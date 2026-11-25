Le Volkswagen ID. Cross R-Line propose deux motorisations électriques de 133 et 223 chevaux.

La batterie de 52 kWh permettra de parcourir jusqu’à 428 kilomètres selon le cycle européen WLTP.

La version la plus puissante disposera d’un différentiel avant à verrouillage électronique, d’une suspension adaptative et d’un mode de conduite exclusif.

Volkswagen poursuit le développement de sa gamme de véhicules électriques en Europe. Après avoir introduit l’ID. Cross, le constructeur allemand annonce la commercialisation d’une déclinaison R-Line qui mise autant sur une présentation esthétique plus dynamique que sur des améliorations techniques destinées à bonifier le comportement routier.

La commercialisation s’effectuera en deux étapes. Volkswagen propose dès maintenant une première configuration développant 133 chevaux en Allemagne, alors qu’une version plus performante intégrera la gamme dans la seconde moitié du mois de mars 2027.

Une signature esthétique propre à la gamme R-Line

Initialement dévoilé en juillet dernier, l’ID. Cross obtient maintenant le traitement R-Line. Comme c’est généralement le cas avec les produits R-Line de Volkswagen, l’ID. Cross bénéficie de plusieurs éléments distinctifs qui accentuent son caractère sportif sans pour autant en faire un véritable produit de la division R du constructeur.

La partie avant reçoit un bouclier spécifique intégrant des feux de jour disposés à la verticale. Volkswagen ajoute des jantes en alliage de 19 pouces, des coquilles de rétroviseurs de couleur anthracite ainsi que des appliques latérales arborant l’identification R-Line.

Dans l’habitacle, les occupants profitent de sièges sport offrant un soutien accru et d’une sellerie propre à cette déclinaison. L’éclairage d’ambiance ainsi que le dispositif lumineux interactif ID. Light, qui se prolonge jusque dans les portières avant, figurent également parmi les équipements de série.

La dotation comprend notamment des phares matriciels à DEL IQ.LIGHT, un système d’accès et de démarrage sans clé, une caméra de recul ainsi qu’un régulateur de vitesse adaptatif.

Deux motorisations électriques de 133 et 223 chevaux

La première configuration du Volkswagen ID. Cross R-Line repose sur une motorisation électrique développant 133 chevaux (99 kW), alimentée par une batterie d’une capacité de 37 kWh. Volkswagen annonce une autonomie maximale de 314 kilomètres selon le protocole d’homologation européen WLTP ou 265 km selon les normes nord-américaines

La consommation énergétique combinée oscille entre 14,5 et 16,6 kWh/100 km, selon la configuration du véhicule.

La version haut de gamme, attendue au printemps 2027, disposera d’une motorisation développant 223 chevaux (166 kW) et un couple maximal de 214 lb-pi. La capacité de la batterie passera à 52 kWh, permettant ainsi de porter l’autonomie maximale à 428 kilomètres selon le cycle WLTP, 364 km selon notre equivalence.

Volkswagen estime que cette configuration pourra franchir le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et atteindre une vitesse maximale de 175 km/h. Les données définitives d’homologation de cette version restent toutefois à confirmer.

Un châssis adapté à une conduite plus sportive

Au-delà de l’augmentation de la puissance, Volkswagen distingue les deux configurations R-Line par les composants mécaniques de leur châssis.

La version de 223 chevaux bénéficiera notamment d’un différentiel avant à verrouillage électronique permettant d’optimiser la motricité des roues avant, particulièrement lors des accélérations et des changements de direction.

Le constructeur intégrera également de série son système de suspension adaptative DCC (Dynamic Chassis Control). Celui-ci module continuellement la fermeté des amortisseurs en fonction de l’état de la chaussée et des conditions de conduite. La hauteur de caisse sera également abaissée de 15 millimètres.

La direction progressive, offerte sur les deux versions R-Line, permet de faire varier la démultiplication de la direction en fonction de l’angle de braquage du volant.

Un gestionnaire de dynamique du véhicule assurera la coordination des différents composants électroniques du châssis afin d’optimiser leur fonctionnement.

Un mode de conduite destiné aux conditions hivernales

En complément des modes de conduite Eco, Comfort, Sport et Individual, Volkswagen introduira un mode Traction exclusivement réservé à la version de 223 chevaux.

Ce dernier modifiera les paramètres de fonctionnement de la motorisation électrique et du différentiel avant afin de favoriser la motricité sur les surfaces glissantes ou présentant différents niveaux d’adhérence.

Cette technologie présente un intérêt particulier dans les régions où les automobilistes doivent composer avec des conditions hivernales difficiles, malgré l’absence de rouage intégral sur cette configuration.

Un petit VUS électrique polyvalent

Malgré ses ambitions sportives, le Volkswagen ID. Cross R-Line conserve ses caractéristiques utilitaires. Le coffre arrière propose un volume de chargement de 475 litres, auquel s’ajoute un compartiment de rangement de 25 litres sous le capot avant.

Les configurations équipées de la batterie de 52 kWh pourront recevoir un dispositif d’attelage permettant de remorquer jusqu’à 2 646 livres. La charge verticale maximale sur l’attelage atteint 165 livres, ce qui permet notamment le transport de deux vélos électriques.

En Allemagne, le Volkswagen ID. Cross R-Line de 133 chevaux est commercialisé à partir de 37 225 euros. Volkswagen n’a pas communiqué le prix de la version de 223 chevaux ni confirmé, dans cette annonce, une éventuelle commercialisation en Amérique du Nord.