Le Range Rover Electric repousse les limites lors des essais dans le désert des Émirats arabes unis

Les essais dans le désert des Émirats arabes unis, chauds et sablonneux, mettent en évidence les innovations thermiques et de traction du Range Rover Electric dans des conditions extrêmes.

Le Range Rover Electric escalade des dunes de sable de 300 pieds lors des essais dans les Émirats arabes unis.

La gestion intelligente du couple améliore la traction grâce à des temps de réaction de l’ordre de la milliseconde.

Des systèmes thermiques avancés gèrent le confort de l’habitacle et le refroidissement de la batterie par une chaleur de 50 °C.

Les prototypes du Range Rover Electric sont soumis à des essais intensifs dans le désert des Émirats arabes unis, une étape cruciale dans le développement du premier modèle tout électrique de la marque de VUS de luxe. Avec des températures dépassant les 50 °C et des taux d’humidité atteignant 90 %, les essais sont conçus pour garantir les performances, la gestion thermique et les capacités tout-terrain du véhicule dans les conditions les plus difficiles.

Les essais dans le désert sont axés sur la validation de systèmes clés essentiels pour les véhicules électriques fonctionnant dans des climats extrêmes. L’un de ces systèmes est le système de gestion intelligente du couple, qui contrôle avec précision la puissance fournie à chaque roue. Ce système améliore la traction sur les surfaces difficiles, telles que le sable fin, en réduisant le temps de réaction du couple à une milliseconde seulement. Par ailleurs, le système avancé de gestion thermique du véhicule est conçu pour réguler simultanément les températures de l’habitacle et de la batterie, même en cas de sollicitation prolongée.

Pour tester ces systèmes, le Range Rover Electric s’est attaqué à l’imposante dune « Big Red » de 300 pieds près de Sharjah, dans le désert d’Al Badayer. Les ingénieurs ont poussé les prototypes dans des montées répétées, exigeant un couple soutenu à basse vitesse et une puissance inébranlable. Le véhicule a effectué cinq ascensions consécutives sans aucune baisse de performance, égalant ou dépassant les capacités des modèles Range Rover à moteur à combustion interne.

Le climat extrême a également permis de tester la capacité du système de refroidissement à gérer les besoins thermiques de la batterie et le confort des passagers. Les ingénieurs ont noté que l’exploitation d’un groupe motopropulseur électrique dans de telles conditions présente des défis supplémentaires par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre la consommation d’énergie pour la propulsion et le refroidissement. Malgré ces exigences, les prototypes ont maintenu des performances constantes tout au long des essais.

En plus de la conduite sur le sable, les prototypes ont été testés dans des conditions de chaleur urbaine afin d’évaluer leurs performances dans le trafic urbain discontinu, où les systèmes de refroidissement sont soumis à des contraintes différentes. Cette approche à multiples facettes permet de s’assurer que le véhicule est prêt pour divers cas d’utilisation, allant des trajets urbains aux aventures tout-terrain.

Ces tests s’inscrivent dans un programme de développement plus large visant à transposer la réputation tout-terrain de Range Rover à l’ère électrique. Alors que les essais se poursuivent, la marque reste sur la bonne voie pour ouvrir les réservations des clients pour le Range Rover Electric en 2025.