Range Rover Electric 2027 vs Genesis GV90 2028 : le comparatif complet

Deux marques de luxe arrivent en même temps dans l’arène du VUS électrique porte-étendard : l’une avec un écusson britannique et un prix de départ de 200 800 $, l’autre avec plus de puissance et aucun prix canadien pour l’instant.

Le Genesis GV90 développe 657 ch contre 542 ch pour le Range Rover Electric, mais le Range Rover offre plus de couple : 627 lb-pi contre 590 lb-pi

Les deux se rechargent de 10 à 80 % en 22 minutes sur une borne rapide de 350 kW, à partir d’une batterie de 123,5 kWh (GV90) et de 118,5 kWh utilisables (Range Rover Electric)

Le Range Rover Electric débute à 200 800 $ au Canada ; Genesis n’a pas annoncé de prix canadien pour le GV90

Le Range Rover Electric 2027 et le Genesis GV90 2028 sont arrivés à quelques semaines d’intervalle. JLR a dévoilé le premier Range Rover électrique hier, assemblé à Solihull sur la même architecture que les versions à essence et hybride rechargeable. Genesis a dévoilé le GV90, son premier VUS pleine grandeur porte-étendard, le mois dernier.

Aucun des deux n’a encore été conduit, alors cette comparaison s’appuie uniquement sur les fiches techniques et les prix officiels.

Les deux marques abordent le VUS électrique porte-étendard sous des angles opposés. Range Rover traite l’électrification comme un ajout à une formule existante : le design, la gamme de versions et le matériel tout-terrain sont reconduits, et une motorisation à deux moteurs remplace le V8.

Genesis a construit le GV90 sur une nouvelle plateforme, eMP, réservée à son porte-étendard, et s’en est servi pour introduire des portes antagonistes sans pilier B, des sièges avant pivotants et un coussin de sécurité gonflable de toit.

Une précision avant les chiffres : l’autonomie du Range Rover est une estimation en conditions réelles et celle du GV90 est une estimation interne de R-D ; aucun des deux n’a encore de cote de Ressources naturelles Canada, mais les chiffres de RNCan s’éloignent rarement des estimations des constructeurs. L’écart le plus important est du côté des prix, où seul le Range Rover a un PDSF canadien.

Motorisation et performances : deux moteurs chacun, des puissances différentes

Les acheteurs de ce segment attendent d’une motorisation électrique une puissance digne d’un V8, et les deux véhicules la livrent avec une configuration à deux moteurs.

Le Range Rover Electric utilise deux moteurs à aimants permanents, un par essieu, conçus et fabriqués à l’interne au centre de fabrication de propulsion électrique de JLR à Wolverhampton. La puissance combinée atteint 542 ch et 627 lb-pi, le couple le plus élevé de l’histoire de Range Rover. Le 0-97 km/h (0-60 mi/h) s’effectue en 4,3 secondes, et la reprise de 80 à 121 km/h (50-75 mi/h) prend 2,7 secondes.

Les onduleurs utilisent des semi-conducteurs au carbure de silicium, et les moteurs produisent 20 % plus de couple que d’autres moteurs de même taille.

Le GV90 emploie lui aussi un moteur avant et un moteur arrière, cotés à 322 ch et 258 lb-pi à l’avant et à 335 ch et 332 lb-pi à l’arrière, pour un total combiné de 657 ch et 590 lb-pi. Il s’agit du système moteur le plus puissant de tous les VÉ du groupe Hyundai Motor.

Le GV90 est aussi le premier véhicule du groupe Hyundai Motor équipé d’un double E-LSD, un différentiel autobloquant électronique sur chaque moteur, qui gère le couple aux quatre roues en virage et sur les surfaces à faible adhérence. Genesis n’a pas confirmé de temps d’accélération.

Le calcul : le GV90 a 115 ch de plus, et le Range Rover Electric a 37 lb-pi de plus.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Configuration des moteurs Deux moteurs à aimants permanents, avant et arrière Deux moteurs, avant et arrière Puissance combinée 542 ch / 627 lb-pi 657 ch / 590 lb-pi Moteur avant Non précisé 322 ch / 258 lb-pi Moteur arrière Non précisé 335 ch / 332 lb-pi 0-97 km/h (0-60 mi/h) 4,3 secondes Non précisé 80-121 km/h (50-75 mi/h) 2,7 secondes Non précisé Répartition du couple Intelligent Driveline Dynamics (0 à 100 % du couple à l’arrière) Double E-LSD (avant et arrière)

Batterie, autonomie et recharge : 118,5 kWh contre 123,5 kWh

L’autonomie est le premier chiffre que vérifient les acheteurs qui hésitent entre deux modèles.

