Hyundai Palisade hybride 2026 Édition LNH : pour les vrais amateurs de hockey

Hyundai Canada dévoile une série spéciale qui ne manquera pas de séduire les amateurs de hockey d’un océan à l’autre : le Hyundai Palisade hybride 2026 Édition LNH, une version exclusive au marché canadien et limitée à seulement 500 exemplaires.

L’édition LNH est une exclusivité canadienne

Il pourra être configuré sous le thème de l’une de 32 équipes de la LNH

Le prix du Hyundai Palisade hybride 2026 Édition LNH est de 70 999$

Une édition qui célèbre l’identité canadienne

Après le succès du Santa Fe LNH 2024, Hyundai poursuit son partenariat avec la Ligue nationale de hockey en proposant un VUS hybride haut de gamme, taillé sur mesure pour les partisans. « Le hockey est plus qu’un sport au Canada, il fait partie de notre identité nationale », souligne Steve Flamand, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Avec le Palisade 2026 édition LNH, nous sommes fiers de célébrer cette passion en offrant aux partisans un VUS audacieux et haut de gamme qui reflète l’esprit du jeu. »

Design et accessoires exclusifs

Habillé d’un extérieur blanc crème mat et d’un habitacle en cuir nappa gris anthracite, le Palisade hybride Édition LNH mise sur des éléments uniques, introuvables ailleurs dans le monde. Les clients pourront personnaliser leur véhicule aux couleurs de l’une des 32 équipes de la LNH grâce à des seuils de portières Luxwood, des tapis et des plateaux de chargement TuxMat, tous marqués du logo de leur équipe favorite. Particularité notable : ces accessoires sont conçus et produits par des entreprises canadiennes.

Groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération

Sous le capot, l’exclusivité ne rime pas avec compromis. Le Palisade hybride Édition LNH adopte le nouveau moteur hybride turbocompressé de 2,5 L, développant 329 chevaux et 339 lb-pi de couple. Les cotes officielles de RNCan affichent une consommation combinée de 8,1 L/100 km, faisant de ce grand VUS une option à la fois puissante et efficiente.

Équipement complet

Basé sur la version Ultimate Calligraphy hybride, ce Palisade se distingue par une dotation complète : jantes de 21 pouces, toit ouvrant à double vitrage, caméras avant et arrière intégrées, rétroviseur numérique et affichage tête haute. À bord, le luxe se poursuit avec des sièges en cuir nappa ventilés et relaxants, un siège conducteur Ergo Motion et un système audio BOSE à 14 haut-parleurs.

Prix, disponibilité et Coupe Stanley

Le Hyundai Palisade hybride Édition LNH 2026 est proposé à un prix de détail suggéré de 68 899 $, auquel s’ajoutent 2 100 $ de frais de transport et préparation. Disponible uniquement au Canada et en production limitée, il s’annonce déjà comme une pièce de collection pour les amateurs de hockey et de VUS haut de gamme.

Chaque acheteur repartira aussi avec une glacière YETI co-marquée Hyundai x LNH et sera automatiquement inscrit à un tirage pour gagner un voyage pour deux à la finale de la Coupe Stanley 2026.