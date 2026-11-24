Lors du lancement de l’Avancier, réservé au marché asiatique, Honda a présenté six autres modèles dissimulés sous des bâches.

Le plus imposant d’entre eux pourrait être la prochaine génération de l’Odyssey.

Ces futurs modèles partageront vraisemblablement certains éléments esthétiques avec l’Avancier.

Bien que des rumeurs aient laissé entendre que le nouveau Honda Avancier pourrait éventuellement arriver en Amérique du Nord sous la forme d’une familiale dérivée de l’Accord, ce scénario semble désormais écarté.

En effet, le modèle de série est un imposant VUS à trois rangées de sièges qui rivaliserait directement avec les Passport et Pilot, raison pour laquelle nous ne prévoyons plus sa commercialisation au Canada et aux États-Unis.

Néanmoins, le lancement de ce modèle n’est pas sans intérêt pour les consommateurs nord-américains, puisque Honda en a profité pour dévoiler un aperçu de six autres futurs modèles hybrides, dont certains seront assurément offerts sur notre marché.

Les images publiées par le constructeur montrent le nouvel Avancier stationné aux côtés de six autres véhicules cachés sous des draps.

Bien que ces bâches dissimulent les détails précis de ces modèles, elles donnent une idée de leur silhouette générale, ce qui permet de deviner leur identité.

Le modèle le plus singulier du lot arbore une silhouette longue et imposante dotée d’un capot haut et carré, ce qui pourrait correspondre à la prochaine fourgonnette Odyssey.

Bien que ce style marque une rupture importante par rapport à l’Odyssey actuel — demeuré pratiquement inchangé depuis 2018 —, il n’est pas inédit dans le segment des véhicules familiaux, présentant une certaine ressemblance avec le VUS électrique à trois rangées Hyundai Ioniq 9.

On en sait encore peu sur le prochain Odyssey, sinon qu’il devrait être propulsé par une nouvelle motorisation hybride V6 actuellement en cours de développement et qu’il faudra peut-être attendre jusqu’en 2030 pour le voir arriver.

Ce V6 hybride serait environ 30 % plus économe en carburant que les moteurs à six cylindres actuels de Honda, tout en offrant des accélérations environ 10 % plus rapides.

Un autre des modèles dissimulés sous les bâches est vraisemblablement le prochain VUS compact CR-V, qui bénéficiera d’une autre nouvelle motorisation hybride.

En effet, la prochaine génération du modèle le plus vendu de Honda sera animée par un nouveau système hybride conçu autour d’une version modifiée de l’actuelle mécanique à quatre cylindres de 2,0 litres.

Contrairement au système hybride actuel de Honda, cette nouvelle mouture misera sur une configuration à rouage intégral électrique qui élimine la liaison mécanique vers l’essieu arrière, à l’image de ce que propose Toyota sur le RAV4, l’éternel rival du CR-V.

Le principal avantage de cette configuration réside dans un gain attendu sur le plan de l’efficacité énergétique et possiblement des performances, bien qu’elle risque également de réduire quelque peu les capacités hors route du CR-V Hybride.

Le prochain CR-V devrait également recevoir le système de passages de rapports simulés S+ Shift du constructeur ainsi que la plateforme allégée sur laquelle repose l’Avancier.

Un modèle plus compact recouvert d’une bâche est probablement une berline, mais il pourrait s’agir aussi bien de la prochaine Accord que de la prochaine Civic, les deux modèles devant être renouvelés à peu près au même moment.

Sans apercevoir la partie arrière, il est difficile d’affirmer avec certitude s’il s’agit de la même berline à hayon (liftback) dévoilée à découvert il y a quelques mois, mais cela semble plausible.

Les autres modèles de cette gamme voilée pourraient inclure le prochain multisegment sous-compact HR-V nord-américain ainsi que son équivalent destiné au marché asiatique, le Vezel.

Tous ces futurs modèles, de même que les huit autres annoncés plus tôt cette année dans le cadre de la feuille de route produits 2030 de Honda, devraient partager certains codes esthétiques avec le nouvel Avancier.

Par exemple, ces véhicules arboreront le logo « H » simplifié de la marque, tel qu’on le voit sur l’Avancier, en plus d’adopter une typographie plus anguleuse pour le nom des modèles.

L’Avancier se distingue également par ses phares divisés, un détail que l’on retrouve aussi sur le prototype de berline hybride qui remplacera vraisemblablement l’Accord actuelle.

À bord, l’Avancier présente un volant au contour carré, un sélecteur de vitesses électronique monté sur la colonne de direction et un grand écran d’infodivertissement rectangulaire qui émerge de la planche de bord — autant d’éléments susceptibles d’être repris sur les futurs modèles.

De plus amples détails sur les prochains véhicules hybrides de Honda devraient être révélés prochainement, le constructeur s’étant fixé un calendrier plutôt serré en promettant 15 nouveaux modèles hybrides au cours des trois prochaines années.

Source : Carscoops