Le Range Rover Electric embarque une batterie lithium-ion de 118,5 kWh utilisables composée de 344 cellules prismatiques disposées en deux étages, sur une architecture de 800 volts. L’autonomie estimée en conditions réelles au Canada atteint 535 km. Le chiffre WLTP européen est de 599 km (372 milles), mais ce cycle donne des résultats plus élevés que les cotes nord-américaines, et il n’existe pas encore de chiffre de RNCan.

Sur une borne rapide en courant continu de 350 kW, la batterie passe de 10 à 80 % en 22 minutes, ce qui ajoute jusqu’à 201 km en 10 minutes. À la maison, une borne de 22 kW en courant alternatif fait passer la batterie de 0 à 100 % en 9 heures ; une borne de 9,6 kW prend 15 heures.

Le système de gestion thermique ThermAssist ajoute jusqu’à 40 km (25 milles) d’autonomie par temps froid et réduit de 40 % la consommation d’énergie du chauffage de l’habitacle. La batterie a été testée à -40 °C à Arjeplog, en Suède, une donnée qui parlera aux acheteurs de Winnipeg ou de Québec.

La batterie de 123,5 kWh du GV90 est la plus grosse de tous les VÉ du groupe Hyundai Motor. L’autonomie estimée est d’environ 499 km (310 milles) pour le GV90 à sept places, selon des essais internes de R-D plutôt qu’un cycle réglementaire. Genesis n’a pas confirmé si les 123,5 kWh représentent la capacité brute ou utilisable, ni la tension de fonctionnement de la plateforme.

Sur une borne de 350 kW, la batterie passe de 10 à 80 % en 22 minutes, le même intervalle que le Range Rover. Un système de gestion de batterie sans fil surveille les cellules, et la protection contre l’emballement thermique isole chaque cellule pour limiter la propagation de la chaleur. Une fonction de prédiagnostic infonuagique signale au conducteur toute anomalie de la batterie.

Les deux véhicules sont munis d’un port NACS natif pour l’Amérique du Nord. Le Range Rover Electric inclut l’accès au réseau de superchargeurs Tesla ; Genesis n’a pas confirmé d’entente de réseau pour le GV90.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Capacité de la batterie 118,5 kWh (utilisables) 123,5 kWh Architecture électrique 800 volts Non précisé Autonomie (chiffre du constructeur) Jusqu’à 535 km en conditions réelles (Range Rover Canada) ; 599 km WLTP (Europe) Environ 499 km (estimation interne de R-D, 7 places) Cote d’autonomie RNCan Pas encore cotée Pas encore cotée Recharge rapide en courant continu (350 kW) 10 à 80 % en 22 minutes 10 à 80 % en 22 minutes Autonomie ajoutée en 10 minutes Jusqu’à 201 km Non précisé Recharge à domicile en courant alternatif (0 à 100 %) 9 heures (22 kW) ; 15 heures (9,6 kW) Non précisé Port de recharge (Amérique du Nord) NACS, accès aux superchargeurs Tesla NACS Gestion par temps froid ThermAssist (jusqu’à 40 km ajoutés, réduction de 40 % de l’énergie de chauffage) Pare-brise chauffant ; éléments chauffants radiants dans les accoudoirs, les panneaux latéraux et les garnitures de portes

Châssis, suspension et gestion de la motricité

Les deux véhicules reposent sur une suspension pneumatique et ajoutent du matériel électronique de motricité, mais les priorités diffèrent : l’un est conçu pour le tout-terrain, l’autre pour la maniabilité en ville.

