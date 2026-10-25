Genesis GV60 Magma 2027 : 641 chevaux, tout en finesse

Genesis marie des performances électriques impressionnantes à un confort, une maîtrise et une personnalité qui donnent envie de prolonger chaque trajet.

Le Genesis GV60 Magma 2027 débarque avec 641 chevaux, une carrosserie orange flamboyante et des performances qui le placent parmi les VUS électriques de luxe les plus rapides du marché. Pourtant, après avoir parcouru 300 kilomètres à son volant dans les rues de Montréal et sur les autoroutes environnantes, nous avons découvert que ses accélérations ne représentent qu’une partie de son charme.

Avec sa peinture orange éclatante, son pare-chocs avant imposant et son aileron arrière, le GV60 Magma donne l’impression d’être un véhicule qui pourrait avoir du mal à se tenir tranquille. De l’extérieur, la discrétion ne faisait manifestement pas partie des priorités.

Une fois derrière le volant, toutefois, il fait preuve d’une étonnante distinction.

Une direction précise, un châssis bien maîtrisé, une suspension étonnamment confortable et un habitacle particulièrement silencieux lui confèrent le caractère d’une véritable grande routière. Il sait divertir son conducteur sans transformer chaque trajet en séance de qualification.

Points forts

Direction précise et comportement routier équilibré

Confort remarquable et habitacle silencieux

Sonorités et changements de rapports simulés convaincants

Sièges confortables et bonne habitabilité arrière

Points faibles

Rayon de braquage important, peu pratique en ville

Certaines commandes mal positionnées

Visibilité arrière limitée à travers la lunette

Genesis GV60 Magma 2027 : 641 chevaux sous le pied droit

Le Genesis GV60 Magma développe jusqu’à 641 chevaux et 583 lb-pi de couple grâce à sa fonction Boost, qui permet de libérer temporairement toute la puissance de ses moteurs électriques. Genesis annonce une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes, une performance impressionnante pour un VUS électrique de luxe.

Ces chiffres donnent une bonne idée de ses capacités. Mais ce qui nous intéresse davantage, c’est la manière dont cette puissance se traduit sur la route.

2027 Genesis GV60 Magma | Photo: Alain Kuhn Von Kuhnenfeld 2027 Genesis GV60 Magma | Photo: Alain Kuhn Von Kuhnenfeld 2027 Genesis GV60 Magma | Photo: Alain Kuhn Von Kuhnenfeld 2027 Genesis GV60 Magma | Photo: Alain Kuhn Von Kuhnenfeld

Notre première impression était celle d’un VUS électrique conçu conjointement par BMW et Aston Martin. On y retrouve la précision de la direction et la rigueur du comportement routier allemand, mais aussi cette sophistication décontractée qui rappelle davantage un véhicule de grand tourisme britannique.

Le contraste était d’autant plus intéressant que nous venions tout juste de prendre le volant de la Hyundai IONIQ 6 N. Le Genesis nous a semblé moins brutale, plus mature et davantage préoccupée par le confort de ses occupants, sans pour autant sacrifier son tempérament sportif.

Confort et tenue de route : une combinaison particulièrement réussie

Les routes abîmées de Montréal constituent un excellent terrain d’essai pour déterminer si un véhicule de performance a sacrifié trop de confort au profit de la tenue de route. À ce stade, le GV60 Magma nous a agréablement surpris.

Sa suspension demeure ferme et sportive, tout en préservant un confort remarquable. Le châssis contrôle efficacement les mouvements de caisse en virage, sans transformer chaque fissure ou nid-de-poule en une secousse désagréable.

Genesis ne s’est d’ailleurs pas contenté de raffermir les ressorts. Le Magma bénéficie d’une géométrie de suspension revue, d’amortisseurs à commande électronique et de bagues de suspension conçues pour mieux absorber les vibrations et les chocs.

