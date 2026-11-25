Boîte automatique à 8 rapports 8L45 (V6 3,6 L seulement, 2017 à 2022). Tremblement, passages brusques et engagement lent. Deux bulletins techniques, des directives du constructeur aux concessionnaires, visent cette boîte, mais aucun rappel.

Direction assistée électrique (2015, Colorado et Canyon). Une mauvaise connexion peut couper soudainement l’assistance, ce qui alourdit le volant, surtout à basse vitesse. Deux rappels couvrent ce problème.

Une mauvaise connexion peut couper soudainement l’assistance, ce qui alourdit le volant, surtout à basse vitesse. Deux rappels couvrent ce problème. Chauffage et climatisation, surtout 2015 et 2016. Aucun rappel ne les vise, mais les guides d’occasion canadiens signalent une climatisation capricieuse et un chauffage parfois faible.

Breffage technique

Assemblés à Wentzville, au Missouri, les deux modèles étaient offerts en cabine allongée ou multiplace. Le tableau ci-dessous résume les motorisations, les transmissions et les rouages.

Millésimes Moteur Puissance / couple Transmission Rouage 2015-2022 (Canyon: 2015-2021) 4 cylindres 2,5 L essence 200 ch, 191 lb-pi Automatique 6 rapports (manuelle sur certaines versions de base à propulsion jusqu’en 2019) Propulsion ou 4 roues motrices 2015-2016 V6 3,6 L essence 305 ch, 269 lb-pi Automatique 6 rapports Propulsion ou 4 roues motrices 2017-2022 V6 3,6 L essence 308 ch, 275 lb-pi Automatique 8 rapports (8L45) Propulsion ou 4 roues motrices 2016-2022 4 cylindres turbodiesel Duramax 2,8 L 181 ch, 369 lb-pi Automatique 6 rapports Propulsion ou 4 roues motrices

Seul le V6 de 2017 à 2022 reçoit la boîte à 8 rapports, et la manuelle disparaît en 2020.

Problèmes les plus fréquents

Une boîte à 8 rapports qui tremble

Sur le V6 de 2017 à 2022, la 8L45 peut faire trembler la camionnette entre 40 et 128 km/h, à vitesse stable et sous faible accélération. On croirait rouler sur les bandes rugueuses en bordure de la chaussée. Le bulletin 18-NA-355, qui s’applique expressément au Canada, relie ce symptôme à l’embrayage du convertisseur de couple, la pièce qui verrouille le lien entre le moteur et la boîte. Pour les V6 2017 à 2019 construits avant le 1er mars 2019, il prescrit un échange complet de l’huile avec la Mobil 1 Synthetic LV ATF HP, à ne faire qu’une fois.

Le bulletin 16-NA-364 décrit pour sa part un délai avant l’engagement de la marche avant ou arrière, après une longue immobilisation moteur coupé. D’où l’intérêt d’essayer la camionnette à froid. Les guides d’occasion canadiens signalent aussi des passages de rapports brusques.

Au Québec, la demande d’action collective Fiola contre General Motors (500-06-001246-236), déposée en juin 2023, vise les véhicules GM munis des boîtes 8L45 et 8L90, dont le Colorado 2015-2023 et le Canyon 2015-2019. Elle en est encore à l’étape de l’autorisation, et ses allégations ne sont pas prouvées. Une demande pancanadienne, toujours en cours, a aussi été déposée en Colombie-Britannique en juillet 2025.

Une direction qui se durcit d’un coup

Sur les camionnettes 2015, un mauvais contact dans le connecteur du capteur de couple de la direction peut couper l’assistance électrique en roulant. Un message s’affiche, un signal sonore retentit et le volant devient beaucoup plus lourd, surtout à basse vitesse.

Le rappel 2016-043 visait d’abord 421 camionnettes. Cinq ans plus tard, Transports Canada a lui-même lancé le rappel 2021-181, qui en touche 4 925 autres, en excluant celles déjà réparées. Dans les deux cas, le correctif remplace le couvercle du capteur de couple. Avant d’acheter un 2015, assurez-vous que l’un d’eux a bien été fait.

Chauffage et climatisation

Les guides d’occasion canadiens mentionnent, surtout sur les 2015 et 2016, une climatisation qui gèle, faiblit ou cesse de fonctionner, ainsi qu’un tapis avant parfois humide. Ils relient aussi un chauffage faible ou aléatoire aux volets de mélange et à leurs moteurs. GM a publié un bulletin technique pour en accélérer le diagnostic, mais la réparation coûte cher hors garantie.

Les rappels

Transports Canada recense 13 rappels pour cette génération, soit 12 de sécurité et un de conformité (2021-409). Il n’en publie pas le taux d’achèvement.