Le Range Rover Electric utilise une suspension pneumatique à deux chambres et un centre de gravité plus bas que les versions à essence. Son système Integrated Traction Management ajuste la vitesse des moteurs en 50 millisecondes et gère le patinage jusqu’à 100 fois plus vite qu’un équivalent à combustion. La profondeur de gué est de 900 mm et la capacité de remorquage maximale est de 5 512 lb (2 500 kg). Un mode à pédale unique permet un départ arrêté sur une pente de 33 degrés et une montée lancée jusqu’à 45 degrés.

Les carrosseries offertes sont l’empattement standard et l’empattement long.

Le GV90 mise sur une suspension pneumatique à chambres multiples avec ressorts à raideur variable et réglage de la hauteur de caisse, jumelée à des amortisseurs monotubes à double valve à commande électronique. Les roues arrière directrices braquent jusqu’à cinq degrés, ce qui ramène le rayon de braquage à celui d’une voiture intermédiaire. Les freins avant utilisent des étriers monoblocs à quatre pistons sur des disques de grand diamètre. Genesis n’a pas confirmé la profondeur de gué, la garde au sol ni les angles d’approche et de départ.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Suspension Pneumatique à deux chambres Pneumatique à chambres multiples, amortisseurs monotubes ECS à double valve Roues arrière directrices Non précisé Oui, jusqu’à 5 degrés Gestion de la motricité Integrated Traction Management (réponse en 50 ms), Intelligent Driveline Dynamics Double E-LSD Profondeur de gué 900 mm Non précisé Capacité de remorquage 5 512 lb (2 500 kg) Non précisé Capacité en pente Départ à 33 degrés, montée lancée à 45 degrés Non précisé Freins avant Non précisé Étriers monoblocs à 4 pistons Empattements 2 997 mm (standard) ; 3 199 mm (long) Empattement unique (3 246 mm)

Technologie, infodivertissement et aide à la conduite

Le GV90 arrive avec une longue liste de technologies d’habitacle confirmées ; Range Rover n’a pas encore confirmé les écrans ni le système d’infodivertissement du modèle électrique, d’où les vides de ce côté du tableau.

Le GV90 remplace le bouton de démarrage par un système New Power Control : tirer la poignée de porte met le véhicule sous tension, la porte se ferme automatiquement, le sélecteur de rapports Motion Column pivote de la position 12 h à la position 2 h, et le conducteur part en appuyant sur la pédale de frein. Un écran OLED Cinematic escamotable mesure 23,6 pouces en conduite et s’élève de 90 mm pour atteindre 24,6 pouces à l’arrêt.

Un affichage tête haute de 25 pouces remplace entièrement le bloc d’instruments. Pleos Connect, la plateforme d’infodivertissement basée sur Android Automotive, permet de télécharger des applications tierces via le Pleos App Market et intègre un assistant à IA générative nommé Gleo AI. Le Remote Smart Parking Assist 3 gère le stationnement automatique, et le Memory Reversing Assist refait en marche arrière le trajet du véhicule pour sortir d’un passage étroit.

Le Range Rover Electric reçoit la nouvelle application Range Rover (préconditionnement à distance de l’habitacle, état de verrouillage, localisation en direct, état de charge, recharge programmée aux heures creuses) et la mise à jour logicielle à distance, appuyée par un jumeau numérique de la batterie fort de plus de 900 points de diagnostic. La taille des écrans, la plateforme d’infodivertissement et les ensembles d’aide à la conduite du modèle électrique n’ont pas été confirmés.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Écran central Non précisé OLED de 23,6 pouces, s’étend à 24,6 pouces à l’arrêt Affichage tête haute Non précisé 25 pouces (remplace le bloc d’instruments) Plateforme d’infodivertissement Non précisé Pleos Connect (Android Automotive OS), Pleos App Market Assistant vocal Non précisé Gleo AI (génératif) Procédure de démarrage Non précisé New Power Control System (sans bouton de démarrage) Aide au stationnement Non précisé Remote Smart Parking Assist 3, Memory Reversing Assist Application compagnon Application Range Rover (préconditionnement, programmation de la recharge, localisation) Non précisé Mises à jour à distance Oui, avec diagnostics du jumeau numérique de la batterie Non précisé

Habitacle, sièges et matériaux

Les acheteurs de porte-étendards paient autant pour la deuxième rangée que pour la première, et les deux marques ont bâti leur message de lancement là-dessus.

