons mis le véhicule à l’essai au mois de janvier 2024 et que les grands froids n’aident en rien l’autonomie des véhicules électrifiés. Même lorsque la batterie était pleinement chargée, l’autonomie affichée ne dépassait pas une vingtaine de kilomètres. Voilà qui est décevant. Or, ce qui déçoit encore plus, c’est que le véhicule refusait d’utiliser seulement le moteur électrique et la batterie. Le moteur à essence se mettait de la partie malgré nous.

Étant donné que l’autonomie électrique est peu élevée, et ce même dans des conditions idéales, nous sommes portés à recommander le CX-90 PHEV à des utilisateurs qui effectuent des trajets quotidiens qui sont réguliers, qui ont la possibilité de recharger leur véhicule à la maison et sur leur lieu de travail, et qui, surtout, n’ont aucune envie de se casser la tête avec la recharge lors des longs trajets comme l’exigent les véhicules électriques.

Au terme d’un essai de près de 750 kilomètres au volant du Mazda CX-90 PHEV 2024, l’ordinateur de bord affichait une cote de consommation de 9,6 L/100 kilomètres. Précisons que nous avons effectué deux recharges complètes. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 9,4 L/100 kilomètres en conduite combinée pour ce modèle. La consommation enregistrée ne nous apparaît pas comme étant démesurée dans les circonstances. Les trajets ont principalement été effectués en milieu urbain et souvent, il y a eu plus de deux occupants à bord du véhicule.

Un vrai VUS PHEV à trois rangées

L’offre de VUS compacts pouvant être dotés de la technologie hybride rechargeable est vaste. On peut penser au Toyota RAV4 Prime, au Tucson PHEV, au Sportage PHEV, au Escape PHEV et même au Hornet R/T. Or, l’offre est on ne peut plus restreinte lorsqu’on a besoin d’une troisième rangée de sièges. Il est vrai que les Sorento PHEV et Outlander PHEV sont dotés d’une troisième rangée de sièges. Or, il nous semble juste d’affirmer qu’il s’agit dans ces deux cas d’une banquette d’appoint. En ce qui concerne le CX-90, il est un véritable et authentique VUS intermédiaire à trois rangées. Il n’est pas le plus spacieux du segment, mais il en fait tout de même partie.

Si vous êtes à la recherche d’un VUS intermédiaire à trois rangées qui est doté de la technologie hybride rechargeable, vous avez le choix de vous tourner vers le Mazda CX-90… ou le Mazda CX-90. Le constructeur japonais semble avoir remarqué qu’il y avait un petit vide dans le marché automobile et il est venu le combler.

Cela étant dit, comme c’est souvent le cas avec des VUS intermédiaires à trois rangées, l’accès à la troisième rangée n’est pas suffisamment facile et l’espace n’y est pas assez généreux.

Un écran qui n’est toujours pas tactile

Au centre de la plage de bord loge un bel écran de 10,25 pouces. L’affichage est net et les menus sont plutôt bien composés. Or, il manque un élément majeur. Il n’est pas tactile! Pour naviguer dans le système, vous devrez utiliser une roulotte située sur la console. Celle-ci est à la fois sensible et peu précise. À notre avis, il s’agit d’un irritant majeur.

Et son prix?

Le Mazda CX-90 2024 est offert à partir de 45 900 $. En échange de cette somme, vous obtenez une version GS équipée du moteur à six cylindres. Pour profiter de la technologie hybride rechargeable, vous devrez débourser minimalement 54 900 $. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’opter pour une version GT dont le prix est de 64 350 $. Cette dernière est munie d’équipement superflu dont on peut aisément se passer. La déclinaison GS-L représente un bon compromis au prix de 59 950 $. N’oublions pas que les modèles munis de la technologie hybride rechargeable sont éligibles à des subventions qui totalisent 7500 $.

En attendant le CX-70

Par le passé, certains constructeurs automobiles ont adapté des VUS compacts ou intermédiaires à deux rangées afin de leur greffer une troisième rangée. Le résultat n’était pas toujours concluant. On se rappellera de la version L de la précédente génération du Lexus RX dont la troisième rangée de sièges était on ne peut plus symbolique. Or, Mazda a procédé de la manière inverse, c’est-à-dire qu’on a d’abord introduit le CX-90 à trois rangées et qu’on a ajouté ensuite une déclinaison sans la troisième rangée. Identifié par le nom CX-70, ce modèle a été présenté en primeur mondiale il y a quelques jours à peine. Cela étant dit, si vous désirez acquérir un VUS spacieux et bien équipé, mais que vous n’avez pas l’intention d’utiliser la troisième rangée de sièges, le nouveau CX-70 est assurément un choix plus sensé.

En bref

En conclusion, le CX-90 PHEV nous a convaincus de sa pertinence. On salue l’audace de Mazda de percer un créneau encore peu défriché, soit celui des VUS PHEV avec trois véritables rangées de sièges. Tel que mentionné ci-haut, nous estimons qu’une GS-L fera amplement le travail et que sa facture est considérablement réduite grâce aux subventions gouvernementales qui totalisent 7500 $.