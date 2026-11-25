Pour :

Caractère unique

Calibration du châssis

Puissance saisissante

Contre :

Autonomie limitée

Consommation énergétique élevée

Prix

J’aime l’audace dont fait preuve le groupe Hyundai/Kia/Genesis en matière de jouets automobiles. Il y a eu l’IONIQ 5 N, puis l’IONIQ 6 N, et nous voilà maintenant avec le Magma, le premier de sa lignée chez Genesis, mais calqué sur les deux autres d’un point de vue technique.

Le constructeur ne vise pas le volume : à 99 500 $, c’est bien évident. Ce bolide ne s’adresse pas à tout le monde, tout au plus à une poignée de privilégiés, et c’est bien correct comme ça : on garde l’exclusivité.

Toutefois, il y a de fortes chances que ceux qui porteront une attention particulière au GV60 Magma soient des adultes-adolescents de cœur qui refusent de vieillir et pour qui la console de jeux vidéo occupe encore une importante partie de leur temps. Je dirais que ce Magma sera l’extension d’une certaine immaturité, car il n’y a rien de rationnel, ou presque, dans cette bombe de plus de 600 chevaux.

Un style rafraîchissant

Pour assurer la démarcation du Magma, les designers ne lésinent pas sur les moyens. À l’avant, on remarque d’emblée que les voies sont plus larges et que les roues sont couvertes par des arches plus saillantes. Trois pilules noires servent de « calandre »; les boîtiers des blocs optiques, tout comme le logo Genesis, sont noirs.

Le pare-chocs adopte une présentation plus agressive avec des « babines » relevées. Deux ailettes aérodynamiques favorisant une pression négative sur le train avant pour plus de stabilité à haute vitesse encadrent la devanture.

De profil, on remarque que les suspensions sont abaissées de 20 mm. Les imposantes jantes forgées de 21 pouces, elles aussi noires, assurent une présence puissante sur la route. Les jupes en bas de caisse augmentent l’effet de sol. Les extracteurs d’air derrière les arches de roue sont un clin d’œil à la performance que j’aime particulièrement.

À l’arrière, on lui donne des airs de petit diablotin avec un aileron cornu qui fait nécessairement sourire. Le tout est bien équilibré, mais on voit que la personne responsable de sa conversion en bolide de haute performance avait encore un cœur d’enfant et s’est fait dire : « Amuse-toi. »

Genesis n’offre que quatre couleurs pour la carrosserie : l’orange Magma, le noir Vik, le blanc Uyuni ou encore le gris mat Makalu. Disons que l’on pourrait être un peu plus « wild ».

La salle de jeux

La décoration intérieure du Magma suit une approche similaire à celle de l’extérieur. L’entièreté de la cabine est recouverte de cuir et de suède synthétique pour une meilleure adhérence des occupants aux sièges. En contraste, on découvre des surpiqûres orange partout. On fait même un genre de tartan dans les portes.

Le volant a une signature unique avec les deux boutons Magma et Boost, qui serviront ultérieurement à entrer dans l’aire de jeu. Le boudin généreux permet une excellente prise en main, un aspect nécessaire avec autant de performance.

Devant, une plaque de 27 pouces de diagonale inclut l’instrumentation et le système multimédia. Puisqu’il s’agit d’un Magma, on a droit à une présentation unique avec, sans surprise, des tons orangés. La lecture est facile et très claire, avec une définition graphique sans faute. Les menus sont très nombreux, surtout dans le système multimédia. Ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour aller à la découverte de tous les tableaux. On y voit aussi toutes les possibilités qui s’offrent à nous pour le pilotage de ce GV60.

Les boutons ne sont pas nombreux, mais l’ergonomie demeure bonne, tout particulièrement pour la gestion de la climatisation à l’aide d’un écran en forme de pilule et de deux interrupteurs. À la console, il y a la molette pour la transmission, mais aussi celle pour le système multimédia. Placer les deux l’une à côté de l’autre est une mauvaise idée. On se trompe constamment.

Les sièges baquets offrent un excellent confort avec beaucoup de soutien pour toutes les parties du corps. Bonne note aussi à la visibilité générale, quoique la lunette arrière soit un peu étroite.

Un peu de maturité quand même

Même s’il incarne la notion de jouet, le GV60 demeure pratique avec un espace arrière très généreux pour deux adultes ou trois enfants. Le confort y est tout à fait décent. Pour ce qui est de l’aire de chargement, on est à un très respectable 680 litres avec les dossiers en place et quelque 1 550 litres avec les dossiers rabattus.

En territoire connu, mais toujours spectaculaire

D’un point de vue technique, le GV60 est le jumeau des IONIQ 5 et 6. Ce n’est donc pas très surprenant que l’on obtienne la même plateforme E-GMP et son architecture à 800 V. On est à la fine pointe de la technologie. La batterie a une capacité de 84 kWh et accepte une puissance de recharge allant jusqu’à 250 kW sur une borne de niveau 3. L’énergie entre par un port NACS.