Le Range Rover Electric accueille quatre, cinq ou sept occupants selon la configuration et l’empattement. L’habitacle marie cuir et bois, avec une option sans cuir qui les remplace par de la laine et d’autres textiles ; la First Edition inaugure un intérieur Light Cloud en PU Ultrafabrics et en textile Kvadrat. Le service de commande sur mesure Range Rover Bespoke couvre les peintures, les matériaux et les broderies personnalisés.

Les caractéristiques des sièges et les matériaux des versions SE, HSE, Autobiography et SV n’ont pas été confirmés pour le modèle électrique.

Le GV90 Neolun inaugure la Neolun Arch Gate, des portes antagonistes sans pilier B dont la porte arrière glisse vers l’extérieur puis pivote indépendamment de la porte avant. Le Neolun reçoit aussi des sièges avant motorisés qui pivotent de 180 degrés à l’arrêt pour créer une configuration face à face. Tous les sièges du GV90 comprennent 15 cellules d’air individuelles et une fonction de massage par pulsations.

Une chaîne audio Bang & Olufsen Premier 3D à 25 haut-parleurs avec Dolby Atmos propose Virtual Venue (acoustique simulée du Boston Symphony Hall et du stade de Wembley) et la personnalisation sonore Beosonic. L’éclairage d’ambiance indirect Ambient Glow court sur des garnitures de cuir, de cachemire de laine, de pierre et de bois.

La configuration Executive Suite à quatre places ajoute un plancher en placage de bois véritable à chauffage radiant, une cloison Comfort Partition entre la deuxième rangée et l’espace de chargement, des stores, un toit Smart Vision à six zones à opacité réglable, du cuir semi-aniline, une console centrale arrière, un réfrigérateur et des tablettes intégrées. Le GV90 standard utilise des portes battantes classiques.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Configurations de sièges 4, 5 ou 7 (selon la configuration et l’empattement) 7 places ; 4 places Executive Suite (Neolun) Type de portes arrière Classiques Portes antagonistes sans pilier B (Neolun) ; classiques (GV90) Sièges avant pivotants Non précisé 180 degrés (Neolun, à l’arrêt) Sièges massants Non précisé 15 cellules d’air et massage par pulsations Chaîne audio Non précisé Bang & Olufsen Premier 3D, 25 haut-parleurs, Dolby Atmos Coloris intérieurs First Edition : Light Cloud en PU Ultrafabrics et Kvadrat Cinq combinaisons (GV90) ; cinq combinaisons exclusives (Neolun) Matériaux de garniture Cuir et bois ; option sans cuir en laine et textiles ; service Bespoke Bois naturel, pierre, cachemire de laine Pare-brise chauffant Non précisé À revêtement métallique, de série

Dimensions intérieures et espace de chargement

Les mesures intérieures et de chargement du Range Rover Electric sont établies pour les deux empattements. Genesis n’a pas confirmé les dimensions intérieures ni le volume de chargement du GV90.

Le Range Rover Electric à empattement standard offre 999 mm de dégagement pour la tête à l’avant et 996,5 mm à l’arrière, avec 1 013 mm et 1 027 mm de dégagement pour les jambes. La version à empattement long conserve 999 mm de dégagement pour la tête à l’avant, passe à 978,3 mm à l’arrière et porte le dégagement pour les jambes à l’arrière à 1 220 mm.

Le volume de chargement derrière la deuxième rangée est de 818 litres sur les deux carrosseries ; deuxième rangée rabattue, l’empattement standard offre 1 841 litres et l’empattement long, 2 176 litres. La hauteur de l’espace de chargement est de 845,8 mm et sa largeur de 1 444 mm sur les deux, avec 1 057,3 mm entre les passages de roues sur la carrosserie standard et 1 124 mm sur la longue.

