Les plus petites voitures sport de Porsche passeront au tout électrique dès le premier trimestre de 2027.

Ces modèles intégreront une batterie verticale inhabituelle montée à l’arrière, conçue pour préserver les qualités de conduite propres à la marque.

Les conducteurs auront droit à une sonorité de moteur à six cylindres et à des changements de vitesse simulés.

Alors que Porsche s’apprête à lancer ses nouvelles 718 Boxster et Cayman électriques au premier trimestre de l’an prochain, de nouveaux détails à leur sujet ont fait surface.

Nous savons désormais que ces modèles adopteront un positionnement de batterie inédit qui devrait contribuer à préserver le comportement routier des versions à essence précédentes, caractérisé par un poids concentré vers l’arrière.

En effet, plutôt que d’installer le bloc-batterie à l’horizontale sous le plancher comme dans la majorité des véhicules électriques, Porsche le placera à la verticale derrière les sièges.

La répartition des masses visée est de 40:60 entre l’avant et l’arrière, ce qui devrait se rapprocher des modèles Porsche à moteur thermique équipés d’un six cylindres à plat monté derrière l’essieu arrière.

Pour offrir suffisamment de puissance et d’autonomie avec une batterie logée dans un espace restreint, la gamme 718 nécessite des cellules à plus haute densité énergétique que la plupart des autres véhicules électriques.

C’est apparemment l’une des raisons pour lesquelles le programme de la 718 électrique a pris deux ans de retard : le fournisseur prévu, Northvolt, a fait faillite, obligeant Porsche à trouver à court terme un autre partenaire capable de fournir les cellules requises.

Un autre avantage de ces cellules et de cette configuration verticale serait une réduction du poids total de la batterie, ce qui devrait également favoriser la tenue de route de la voiture.

Bien qu’il soit impossible de savoir avec certitude si les ingénieurs de Porsche ont réussi à préserver les qualités de conduite uniques des Boxster et Cayman avant de prendre le volant des versions électriques, le constructeur a déjà effectué 4 millions de kilomètres d’essais avec cette nouvelle plateforme.

À l’instar des autres modèles électriques de Porsche, les 718 Cayman et Boxster bénéficieront d’une architecture électrique de 800 volts permettant des arrêts de recharge plus rapides et une meilleure gestion thermique que l’architecture de 400 volts, plus répandue.

Comme cela devient de plus en plus courant sur les véhicules électriques haute performance, les 718 Cayman et Boxster pourront simuler un groupe motopropulseur thermique grâce à une ambiance sonore dédiée et à des passages de rapports simulés.

Plus précisément, les conducteurs profiteront d’une reproduction de la sonorité emblématique du moteur six cylindres à plat de la marque ainsi que des caractéristiques de passage des rapports de la boîte PDK à 7 vitesses.

En plus de commander les changements de vitesse simulés, les palettes au volant permettront également de sélectionner trois niveaux de freinage régénératif.

Porsche affirme que ces nouveaux modèles électriques seront les 718 les plus puissantes jamais conçues. La plus rapide d’entre elles devrait abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et atteindre une vitesse maximale supérieure à 250 km/h.

La 718 électrique reprendrait également plusieurs technologies de la 911, notamment les roues arrière directrices, le système de direction avant, les spécifications des jantes et des pneus, les freins ainsi qu’un blocage de différentiel arrière électronique.

Les deux nouveaux modèles seront assemblés à l’usine principale de Porsche à Stuttgart-Zuffenhausen, la Boxster étant attendue en premier.

Le lancement de la 718 électrique étant prévu pour le premier trimestre de 2027, les premières livraisons devraient avoir lieu d’ici la fin du mois de mars.

Source : Automotive News