Le silence de l’habitacle contribue énormément à cette impression de raffinement. Sur l’autoroute, le GV60 Magma offre une tranquillité étonnante, presque contradictoire avec la puissance disponible sous le pied droit.

Genesis a notamment ajouté des matériaux insonorisants et un système actif de réduction du bruit de roulement. Le résultat est convaincant : les occupants sont remarquablement bien isolés du monde extérieur.

Ce qui nous a le plus impressionnés, c’est la facilité avec laquelle le GV60 Magma allie de véritables performances sportives à un confort au quotidien. Il peut procurer les sensations d’une voiture de sport lorsque nous en avons envie, puis redevenir un VUS de luxe raffiné et extrêmement confortable quelques instants plus tard.

Modes GT et Sprint : deux façons d’exploiter les performances

Le Genesis GV60 Magma propose deux modes de conduite spécifiques, GT et Sprint, accessibles via le bouton Magma situé sur le volant.

Le mode GT privilégie les longues distances et l’équilibre entre performance, confort et stabilité. Le mode Sprint pousse l’expérience plus loin en modifiant notamment la réponse des moteurs électriques, la direction, les amortisseurs à commande électronique et le différentiel arrière à glissement limité.

Sur la route, la différence la plus évidente portait sur la réponse de l’accélérateur.

En mode Sprint, le Magma semble plus impatient de bondir vers l’avant. Les accélérations deviennent plus immédiates et la puissance se manifeste avec davantage d’urgence.

Même si les réglages de la direction et de la suspension changent, nous avons constaté que leurs effets sur le comportement routier étaient moins perceptibles au cours de notre essai. Le véhicule conserve une excellente maîtrise de ses mouvements et demeure prévisible, tout en préservant une bonne partie du raffinement qui nous avait séduits en mode GT.

Et c’est peut-être là l’un de ses plus grands accomplissements. Même dans sa configuration la plus agressive, le GV60 Magma ne semble jamais oublier qu’il est d’abord une Genesis, avant d’être une machine de performance.

Des sons de moteur et des changements de rapports étonnamment convaincants

Les sonorités artificielles du GV60 Magma nous ont également réservé une belle surprise.

Plutôt que de nous rappeler une sportive allemande, leur caractère évoquait davantage celui d’une mécanique britannique.

Les montées et descentes de rapports simulées, accompagnées de crépitements à l’échappement, ajoutent une dimension ludique à la conduite. Mais le détail qui nous a le plus étonnés était peut-être le plus simple : le bruit d’un moteur tournant au ralenti lorsque le véhicule est immobilisé.

Pendant un bref instant, l’illusion était si convaincante que notre cerveau semblait presque anticiper les vibrations d’un moteur thermique dans le volant.

Évidemment, aucune mécanique à combustion ne produisait ces vibrations. Le son était simplement assez réaliste pour créer cette impression.

Le système n’est pas parfait, mais il figure parmi les simulations les plus convaincantes que nous ayons testées dans un véhicule électrique.

Cette attention aux petits détails permet au Magma de développer une personnalité qui va bien au-delà de ses statistiques d’accélération.

Habitacle et technologies : sportif, mais sans exagération

Les sièges avant nous ont particulièrement plu.

Après les sièges plus enveloppants et restrictifs de la Hyundai IONIQ 6 N, ceux du Genesis nous ont offert un confort fort apprécié, tout en maintenant efficacement le corps dans les virages.

Les sièges foncés, les surpiqûres orange et les ceintures de sécurité aux couleurs vives rappellent les accents sportifs de la carrosserie. Le résultat est sportif, sans pour autant donner à l’habitacle des allures de voiture de course.

Nous avons également apprécié les surfaces mates de la console centrale. Elles évitent les traces de doigts et les reflets qui rendent les plastiques noirs piano si frustrants au quotidien.

Cela ne signifie pas que tous les plastiques donnent une impression de grand luxe, mais la présentation convient parfaitement au caractère du véhicule et la majorité des matériaux nous ont laissé une impression favorable.

