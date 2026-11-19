Genesis annonce des gains d'efficacité énergétique de 24 % pour le GV80 hybride et de 30 % pour la G80 hybride, selon des essais internes.

Les nouveaux modèles hybrides promettent un fonctionnement plus silencieux, une puissance de 347 chevaux et une autonomie totale estimée à plus de 800 kilomètres.

Les deux modèles associent un moteur turbo de 2,5 litres à une motorisation électrique pour produire 347 chevaux et 391 lb-pi de couple.

Genesis annonce des gains d’efficacité énergétique estimés à 24 % pour le GV80 hybride et à 30 % pour la G80 hybride.

Les prix canadiens, les caractéristiques définitives et les dates de commercialisation restent à annoncer.

Genesis ajoute une motorisation hybride à son VUS GV80 et à sa berline G80, avec des avantages qui vont au-delà de la consommation de carburant. Le constructeur promet des accélérations plus silencieuses, moins de vibrations et la possibilité de maintenir le confort de l’habitacle à l’arrêt sans faire tourner le moteur à essence.

Présenté lors d’un événement à Los Angeles, le GV80 hybride faisait ses débuts nord-américains, tandis que la G80 hybride était dévoilée en première mondiale. Les deux modèles utilisent un nouveau système hybride conçu pour l’architecture longitudinale à propulsion de la marque.

Un couple comparable à celui du V6

La motorisation combine un moteur turbocompressé de 2,5 litres, un moteur électrique de traction et un démarreur-générateur. L’ensemble développe 347 chevaux et 391 lb-pi de couple, transmis par une boîte automatique à 7 rapports.

Le couple est égal à celui du V6 biturbo de 3,5 litres de Genesis. Selon le constructeur, les modèles hybrides offrent également près de 16 % de puissance en plus que leurs équivalents à essence.

Ce système est le premier du groupe Hyundai à utiliser une batterie hybride refroidie par liquide. Genesis explique que cette gestion thermique permet d’atteindre une puissance de décharge plus élevée et d’exploiter davantage la puissance disponible de la batterie.

L’objectif est également d’améliorer le raffinement. Une participation plus fréquente du moteur électrique, une commande d’embrayage optimisée et des mesures visant à atténuer les vibrations du moteur à essence devraient rendre les accélérations plus douces et plus silencieuses.

Un habitacle confortable, même à l’arrêt

Le mode Stay Mode permet d’alimenter la climatisation et les fonctions multimédias sans démarrer le moteur à essence. Une fonction utile pour attendre dans le véhicule, même si Genesis n’en a pas encore précisé la durée de fonctionnement.

La gestion de l’énergie tient également compte du trajet prévu et des conditions routières afin d’ajuster l’état de charge de la batterie. Le conducteur peut régler le freinage régénératif ou choisir un mode intelligent qui l’adapte en fonction des données de navigation et de circulation.

Genesis estime les gains d’efficacité énergétique à 24 % pour le GV80 hybride et à 30 % pour la G80 hybride. Ces résultats proviennent d’essais internes comparant des modèles à rouage intégral équipés de roues de 19 pouces à des versions à essence comparables.

Les deux véhicules visent une autonomie totale de plus de 800 kilomètres. Il ne s’agit pas d’une autonomie en mode électrique, et les données officielles de consommation et d’autonomie doivent encore être homologuées.

Le luxe passe aussi par les matériaux

Les deux modèles reçoivent une calandre redessinée avec un motif G-Matrix tridimensionnel, de nouvelles roues et des couleurs supplémentaires. La G80 hybride gagne également 130 mm de longueur.

À bord, le cuir Nappa, les motifs matelassés et les garnitures en bois figurent parmi les éléments proposés. Un écran OLED de 27 pouces regroupe l’instrumentation et la navigation. Une chaîne audio Bang & Olufsen et un système de réduction active du bruit de roulement sont également offerts.

Le GV80 hybride comprend des sièges chauffants à l’avant et à l’arrière, ainsi que des sièges ventilés disponibles pour les deux premières rangées. La G80 hybride propose notamment un siège passager avant Ergo-Motion et une suspension à commande électronique capable d’anticiper les irrégularités de la route.

Les versions Prestige Black ajoutent un traitement sombre à l’extérieur, comme à l’intérieur, ainsi que des garnitures en bois Black Ash Wood.

Les prix canadiens, les caractéristiques définitives et les dates de commercialisation seront précisés à l’approche du lancement.