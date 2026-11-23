La berline sport électrique associe une transmission intégrale à deux moteurs à des composants de châssis conçus pour la piste, pour offrir beaucoup de vitesse.

L’IONIQ 6 N 2027 débute à 80 199 $ avant les frais de livraison et les taxes.

La fonction N Grin Boost fait passer la puissance des deux moteurs de 601 à 641 ch.

L’IONIQ 6 n’a besoin que de 3,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h avec le Launch Control.

Hyundai Auto Canada a fixé le prix de détail suggéré par le fabricant de sa première IONIQ 6 N à 80 199 $. La berline sport électrique 2027 sera assortie de frais de livraison et de destination de 2 300 $, portant le total avant taxes à 82 499 $.

L’IONIQ 6 N utilise une batterie de 84 kWh et deux moteurs électriques qui entraînent les quatre roues. La puissance est évaluée à 601 ch, un chiffre considérable qui passe à 641 ch lorsque la fonction N Grin Boost est activée. Avec le N Launch Control, Hyundai estime que la voiture peut atteindre 100 km/h à partir de l’arrêt en 3,2 secondes.

La berline bénéficie de composants matériels et logiciels de performance développés pour les modèles N de Hyundai, adaptés à la ligne de toit plus basse de l’IONIQ 6. Son châssis comporte davantage de soudures et de renforts adhésifs structuraux, ce qui augmente la rigidité en torsion d’environ 19,8 % par rapport à la voiture standard. Hyundai a également revu la géométrie de la suspension et installé un système de suspension à commande électronique.

La suspension sophistiquée utilise des capteurs de course pour ajuster l’amortissement en fonction de l’état de la chaussée et du mode de conduite sélectionné. Un différentiel autobloquant électronique peut répartir le couple entre les roues arrière pour favoriser la traction et le comportement en virage, en plus du redoutable N Drift Optimizer.

Hyundai équipe également la voiture du N e-Shift, qui simule une boîte à double embrayage à huit rapports, et du N Active Sound+. Ces systèmes s’ajoutent au N Grin Boost et au N Launch Control dans un ensemble de technologies destinées à la conduite sur route et sur piste.

Les éléments extérieurs propres à la version N comprennent des boucliers avant et arrière révisés, des ailes élargies, un diffuseur arrière et un aileron imposant. La berline repose sur des roues forgées en aluminium de 20 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zero 275/35R20. À l’intérieur, l’équipement comprend des sièges baquets N Sport, un volant N et plus encore.

L’habitacle comprend également un écran multimédia de 12,3 pouces et un écran numérique de même taille pour les instruments. Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la clé numérique et la capacité de recevoir des mises à jour à distance figurent parmi les caractéristiques de série.

En plus, elle est vraiment rapide.