Un séparateur de chargement motorisé est offert en option, et la partie inférieure du hayon en deux sections se rabat pour servir de banc.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Dégagement pour la tête avant / arrière (standard) 999 mm / 996,5 mm Non précisé Dégagement pour la tête avant / arrière (long) 999 mm / 978,3 mm Non précisé Dégagement pour les jambes avant / arrière (standard) 1 013 mm / 1 027 mm Non précisé Dégagement pour les jambes avant / arrière (long) 1 014 mm / 1 220 mm Non précisé Volume de chargement derrière la deuxième rangée 818 L (standard et long) Non précisé Volume de chargement derrière la première rangée 1 841 L (standard) ; 2 176 L (long) Non précisé Longueur de chargement derrière la deuxième rangée 1 092,6 mm (standard) ; 1 093 mm (long) Non précisé Longueur de chargement derrière la première rangée 1 975,5 mm (standard) ; 2 165 mm (long) Non précisé Hauteur / largeur de chargement 845,8 mm / 1 444 mm Non précisé Largeur entre les passages de roues 1 057,3 mm (standard) ; 1 124 mm (long) Non précisé Séparateur de chargement En option, motorisé Non précisé

Structure de carrosserie et systèmes de sécurité

Les deux véhicules apportent une nouvelle ingénierie structurelle, et le GV90 a la liste la plus inhabituelle.

Le GV90 compte 12 coussins de sécurité gonflables, dont un coussin de toit qui se déploie sur toute la surface vitrée du toit en cas de capotage, un coussin passager à double profondeur, des coussins dans les assises, des coussins rideaux prolongés jusqu’à la troisième rangée et un coussin de genoux élargi pour le conducteur. Un système de surveillance de l’habitacle identifie le type d’occupant et sa posture pour ajuster la réponse des coussins et des ceintures.

Le soubassement utilise de l’aluminium coulé et extrudé avec des panneaux extérieurs en aluminium, des sections latérales en acier à ultra-haute résistance et une structure coulissante qui pousse le moteur et le berceau sous la batterie en cas d’impact frontal. Sur le Neolun, deux poutres en acier à haute résistance remplacent le pilier B et la structure de l’habitacle est renforcée à 1,5 fois l’épaisseur habituelle avec des tubes d’acier et de la mousse structurelle ; la performance en collision équivaut à celle d’un véhicule à piliers B classiques.

La sécurité du Range Rover Electric se concentre sur la batterie : un boîtier en aluminium à haute résistance, des essais de vibration et de choc multiaxes entre -40 °C et +90 °C dans un nouveau laboratoire de batteries, et une résistance aux impacts qui dépasse les normes de l’industrie. Le nombre de coussins de sécurité gonflables et la structure de carrosserie du modèle électrique n’ont pas été confirmés. Le véhicule a parcouru plus de 1,5 million de kilomètres d’essais physiques et cumulé plus de 250 000 heures d’essais virtuels.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Nombre de coussins de sécurité gonflables Non précisé 12 (dont un coussin de toit) Surveillance des occupants Non précisé Système de surveillance de l’habitacle Construction de la carrosserie Non précisé Soubassement en aluminium coulé et extrudé, panneaux en aluminium, flancs en acier à ultra-haute résistance Protection de la batterie Boîtier en aluminium à haute résistance, essais de choc et de vibration de -40 °C à +90 °C Structure coulissante, protection contre l’emballement thermique, diagnostics infonuagiques du BMS Distance d’essais physiques Plus de 1,5 million de km Non précisé

Dimensions extérieures et design

Les deux véhicules occupent la même catégorie de gabarit. Le Range Rover Electric partage sa carrosserie avec le Range Rover à essence, alors les chiffres ci-dessous s’appliquent à toute la gamme.

Le GV90 mesure 5 285 mm de longueur, 2 029 mm de largeur et 1 816 mm de hauteur sur roues de 22 pouces (1 826 mm sur les roues forgées de 24 pouces, de série sur le Neolun), avec un empattement de 3 246 mm. Le design comprend des phares Wing Face à réseau de microlentilles intégrés à la carrosserie par gravure au laser, une calandre chromée G-matrix à deux couches, des feux arrière affleurants à surface émettrice et aucun aileron arrière.

Genesis cite la jarre de lune coréenne comme référence de design. Seize couleurs extérieures sont offertes, 13 lustrées et trois mates. Le Neolun ajoute des accents d’aluminium anodisé entre les glaces de la première et de la deuxième rangée ; le GV90 standard utilise des glaces de porte affleurantes.

Le Range Rover Electric mesure 5 052 mm de longueur en empattement standard et 5 252 mm en empattement long, avec une largeur de 2 047 mm sans les rétroviseurs et une hauteur de 1 870 mm sur les deux. Les empattements sont de 2 997 mm et de 3 199 mm. Le GV90 est 233 mm plus long que le Range Rover à empattement standard et 33 mm plus long que la version à empattement long, sur un empattement 47 mm plus long que celui du Range Rover à empattement long.

