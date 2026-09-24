Des versions coupées et décapotables de la Genesis G90 ?

Genesis n’est vieille que d’une dizaine d’années, mais la division de luxe de Hyundai ne manque pas d’ambition. Au fil des salons, elle nous a présenté des coupés et des décapotables spectaculaires sous forme de concepts. Or, deux de ces créations viennent de franchir une étape intéressante, puisque la compagnie a obtenu aux États-Unis des brevets de design pour les X Gran Coupe et X Gran Convertible, dérivées de la berline G90.

Les deux brevets ont été accordés en août dernier

Genesis parle toujours de simples études de style

Les coupés et décapotables de grand luxe sont devenus très rares dans l’industrie

Rien de confirmé

Il importe de rappeler qu’un brevet n’équivaut pas à une annonce de production. Les constructeurs protègent régulièrement des noms de modèles, des technologies et des prototypes, sans que ces derniers atteignent le stade de la production.

Chez Genesis, on continue à parler de concepts.

N’empêche, les signes encourageants se multiplient. La décapotable a obtenu son brevet le 4 août, le coupé, le 25. Les demandes avaient été déposées en juillet 2025, quelques mois après le dévoilement des deux voitures au Salon de la mobilité de Séoul. Et à les regarder, on se dit qu’il ne manque pas grand-chose pour qu’elles prennent la route.

Et leur style est franchement accrocheur, avec un capot interminable, des ailes élargies, de longues portières et la fameuse signature lumineuse à deux lignes, propre à la marque. C’est élégant à souhait.

Faire les choses autrement

Ce qui nous porte à croire à la commercialisation de ces modèles, c’est la volonté de Genesis de se distinguer. La marque tient à proposer des produits exclusifs. En ce sens, quoi de mieux pour y parvenir que de miser sur des carrosseries que l’industrie délaisse ? Pendant que tout le monde multiplie les VUS, les coupés et les décapotables de luxe se comptent sur les doigts d’une main. On pense à la Bentley Continental GT, à la Mercedes-Maybach SL ou à la Lexus LC.

Nager à contre-courant comporte des risques. Mais pour une jeune marque qui cherche à se bâtir une image, le pari pourrait bien porter ses fruits.

Inscrivons cette histoire sur notre longue liste de dossiers à suivre. Peut-être en saurons-nous un peu plus en novembre, lors du Salon de l’auto de Los Angeles, où Genesis nous a déjà présenté des concepts similaires sous forme électrique.