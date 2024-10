Essai routier Hyundai Ioniq 5 N 2025 : super rapide, super amusante, mais non dépourvue de bizarreries

– La Hyundai 5 N développe 641 chevaux et atteint le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes en mode N Grin Boost.

– Des éléments de design uniques, prêts pour la piste, la distinguent de la Ioniq 5 standard.

– Malgré son immense puissance, la Ioniq 5 N offre un espace familial et une facilité d’utilisation au quotidien.

D’accord, entrons dans le vif du sujet : La Ioniq 5 N est tout simplement incroyables et, honnêtement, c’est probablement la voiture à hayon la plus sexy sur le marché en ce moment – oui, même avec quelques bizarreries.

Si vous avez lu l’une de mes critiques, vous savez peut-être que j’ai un faible pour les petites voitures rapides, mais celle-ci repousse les limites de la définition de « petite ». Avec près de 5 000 livres, elle n’est pas un poids plume, mais elle entre tout de même dans la catégorie des voitures compactes et intermédiaires. Mais ne vous laissez pas tromper par son poids. C’est une véritable fusée.

Des performances difficiles à battre

Tout d’abord, les chiffres parlent d’eux-mêmes. De zéro à 100 km/h en 3,4 secondes – oui, 3,4 secondes. Il devance des poids lourds comme la Tesla Model 3 Performance, la Ford Mustang Mach-E GT et la Kia EV6 GT. Elle talonne la plupart des versions de la Porsche Taycan, l’Audi e-tron GT et bien d’autres encore. Elle écrase également la majorité des voitures de sport et des supercars à moteur à combustion interne.

Hyundai visait clairement la lune, et en termes de vitesse et de performances, elle l’a atteinte. Avec une puissance de 601 chevaux en sortie de boîte, qui peut atteindre 641 chevaux lorsque vous activez la fonction « N Grin Boost », vous avez affaire à une bête qui délivre une puissance brute et une sérieuse dose de plaisir.

Mais c’est là que les choses se compliquent. En mode confort, la suspension à commande électronique offre une conduite peu agréable. Je ne m’attendais pas à cela de la part d’une voiture de ce calibre. L’arrière n’est pas toujours en phase avec l’avant, ce qui se traduit par une conduite quelque peu sautillante et déséquilibrée en mode normal. C’est étrange, mais le passage en mode sport resserre considérablement les choses, en réduisant le roulis de la carrosserie et en donnant à la voiture une sensation plus ancrée, même si le confort n’est que légèrement sacrifié. Pour la conduite quotidienne, cependant, il est préférable d’opter pour le mode sport afin de conserver la souplesse et la maîtrise de la voiture.

Le style rencontre l’agressivité

La Ioniq 5 N en « Soltronic Orange » (et non « Supersonic », c’est ma faute) fait tourner les têtes. Hyundai a réussi le design extérieur. Cette voiture est agressive et futuriste, depuis le pare-chocs avant à l’allure psychédélique jusqu’aux jantes massives de 21 pouces qui ont l’air étranges, mais épiques à la fois. Vous ne trouverez pas ces éléments de design sur une Ioniq 5 ordinaire, et les touches N uniques comme le diffuseur, l’aileron et le kit de carrosserie sont autant de signes de performance.

Le seul élément visuel que je n’aime pas ? Les poignées de porte. Je n’arrive tout simplement pas à les apprécier, car elles ne semblent pas à leur place dans un véhicule par ailleurs bien conçu et bien aiguisé.

À l’intérieur, Hyundai continue d’impressionner. Les deux écrans de 12,3 pouces sont élégants, modernes et désormais la norme. Les sièges en Alcantara, qui sont à la fois chauffants et refroidis, ajoutent une touche de luxe. L’espace pour les jambes à l’arrière est généreux et, avec un coffre de 740 litres, cette voiture est étonnamment pratique pour un véhicule électrique à hautes performances. Vous pouvez la charger pour un week-end en famille, même si je vous déconseille d’emmener vos beaux-parents si vous avez l’intention d’utiliser la fonction N Grin Boost.

La conduite : palpitante, mais pas pour tout le monde

Conduire la Ioniq 5 N est une expérience vivifiante. En mode personnalisé, vous pouvez modifier presque tous les aspects de la dynamique de conduite, de la direction à la suspension, ce qui vous permet de contrôler le degré d’acuité ou de confort de votre conduite. Mais attention : cette voiture n’est pas faite pour tout le monde. Avec la puissance et le couple qu’elle délivre (545 lb-pi, pour être exact), les choses peuvent s’emballer si vous ne faites pas attention. Si vous utilisez à fond le vecteur de couple et les assistances désactivées, vous risquez d’être confronté à un sérieux patinage des roues et à un effet de couple si vous n’êtes pas attentif.

Et c’est là tout l’intérêt. Cette voiture n’est pas difficile à contrôler, mais elle exige le respect. Elle est incroyablement rapide, et si vous êtes du genre à aimer repousser les limites, vous adorerez chaque seconde passée à son volant. Mais ne vous attendez jamais à une conduite en douceur le dimanche, même en mode normal.

Les bizarreries : Quelques désagréments, un peu de génie

L’une des choses que je n’aime pas trop, c’est le son actif. Il est censé imiter le bruit du moteur et vous donner un peu plus d’émotion pendant la conduite, mais honnêtement, c’est tout simplement agaçant. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de le désactiver. Vous pouvez le désactiver, ce que j’ai fait dès que possible. La Ioniq 5 N est déjà assez bruyante avec ses performances, elle n’a pas besoin de sons artificiels pour la rendre plus excitante.

En revanche, les palettes de changement de vitesse sont une touche agréable. Bien qu’elles ne soient pas connectées à quoi que ce soit (évidemment, il s’agit d’un VE), elles procurent tout de même un peu de plaisir et d’engagement, en simulant la sensation d’un changement de vitesse traditionnel.

En ce qui concerne l’autonomie, vous n’irez pas aussi loin qu’avec une Ioniq 5 classique, surtout si vous la conduisez comme prévu. Avec une autonomie de 356 km, cette voiture est davantage conçue pour de courts moments d’excitation que pour de longs trajets. Et cela ne me dérange pas : cela fait partie de la mission de la Ioniq 5 N, qui est d’offrir un pur plaisir de conduire.

Un investissement dans le plaisir, coûteux, mais qui en vaut la peine

À 78 900 $ au Canada, la Hyundai Ioniq 5 N 2025 n’est pas bon marché. Pourtant, pour ce que vous obtenez — une vitesse fulgurante, un style dynamique et la capacité de rivaliser avec des VE performants beaucoup plus chers — elle vaut chaque centime. Que vous soyez un enthousiaste pur et dur ou que vous aimiez simplement aller vite, cette voiture est à la hauteur sur presque tous les fronts.

Certes, elle présente quelques particularités, mais aucune n’est rédhibitoire. Pour le prix et le plaisir qu’elle procure, la Ioniq 5 N est difficile à battre. N’oubliez pas de désactiver le terrible son actif et de passer plus de temps en mode sport qu’en mode confort. C’est mieux ainsi.