Le modèle électrique ajoute une calandre optimisée pour l’aérodynamisme, des roues dédiées et un soubassement adapté pour améliorer l’autonomie sur autoroute. La First Edition est offerte en Belgravia Green, Santorini Black ou Varesine Blue. La palette complète de couleurs du modèle électrique n’a pas été confirmée.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Longueur hors tout 5 052 mm (standard) ; 5 252 mm (long) 5 285 mm Largeur hors tout (sans rétroviseurs) 2 047 mm 2 029 mm Hauteur hors tout 1 870 mm 1 816 mm (roues de 22 po) ; 1 826 mm (roues de 24 po) Empattement 2 997 mm (standard) ; 3 199 mm (long) 3 246 mm Roues Roues aérodynamiques propres au modèle électrique 22 po ; 24 po forgées (de série sur le Neolun) Couleurs extérieures First Edition : Belgravia Green, Santorini Black, Varesine Blue 16 (13 lustrées, 3 mates)

Prix, versions et disponibilité au Canada

C’est la section où le manque d’information est le plus grand, et il se trouve du côté de Genesis.

Le Range Rover Electric débute à 200 800 $ (PDSF) au Canada. La gamme comprend les versions SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra et SV Black, plus la First Edition, en carrosseries à empattement standard et long. Les prix canadiens des versions supérieures n’ont pas été annoncés.

Les carnets de commandes ont ouvert au Royaume-Uni le 2 septembre 2026 ; au Canada, Range Rover accepte les inscriptions à une liste d’attente, et aucune date de livraison canadienne n’a été annoncée.

Genesis n’a pas annoncé de prix canadien, de structure de versions ni de date de mise en vente pour le GV90. Ce qui est confirmé : deux variantes (GV90 et GV90 Neolun), une configuration à sept places, une Executive Suite à quatre places et une Neolun First Edition offerte en trois combinaisons extérieures bicolores (Jaipur Rose et Seychelles Beige, Vik Black et Baena Green, Vik Black et Sonoran Navy) avec un logo First Edition gravé sur le contrôleur Crystal Sphere, les appuie-tête et les seuils de porte.

Genesis n’a pas fixé de prix canadien, mais les estimations de l’industrie qui circulent avant l’annonce situent le GV90 standard entre 135 000 $ et 150 000 $ au départ, les variantes Neolun et Executive Suite se situant entre 200 000 $ et 350 000 $. Ce sont des estimations en dollars canadiens, pas des chiffres de Genesis. Si elles se confirment, le GV90 de base se placerait bien en dessous des 200 800 $ du Range Rover Electric, et un Neolun l’encadrerait de part et d’autre.

Une fois que Genesis annoncera ses chiffres canadiens, l’écart avec les 200 800 $ se calculera simplement.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 PDSF de départ (Canada) 200 800 $ Non annoncé Prix de départ estimé (non officiel) S. O. 135 000 $ à 150 000 $ (estimation de l’industrie) ; 200 000 $ à 350 000 $ pour Neolun et Executive Suite Prix tout compris (transport, préparation, frais) Non confirmé Non annoncé Versions SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra, SV Black, First Edition GV90, GV90 Neolun, Neolun Executive Suite, Neolun First Edition Configurations de carrosserie Empattement standard et long Carrosserie unique ; 7 ou 4 places État des commandes Liste d’attente ouverte au Canada (carnets de commandes ouverts au Royaume-Uni) Non annoncé Date de mise en vente au Canada Non annoncée Non annoncée Assemblage Solihull, Royaume-Uni Ulsan, Corée du Sud

Garantie

Le Range Rover Electric bénéficie de la couverture standard de Land Rover Canada : une garantie de base de 4 ans ou 80 000 km avec assistance routière pour la même période, une garantie contre la corrosion de 6 ans sans limite de kilométrage, et une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur la batterie haute tension, avec réparation sans frais des défauts de fabrication.

