Deuxième rappel de 20 000 Ford Escape et Lincoln Corsair PHEV qui peuvent s’embraser

Ford doit rappeler pour la deuxième fois ses modèles Escape PHEV et Lincoln Corsair PHEV, car leurs batteries à haute tension pourraient toujours s’embraser.

Ford a déjà procédé à plus de 135 rappels cette année

Sept incendies ont été rapportés avec le Ford Kuga PHEV (Europe)

Au Canada, 8751 véhicules sont visés par cette campagne

Ce qui est agaçant pour Ford, c’est que la première solution temporaire qui avait été appliquée ne semble pas avoir réglé le problème, car les modèles sont toujours à risque. Ce qui est encore plus embarrassant, c’est que la compagnie n’aurait toujours pas trouvé de solution à cette problématique.

Pour une compagnie qui est en route vers 150 rappels cette année, un record absolu, ce n’est rien de rassurant.

Chez Ford, on tente de l’être :

« La solution en cours d’élaboration. Il est conseillé aux propriétaires de n’utiliser que le mode “Auto EV” et ils recevront par courrier des instructions pour limiter la charge maximale de la batterie jusqu’à ce que la solution soit mise en place », peut-on lire dans l’avis de rappel émis par Ford.

Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, 20 558 véhicules hybrides rechargeables sont concernés. On retrouve 4015 VUS Lincoln Corsair construits entre le 24 octobre 2019 et le 16 avril 2024, puis 16 543 Ford Escape assemblés entre le 10 juillet 2019 et le 17 avril 2024.

Au Canada, 8751 modèles sont visés par la campagne. Pour le Ford Escape PHEV, on parle des années modèles de 2020 à 2024. C’est de 2021 à 2023 pour le Lincoln Corsair PHEV.

Les modèles sont équipés de batteries haute tension susceptibles de présenter un court-circuit interne, ce qui peut bien sûr entraîner un incendie. Et si la batterie cesse de fonctionner alors que le véhicule est en marche, le système de propulsion des véhicules s’arrête également. Heureusement, la direction, le freinage et l’éclairage ne sont pas affectés.

À la fin de 2024, les concessionnaires avaient procédé à une mise à jour du logiciel du module de contrôle de l’énergie de la batterie, ce qui aurait dû permettre de détecter les anomalies des cellules et d’avertir le conducteur afin qu’il se gare en toute sécurité advenant un problème. Le logiciel était également conçu pour mettre fin à la charge de la batterie, réduisant ainsi le risque de court-circuit.

Le logiciel de surveillance fonctionne, mais Ford a découvert qu’il ne permet pas de détecter à temps toutes les défectuosités des batteries. En Europe, avec le cousin de ces modèles, le Ford Kuga PHEV, sept incendies de batterie ont déjà été rapportés sur des véhicules ayant déjà été rappelés.

Selon la NHTA, toutes les cellules défectueuses ont été fabriquées par Samsung SDI en Hongrie.

Une solution permanente est toujours à l’étude. Jusqu’à ce qu’une réparation soit proposée, la compagnie invite les propriétaires à limiter l’état de charge maximale lorsqu’ils rechargent leur véhicule à partir d’un chargeur de niveau 1 ou de niveau 2. Les propriétaires doivent également utiliser uniquement le mode de conduite « Auto EV ».