L’intégration des commandes physiques et numériques fonctionne généralement bien. Leur emplacement nous a toutefois moins convaincus à certains endroits, notamment pour les réglages des sièges chauffants et ventilés.

Certaines fonctions demandent davantage de recherches que prévu. On finit probablement par s’y habituer, mais une disposition plus intuitive aurait été préférable.

Un VUS de performance qui n’oublie pas la famille

Malgré sa vocation sportive, le GV60 Magma demeure un VUS familial tout à fait intéressant.

L’espace à l’arrière est généreux et permet aux passagers de prendre leurs aises. L’accès à la banquette est également facile, un détail qui prend toute son importance lorsqu’on transporte régulièrement des enfants ou d’autres membres de la famille.

La visibilité arrière à travers la lunette est toutefois limitée. Heureusement, le rétroviseur intérieur numérique améliore considérablement la visibilité à l’arrière du véhicule.

Le rayon de braquage, en revanche, nous a beaucoup moins séduits.

Pendant notre séance photo, une manœuvre qui aurait normalement dû être un simple demi-tour dans une rue étroite s’est transformée en un exercice nécessitant huit manœuvres.

Le problème devient également évident lorsqu’il faut reculer dans un espace de stationnement restreint. Le véhicule nécessite davantage d’espace pour s’aligner correctement, ce qui oblige parfois à effectuer plusieurs mouvements avant-arrière.

Cela nous rappelle qu’une direction précise sur une route sinueuse ne garantit pas nécessairement une grande facilité de manœuvre lors d’un stationnement.

Autonomie réelle et consommation du Genesis GV60 Magma 2027

Au terme de notre essai de 300 kilomètres, l’ordinateur de bord du Genesis GV60 Magma affichait une consommation moyenne de 23,7 kWh/100 km.

Il s’agit d’un résultat tout à fait respectable compte tenu des performances offertes.

En utilisant la capacité annoncée de sa batterie de 84 kWh, cette consommation correspond à une autonomie théorique d’environ 354 kilomètres. Il faut toutefois garder à l’esprit que la capacité réellement utilisable de la batterie, les conditions routières et la température extérieure peuvent influencer l’autonomie obtenue.

De son côté, Genesis annonce une consommation combinée de 26,7 kWh/100 km et une autonomie officielle de 357 km.

Le GV60 Magma dispose d’une batterie de 84 kWh et Genesis annonce une recharge rapide en courant continu de 10 à 80 % en environ 18 minutes, dans des conditions idéales.

Durant notre essai, nous avons exclusivement utilisé des bornes de recharge de niveau 2 en courant alternatif. Nous n’avons donc pas pu vérifier cette performance de recharge rapide.

Prix canadien du Genesis GV60 Magma 2027 : à quoi s’attendre?

Au moment de notre essai, Genesis n’était pas en mesure de confirmer le prix canadien du GV60 Magma.

Aux États-Unis, le modèle est annoncé à partir de 69 950 $ US, avant les frais de transport et de préparation.

Pour mettre ce montant en perspective, la Hyundai IONIQ 5 N débute à 59 900 $ US au sud de la frontière, alors que son prix canadien se situe autour de 81 000 $.

En appliquant une relation tarifaire semblable, nous estimons que le Genesis GV60 Magma pourrait se positionner autour de 95 000 $ au Canada, bien que cette estimation demeure purement éditoriale. Aucun prix officiel canadien n’a encore été annoncé.

À première vue, la somme peut sembler élevée pour un VUS électrique compact.

Mais lorsqu’on examine le marché des véhicules électriques de luxe à haute performance, la perspective change.

La BMW i5 M60 de 593 chevaux débute à 95 700 $, tandis que le Cadillac LYRIQ-V de 615 chevaux est proposé à partir de 95 000 $.

