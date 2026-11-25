Musk affirme que le VUS autonome envisagé viendrait compléter le Cybercab à deux places et servir les groupes plus nombreux.

Tesla prévoit un Model Y sans commandes de direction ni pédales pour le transport autonome de passagers.

Musk affirme que le véhicule pourrait transporter jusqu’à sept personnes, soit jusqu’à cinq de plus que le Cybercab.

Les ventes du Model Y représentent environ 75 % du volume de ventes de Tesla aux États-Unis.

Tesla envisage un Model Y sans conducteur pour transporter des groupes plus nombreux, puisque le Cybercab actuel ne compte que deux places. Le chef de la direction, Elon Musk, a indiqué que cette version serait dépourvue de volant et de pédales et pourrait transporter six ou sept personnes.

Musk a présenté cette idée lors du sommet DealBook 2026 du New York Times. Le Cybercab de Tesla, un véhicule spécialement conçu pour la conduite autonome et limité à deux passagers, répond aux besoins de la plupart des déplacements de passagers, a-t-il expliqué. Un Model Y de plus grande capacité pourrait assurer les déplacements de familles ou d’autres groupes.

Musk n’a fourni aucune date de lancement, aucun prix, ni aucun détail sur la manière dont le véhicule satisferait aux exigences relatives à la circulation sans commandes de conduite conventionnelles. Ce nouveau projet survient alors que Tesla cherche à accroître la production américaine du Cybercab et que le constructeur automobile a indiqué qu’il réduirait progressivement sous peu la production du Cybertruck jusqu’à son arrêt.

Le Model Y occupe une place centrale dans les activités de Tesla. Les données de Cox Automotive citées dans le communiqué montrent que l’entreprise a vendu 262 491 Model Y au cours des neuf premiers mois de 2026. La Model 3 arrive au deuxième rang des ventes, avec 106 962 unités vendues de janvier à octobre. Les autres véhicules de Tesla ont enregistré des ventes combinées de 16 741 unités au cours des trois premiers trimestres.

Le Model Y représentait environ 75 % du volume de ventes de Tesla aux États-Unis en octobre, puisque les Model S et Model X ne sont plus offertes. En 2023, cette proportion était inférieure à 60 %, a-t-il précisé. Le Model Y figurait également généralement parmi les 10 véhicules les plus vendus au pays chaque mois.

Le Cybertruck était le seul autre modèle de Tesla à dépasser les 10 000 ventes aux États-Unis au cours des trois premiers trimestres de 2026, avec 11 586 unités, selon Cox. Le Model Y est devenu le véhicule le plus vendu de Tesla aux États-Unis en 2020, dépassant la Model 3 après l’année-modèle 2019, alors que les acheteurs privilégiaient de plus en plus les VUS.

Tesla exploite actuellement des services de Robotaxi au moyen d’une combinaison de Model Y et de Cybercab dans certaines zones du Texas ainsi qu’à Tampa, à Orlando et à Miami. L’entreprise désigne Phoenix, Las Vegas et Jacksonville, en Floride, comme des villes où elle pourrait étendre ses services.