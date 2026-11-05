Genesis GV60 Magma 2027 : 641 chevaux et un prix de 99 500 $ au Canada

Le Genesis GV60 Magma 2027 inaugure la nouvelle division haute performance du constructeur coréen avec une puissance maximale de 641 chevaux et 583 lb-pi de couple.

Le VUS électrique reçoit des modifications aérodynamiques, des jantes forgées de 21 pouces et plusieurs technologies de conduite exclusives à Magma.

Son prix canadien est fixé à 99 500 $, incluant les frais de transport et de préparation, avec une arrivée prévue d’ici la fin novembre 2026.

Une nouvelle orientation pour Genesis

Genesis franchit une nouvelle étape dans son expansion avec l’arrivée du GV60 Magma 2027, le premier véhicule de sa nouvelle gamme haute performance. Basé sur le GV60, il adopte une approche nettement plus sportive, tant sur le plan esthétique que mécanique.

Fidèle à la philosophie de design « Élégance athlétique », le GV60 Magma se distingue par une carrosserie élargie et abaissée. Les modifications comprennent notamment des ailettes intégrées au pare-chocs avant, des garnitures et des extracteurs d’air sur les ailes ainsi qu’un aileron arrière de type « winglet ». Ces éléments contribuent à optimiser l’aérodynamisme et la stabilité à haute vitesse.

Le VUS repose également sur des jantes forgées exclusives de 21 pouces, accompagnées de pneus plus larges pour améliorer l’adhérence et la maîtrise du véhicule. Sur le plan esthétique, quatre couleurs extérieures seront proposées au Canada : Orange Magma, Blanc Uyuni, Noir Vik et Gris Makalu mat.

Des technologies développées pour la performance

Sous la carrosserie, Genesis mise sur une configuration à deux moteurs électriques et un rouage intégral optimisé. La puissance dépasse les 600 chevaux en fonctionnement normal et peut atteindre 641 chevaux et 583 lb-pi de couple lorsque le mode Boost est activé.

Le GV60 Magma propose un système de changements de rapports virtuels, baptisé Virtual Gear Shift (VGS), qui reproduit certaines sensations associées à une transmission conventionnelle.

Cette technologie simule les variations du régime moteur et les réactions mécaniques lors des changements de rapports. Des indications visuelles et une signature sonore coordonnée accompagnent les interventions pour renforcer l’immersion du conducteur.

Genesis ajoute aussi la technologie e-Active Sound Design Plus (e-ASD+), qui reproduit des sonorités mécaniques artificielles à l’aide de haut-parleurs installés à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.

Un habitacle sportif qui conserve son caractère luxueux

À bord, le GV60 Magma reçoit les premiers sièges baquets haute performance de Genesis. Habillés de suède Noir Obsidienne, ils présentent un matelassage particulier et des surpiqûres Orange Magma qui rappellent l’identité visuelle de cette nouvelle gamme.

Les garnitures décoratives et les commandes adoptent pour leur part une finition noire afin de conserver une présentation sobre malgré la vocation sportive du véhicule.

La console centrale conserve la sphère de cristal caractéristique de Genesis, tandis que le volant reçoit des commandes spécifiques permettant d’activer rapidement les modes Boost et Magma.

Des pédales en alliage exclusives et un affichage de performance à trois cadrans complètent les modifications intérieures. Cette instrumentation permet de consulter rapidement les principales données liées au fonctionnement du véhicule.

Un prix canadien de 99 500 $

Genesis Canada confirme que le GV60 Magma 2027 sera commercialisé au prix de 99 500 $, frais de transport et de préparation compris.

Ce montant s’inscrit dans la stratégie de tarification tout compris du constructeur. Comme les autres véhicules Genesis neufs vendus au Canada, le GV60 Magma bénéficie d’un programme comprenant jusqu’à cinq ans d’entretien périodique sans frais, un service de voiturier à domicile, l’assistance routière accessible en tout temps, les Services connectés Genesis ainsi que la garantie du constructeur.

Pour Genesis, l’arrivée de cette nouvelle déclinaison représente également une occasion d’élargir son positionnement au-delà du luxe traditionnel.

« Le GV60 Magma marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour Genesis, alors que nous élargissons notre gamme afin de répondre à l’évolution des besoins et des passions de nos invités », a déclaré Steve Flamand, président et chef de la direction de Genesis Canada. « En tant que premier modèle haute performance de notre marque, le GV60 Magma combine des performances exceptionnelles, des technologies de pointe et un design audacieux afin d’offrir une expérience de conduite à la fois émotionnelle et engageante. Il témoigne de notre engagement à proposer des produits inspirants et de nouvelles façons de découvrir Genesis. »

Le Genesis GV60 Magma 2027 devrait arriver chez les distributeurs canadiens d’ici la fin novembre 2026.