Plus haut dans la gamme, le BMW iX M70 de 650 chevaux approche les 130 000 $, alors que le Porsche Macan Turbo électrique, fort de 630 chevaux, débute à 131 000 $.

Dans ce contexte, un Genesis généreusement équipé, offrant 641 chevaux, un niveau de luxe élevé et un raffinement tout aussi impressionnant, pourrait constituer une proposition très intéressante.

ECOLOAUTO | COMPARATIF Véhicules électriques de luxe haute performance Comment se positionne le Genesis GV60 Magma au Canada? MODÈLE PUISSANCE PRIX (CAD) Genesis GV60 Magma (2027) PRIX ESTIMÉ | BIEN ÉQUIPÉ 641 ch ~95 000 $ Cadillac LYRIQ-V (2026) 615 ch 94 898 $ BMW i5 M60 xDrive (2026) 593 ch 95 700 $ Lucid Air Touring (2026) 620 ch 112 800 $ Mercedes-AMG EQE berline (2025) 677 ch 121 500 $ BMW iX M70 xDrive (2026) 650 ch 129 000 $ Porsche Macan Turbo électrique (2026) 630 ch 131 000 $ Audi S e-tron GT (2026) 670 ch 154 000 $ Note sur les prix : Les montants indiqués pour les véhicules concurrents représentent des prix de départ canadiens indicatifs, avant taxes, frais de transport, frais de préparation et options. Le prix d’environ 95 000 $ du Genesis GV60 Magma est une estimation de la rédaction pour une version généreusement équipée. Les prix et équipements canadiens n’ont pas encore été confirmés par Genesis.

Les chiffres de puissance sont impressionnants, mais le véritable attrait du Magma ne se limite pas à une simple compétition de chevaux-vapeur.

Son habitacle silencieux, ses sièges confortables, son comportement routier équilibré et ses fonctions de conduite sportive soigneusement développées donnent l’impression d’un véhicule complet, plutôt que d’un modèle ayant sacrifié certains aspects de son caractère au profit de la performance.

Genesis a réussi à créer une personnalité distincte sans compromettre les qualités pratiques attendues d’un VUS de luxe.

Nous serions certainement prêts à composer avec son rayon de braquage peu pratique en échange du confort, de la précision et du caractère qu’il procure.

Le constructeur coréen vient de démontrer qu’une puissance électrique considérable peut aussi s’accompagner de sophistication et d’un plaisir de conduire.

ECOLOAUTO | FICHE TECHNIQUE Genesis GV60 Magma 2027 Caractéristiques et résultats de notre essai PERFORMANCES Puissance maximale 641 ch Couple maximal 583 lb-pi 0 à 100 km/h 3,4 secondes (annoncé) BATTERIE ET AUTONOMIE Capacité de la batterie 84 kWh Autonomie annoncée 357 km Consommation combinée annoncée 26,7 kWh/100 km RÉSULTATS DE NOTRE ESSAI Consommation observée 23,7 kWh/100 km Distance parcourue 300 km Autonomie théorique selon notre consommation Environ 354 km RECHARGE Recharge rapide CC (10 à 80 %) Environ 18 minutes (annoncé) PRIX AU CANADA Prix canadien estimé Environ 95 000 $ Note de la rédaction : Les caractéristiques annoncées par Genesis sont présentées avec les résultats de notre essai de 300 km. L’autonomie théorique de 354 km est calculée à partir de la capacité nominale de 84 kWh et de notre consommation observée. La capacité utilisable de la batterie et les conditions de conduite peuvent modifier ce résultat. La recharge rapide n’a pas été vérifiée durant notre essai. Le prix canadien d’environ 95 000 $ est une estimation éditoriale et n’a pas été confirmé par Genesis.

Le Genesis GV60 Magma sait se tenir, sait se faire entendre et ne manque pas de puissance pour pimenter les trajets du quotidien.

Il faut simplement lui laisser un peu plus de place pour faire demi-tour.