Rappel (TC) Défaut Motorisation Millésimes Type et unités 2014-451 Connecteur du coussin du conducteur mal branché Toutes 2015 Colorado et Canyon Sécurité, 149 unités 2015-121 Générateur de gaz du coussin du conducteur qui peut se détacher Toutes 2015 Canyon Sécurité, 1 unité 2015-185 Crochets d’ancrage des sièges avant mal fixés Toutes 2015 Colorado et Canyon Sécurité, 4 956 unités 2015-192 Étriers de frein avant qui peuvent fuir Toutes 2015 Colorado et Canyon Sécurité, 2 400 unités 2015-575 Loquet du couvercle de console qui peut céder en collision Toutes 2016 Colorado et Canyon Sécurité, 419 unités 2016-043 Perte soudaine de l’assistance de direction Toutes 2015 Colorado et Canyon Sécurité, 421 unités 2016-102 Deuxième phase du coussin du conducteur qui peut mal se gonfler Toutes 2016 Colorado et Canyon Sécurité, 161 unités au total, avec la Malibu 2016 2017-481 Même défaut que le rappel 2016-102 Toutes 2015 Colorado Sécurité, 2 unités 2018-289 Joint de pompe à carburant haute pression mal soudé Non précisée 2018 Colorado et Canyon Sécurité, 73 unités au total, avec Equinox, Malibu, Acadia et Terrain 2018 2020-645 Ceintures installées avec les mauvais boulons Toutes 2021 Colorado et Canyon Sécurité, 41 unités au total, avec sept autres modèles GM 2021 2021-181 Perte soudaine de l’assistance de direction Toutes 2015 Colorado et Canyon Sécurité (lancé par TC), 4 925 unités, exclut les camionnettes réparées au 2016-043 2021-409 Étiquette de pression des pneus et de charge erronée Toutes 2021 Canyon Conformité, 2 200 unités 2022-274 Cadre du coussin du siège passager avant mal soudé Toutes 2022 Colorado et Canyon Sécurité, 125 unités

Ce que les propriétaires disent

Au quotidien, les propriétaires apprécient la position de conduite, les performances du V6, le confort sur route lisse et la motricité du 4×4. Avec deux cabines et deux longueurs de caisse, de 5 pi 2 po ou de 6 pi 2 po, la gamme convenait autant au travail qu’à la famille. Le mode 4×4 Auto, rapide à réagir, rassure sur les routes d’hiver. Côté remorquage, le V6 tire jusqu’à 3 175 kg (7 000 lb), et le diesel de 2,8 L grimpe à 3 493 kg (7 700 lb) en propulsion. Ce diesel donne généralement peu de soucis s’il a été entretenu et mis à jour chez le concessionnaire, malgré quelques pannes de capteurs antipollution.

Les reproches visent d’abord le bruit de vent et de roulement sur l’autoroute. Le sélecteur 4×4, caché par le volant, agace, tout comme la bosse au plancher arrière et une finition intérieure qui déçoit. Le message SERVICE 4×4, assez fréquent même à faible kilométrage, se règle souvent par une reprogrammation du module. Les phares éclairent mal et leurs boîtiers peuvent s’embuer. Le diesel, plus coûteux à l’achat comme à l’entretien, ne convient pas à tous les budgets. Plus rarement, un sifflement de différentiel ou d’essieu se fait entendre à vitesse d’autoroute.

En ligne, quelques témoignages plus précis circulent aussi. Des propriétaires ontariens et albertains de V6 2015 et 2016 reprochent à la boîte à 6 rapports des à-coups, des passages trop hâtifs à basse vitesse et une hésitation à rétrograder en côte. Deux propriétaires ontariens de Canyon 2017 disent avoir vu la peinture des panneaux d’aluminium peler ou cloquer. En Nouvelle-Écosse, un ZR2 2022 aurait laissé entrer l’eau sous la boîte à gants après la pluie. Non vérifiés, ces récits servent d’indicateurs.

Pour conclure

Cette génération polyvalente reste inégale. Les 2015 et 2016 cumulent la plupart des rappels, et les V6 de 2017 à 2019 sont visés par le principal bulletin sur la boîte à 8 rapports. Les 2020 à 2022 ont un dossier plus calme. Selon le millésime, vérifiez ces points{NB}:

2015 : direction (2016-043 et 2021-181), étriers avant (2015-192), sièges avant (2015-185) et coussin du conducteur (2014-451, plus 2015-121 sur le Canyon et 2017-481 sur le Colorado).

direction (2016-043 et 2021-181), étriers avant (2015-192), sièges avant (2015-185) et coussin du conducteur (2014-451, plus 2015-121 sur le Canyon et 2017-481 sur le Colorado). 2016 : loquet de console (2015-575) et coussin du conducteur (2016-102).

loquet de console (2015-575) et coussin du conducteur (2016-102). 2017 : aucun rappel, mais sur le V6, demandez la preuve de l’échange d’huile du bulletin 18-NA-355 et essayez la boîte à froid.

aucun rappel, mais sur le V6, demandez la preuve de l’échange d’huile du bulletin 18-NA-355 et essayez la boîte à froid. 2018 : pompe à carburant haute pression (2018-289) et, sur le V6, la même démarche qu’en 2017.

pompe à carburant haute pression (2018-289) et, sur le V6, la même démarche qu’en 2017. 2019 et 2020 : aucun rappel, mais vérifiez la boîte du V6 (bulletin 18-NA-355 pour les 2019 construits avant le 1er mars 2019).

aucun rappel, mais vérifiez la boîte du V6 (bulletin 18-NA-355 pour les 2019 construits avant le 1er mars 2019). 2021 : boulons de ceinture (2020-645) et, sur le Canyon, étiquette de charge (2021-409).

boulons de ceinture (2020-645) et, sur le Canyon, étiquette de charge (2021-409). 2022 : cadre du siège passager (2022-274).

Sur tous les millésimes, essayez longuement la boîte, à froid puis à vitesse stable, et examinez le chauffage, la climatisation, les tapis avant, les messages 4×4, les fuites aux essieux et aux différentiels ainsi que la peinture des panneaux d’aluminium. Demandez ensuite un balayage diagnostique et une inspection avant achat.

Vérifiez aussi le numéro d’identification du véhicule (NIV) sur recalls-rappels.canada.ca et dans l’outil de rappel de GM Canada.

Bonne route!