L’AJAC nomme 28 demi-finalistes aux Prix de la voiture canadienne de l’année 2027

La liste des demi-finalistes couvre cinq catégories. Les finalistes seront annoncés en janvier et les gagnants, en février.

L’AJAC a nommé 28 demi-finalistes dans cinq catégories pour ses prix automobiles de 2027.

De nouvelles catégories pour les voitures de luxe, les véhicules utilitaires de luxe et les camionnettes s’ajoutent aux prix de retour.

Les finalistes seront annoncés le 14 janvier et les gagnants, le 11 février.

L’Association des journalistes automobiles du Canada a nommé 28 demi-finalistes aux Prix de la voiture canadienne de l’année 2027, répartis dans cinq catégories. La structure révisée ajoute des prix distincts pour les voitures de luxe et les véhicules utilitaires de luxe, ainsi qu’un prix pour les camionnettes, tout en conservant les titres de voiture canadienne de l’année et de véhicule utilitaire canadien de l’année.

Ces changements visent à tenir compte de la façon dont les acheteurs comparent les véhicules, alors que les modèles électriques, hybrides, hybrides rechargeables et à essence se font de plus en plus concurrence dans des gammes de prix similaires. L’AJAC affirme que les catégories sont conçues pour refléter les habitudes d’achat des Canadiens et que les véhicules sont évalués par rapport à d’autres qui répondent à des besoins comparables, qu’il s’agisse du transport familial, de voitures haut de gamme ou de camionnettes.

La catégorie de la voiture canadienne de l’année comprend la Honda Civic, la Hyundai IONIQ 6 N, la Kia EV4, la Kia K4 et la Nissan Sentra. Parmi les véhicules utilitaires de l’année en lice figurent le Hyundai Palisade, le Jeep Cherokee, la Kia EV3, la Kia EV5 et le Toyota RAV4.

Voici les autres catégories et leurs finalistes :

Les sept demi-finalistes pour le prix de la Voiture de luxe canadienne de l’année 2027 sont:

Acura Integra Type S

Genesis G80

Genesis G90

Lexus ES

Lucid Air

Mercedes-Benz CLA Electric

Porsche 911 Carrera/Targa

Les six demi-finalistes pour le prix du Véhicule utilitaire de luxe canadien de l’année 2027 sont:

BMW iX3

Genesis GV60 Magma

Infiniti QX65

Lexus NX

Porsche Cayenne Electric

Volvo EX60

Les cinq demi-finalistes pour le prix de la Camionnette de l’année 2027 sont:

Ford F-150

Ford Maverick

RAM 1500

Toyota Tacoma

Toyota Tundra

L’association indique avoir pris en considération près de 400 véhicules admissibles de l’année-modèle 2027. Près de 50 journalistes membres de l’AJAC, provenant de partout au Canada, prennent part au vote. Les jurés mettent à l’essai chaque véhicule pour lequel ils votent, sur des routes et dans des conditions représentatives de la conduite au Canada.

Cette approche distingue son programme des autres prix automobiles au pays, puisque les jurés évaluent chaque modèle. L’association présente les résultats comme une ressource pour les acheteurs à la recherche de comparaisons fondées sur une expérience de conduite directe. Ce processus donne à la liste des demi-finalistes une portée qui dépasse celle d’un simple vote de popularité, tandis que les bulletins finaux déterminent les gagnants.

Le vote se déroule en deux étapes : les jurés sélectionnent d’abord cinq véhicules dans chaque catégorie, puis des bulletins détaillés permettent de désigner les finalistes. Les 10 véhicules en tête pour 2027 seront annoncés au Salon international de l’auto de Montréal, le 14 janvier 2027. Les gagnants des cinq catégories devraient être dévoilés au Canadian International AutoShow de Toronto, le 11 février.