Genesis n’a pas confirmé les modalités de garantie du GV90, mais tous ses modèles électriques canadiens offrent le même ensemble, et le GV90 n’a aucune raison d’y déroger : une garantie de base de 5 ans ou 100 000 km, une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur le système électrique couvrant les moteurs, l’onduleur, le réducteur, le chargeur embarqué et la batterie haute tension, et une garantie de capacité de la batterie de 8 ans ou 160 000 km à 70 % de la capacité d’origine.

Genesis Canada inclut aussi cinq ans d’entretien périodique sans frais, le service de voiturier et l’assistance routière sans limite de kilométrage. Land Rover Canada n’inclut pas l’entretien périodique à l’achat d’un véhicule neuf ; il offre une vérification de l’état du véhicule sans frais lors des visites d’entretien payantes.

Le calcul sur la garantie de base : un an et 20 000 km de plus pour la Genesis. La couverture de la batterie est identique à huit ans et 160 000 km.

Caractéristique Range Rover Electric 2027 Genesis GV90 2028 Garantie de base 4 ans / 80 000 km 5 ans / 100 000 km Garantie de la batterie haute tension 8 ans / 160 000 km 8 ans / 160 000 km (à 70 % de capacité) Corrosion 6 ans / kilométrage illimité 5 ans / kilométrage illimité Assistance routière 4 ans / 80 000 km 5 ans / kilométrage illimité Entretien périodique sans frais Non inclus 5 ans

Comprendre les différences

Sur papier, la ligne de partage est nette. Le GV90 mène en puissance (657 ch contre 542 ch) et en capacité de batterie (123,5 kWh contre 118,5 kWh utilisables), et il apporte un contenu d’habitacle et de sécurité que le Range Rover n’offre pas : portes antagonistes, sièges avant pivotants, coussin de sécurité gonflable de toit, affichage tête haute de 25 pouces et Executive Suite à quatre places. Le Range Rover Electric mène en couple (627 lb-pi contre 590 lb-pi).

Les deux se rechargent en 22 minutes sur une borne de 350 kW, les deux ont un port NACS natif, les deux reposent sur une suspension pneumatique et les deux sont couverts par une garantie de batterie de 8 ans ou 160 000 km.

Le Range Rover Electric détient aussi des chiffres de capacité que le GV90 n’a pas encore égalés : accélération (4,3 secondes pour le 0-97 km/h), remorquage (5 512 lb / 2 500 kg), volume de chargement (818 à 2 176 litres) et profondeur de gué de 900 mm. Reste à voir si Genesis y répondra avec ses propres chiffres ; c’est la question qui demeure sur la fiche technique du GV90.

Côté autonomie, les 535 km du Range Rover et les quelque 499 km du GV90 viennent tous deux des constructeurs, et les cotes de RNCan s’en éloignent rarement. Pris tels quels, le Range Rover conserve un avantage de 36 km avec une batterie plus petite.

Le prix reste la question ouverte. Genesis a bâti sa gamme canadienne sur des prix inférieurs à ceux de la concurrence allemande et britannique tout en offrant plus d’équipement de série ; le GV80 face aux BMW X5 et Mercedes-Benz GLE en est l’exemple le plus clair. Reste à savoir si ce modèle tiendra pour un porte-étendard à portes antagonistes et à batterie de 123,5 kWh. Les estimations de l’industrie placent le GV90 de base bien en dessous des 200 800 $ ; voir la section sur les prix ci-dessus.

Dans tous les cas, la décision se joue sur une ligne claire : le Range Rover offre plus de couple ainsi qu’une capacité de remorquage et une vocation tout-terrain confirmées ; le GV90 offre plus de puissance, une plus grosse batterie, des portes antagonistes et la liste d’équipements d’habitacle la plus longue.

Land Rover Range Rover Electric 2027 (Photo par JLR) Range Rover Electric 2027 | Photo: Land Rover Range Rover Electric 2027 | Photo: Land Rover Land Rover Range Rover Electric 2027 (Photo par JLR) Range Rover Electric 2027 | Photo: Land Rover Range Rover Electric 2027 | Photo: Land Rover Land Rover Range Rover Electric 2027 (Photo par JLR) Range Rover Electric 2027 | Photo : Land Rover Range Rover Electric 2027 | Photo: Land Rover Land Rover Range Rover Electric 2027 (Photo par JLR)