Pour rassurer ceux qui s’inquiètent de la durabilité de la batterie dans un contexte de haute performance, celle-ci bénéficie d’un système évolué de gestion de la température, le « High Performance Battery Control » (HPBC), qui optimise son rendement et contribue à sa préservation grâce à son programme de gestion thermique.

Tout comme les N, le Magma est équipé de deux moteurs électriques. Celui du train avant développe 166 kW (223 ch), alors que celui à l’arrière produit 282 kW (378 ch). Le total est donc de 601 chevaux avec un couple de 546 lb-pi. Ce n’est pas tout : en optimisant la configuration technique et en appuyant sur le bouton Boost au volant, la puissance passe à 478 kW (641 ch) avec un couple de 583 lb-pi. Dans ce contexte, sur une plage d’une dizaine de secondes, l’accélération se fait en 3,4 secondes.

Une collection de tempéraments

La conduite du Magma est une très grande source de joie. Évidemment, la puissance, c’est une chose, mais ce n’est pas tout. La calibration technique de ce véhicule est impeccable. La direction, contrairement à celle de bon nombre de véhicules électriques, communique avec nous. On se sent en relation avec le bolide.

Les suspensions sont tout aussi impressionnantes, sinon plus. Les ingénieurs ont revu la géométrie de l’entièreté des composants. De ce fait, la capacité de charge verticale est supérieure de 10 % et la capacité latérale, de 18 %. Les amortisseurs sont adaptatifs, avec un contrôle électronique en fin de course qui module l’amortissement en détente ou en compression pour éviter tout mouvement brusque. Sur la route, il faut vraiment être irresponsable pour atteindre les limites de la tenue de route. Le Magma colle à la route, d’autant plus qu’il est particulièrement bien chaussé avec des Pirelli P Zero 5 (275/35R21).

On peut jouer avec les paramètres, mais ultimement, on optera pour l’un ou l’autre des cinq principaux modes de conduite. Ils sont nombreux et donnent autant de personnalités au Magma.

Quintessence de la bébelle, le système e-ASD+ crée une collection de sons inspirés de moteurs thermiques, notamment en les synchronisant avec les changements de rapports simulés. Personnellement, ce n’est pas ma tasse de thé, mais pour s’amuser et impressionner la galerie, l’effet y est.

Tout n’est pas rose

Le Magma est un jouet d’exception, mais il y a toujours un compromis. Dans son cas, comme pour tous les véhicules de performance, c’est sur le plan de la consommation que l’on paie. Durant mon essai, j’ai obtenu une moyenne de 28,5 kWh/100 km. C’est très élevé et, bien sûr, je ne l’ai pas conduit comme un maniaque en tout temps !

Mon autonomie réelle est donc de 295 kilomètres. C’est assez loin des 357 kilomètres estimés par le constructeur. Ajoutez à l’équation que j’étais en début d’automne, sous des températures clémentes et avec les pneus d’été. C’est attendu, mais ça demeure décevant.

À surveiller

Le GV60 est avec nous depuis suffisamment de temps pour avoir une bonne idée de sa fiabilité. Comme pour tous les véhicules construits sur la plateforme E-GMP à 800 V, ses premières années de production ont été marquées par le rappel concernant l’unité de contrôle ICCU. Techniquement, ce problème est réglé. Le temps le dira. Pour le reste, le constructeur offre une garantie enviable dans le monde des véhicules de luxe, tout comme un service d’entretien inclus pendant 5 ans ou 100 000 km.

Modèle Genesis GV60 Magma Audi S Q6 e-tron Porsche Macan Turbo Puissance maximale 641 ch 510 ch 630 ch Couple maximal 583 lb-pi 631 lb-pi 833 lb-pi Batterie brute 84 kWh 100 kWh 100 kWh Architecture 800 V 800 V 800 V Recharge rapide CC 250 kW 270 kW 270 kW 0-100 km/h 3,4 s 4,3 s 3,3 s Rouage Intégral Intégral Intégral Autonomie annoncée 357 km 459 km 472 km Volume coffre (frunk) 680/1550L (20L) 855/1707L (64L) 480/1288L (84L) Prix canadien affiché 99 500 $ 96 750 $ 148 342 $

Conclusion

Quel jouet d’exception ! Il est clair que Genesis entre par la grande porte dans le monde des véhicules de performance avec cette nouvelle division Magma. J’adore son style et son aspect très distinctif, alors qu’il demeure pratique. Il démontre le côté juvénile et anticonformiste de son propriétaire.

Toutefois, en matière de chiffres, je pense que Genesis aurait dû s’éloigner un peu plus des N de Hyundai pour mieux s’en distinguer. De 20 à 25 chevaux de plus auraient assis son hégémonie. L’autre point qu’il faut aussi retenir est sa faible autonomie. Il faut vraiment évaluer sa réalité pour s’assurer que ça ne devienne pas un irritant.

En matière de prix, il frise les 100 000 $ à 99 500 $. C’est passablement plus que ses jumeaux N, dont les prix sont de 80 499 $ pour l’IONIQ 5 N et de 82 499 $ pour l’IONIQ 6 N.