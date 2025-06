Toyota augmente la production du Grand Highlander et regroupe la fabrication des VÉ au Kentucky

Les plans de production de véhicules électriques sont recentrés alors que le Grand Highlander surpasse le Highlander en 2024

La production du Grand Highlander est désormais assurée par les deux lignes de l’usine Toyota en Indiana.

La fabrication des VÉ sera centralisée à l’usine du Kentucky pour plus d’efficacité.

Les ventes du Highlander chutent de 51 % alors que celles du Grand Highlander augmentent de 10 % en début d’année 2024 aux États-Unis.

Toyota transférera la production d’un futur VUS électrique à trois rangées à son usine d’assemblage de Georgetown, au Kentucky. Cette décision permettra à l’usine de Princeton, en Indiana, d’augmenter la production du populaire Grand Highlander à motorisation essence et hybride.

L’annonce a été faite aux employés des usines américaines de Toyota ainsi qu’aux fournisseurs le 23 juin dernier. Ce changement stratégique vise à s’adapter aux tendances actuelles du marché américain des VÉ et à la forte demande pour les VUS à trois rangées.

Toyota prévoyait initialement assembler un VÉ à trois rangées en Indiana et un autre au Kentucky, en parallèle avec un modèle développé par Subaru. Un investissement de 1,4 milliard $ avait déjà été consenti pour adapter l’usine de Princeton à la production de véhicules électriques. Finalement, les deux modèles seront construits à Georgetown. Les batteries proviendront de la future usine de 13,9 milliards $ actuellement en construction en Caroline du Nord.

L’usine de l’Indiana se consacrera désormais exclusivement au Grand Highlander, avec une montée en cadence sur ses lignes de production est et ouest. Toyota affirme que cette réorganisation permettra une meilleure efficacité manufacturière et une réponse plus agile à la demande du marché.

Selon le constructeur : « Afin d’améliorer l’efficacité manufacturière et mieux répondre à la demande des consommateurs, Toyota procède à une répartition stratégique de sa production entre ses usines du Kentucky et de l’Indiana. »

Depuis son retour en concession après une suspension temporaire liée à un problème de coussin gonflable latéral, le Grand Highlander affiche de meilleures ventes que le Highlander sur le marché américain. Jusqu’à la fin mai, les livraisons du Grand Highlander ont augmenté de 10 %, atteignant 53 842 unités, tandis que celles du Highlander ont chuté de 51 %, à 24 985 unités. Au Canada, les ventes restent plus faibles, avec le Highlander légèrement en avance. Toutefois, le Grand Highlander a connu une hausse marquée de 80,5 % en mai, enregistrant son meilleur mois à ce jour.

Les deux VÉ à trois rangées prévus pour l’usine du Kentucky devraient arriver sur le marché d’ici la fin de 2025. Toyota n’a pas encore dévoilé de détails techniques ou de design.