Ford rappelle plus de 100 000 véhicules tandis que la NHTSA clôt l’enquête sur un problème de ceintures de sécurité de GM

Des soupapes d’admission fragiles dans les moteurs EcoBoost 2,7L et 3,0L ont donné lieu à ce rappel.

11 821 véhicules Ford et Lincoln sont affectés au Canada.

La NHTSA ferme son enquête sur un rappel de 1,3 million de véhicules par GM pour un problème de ceintures de sécurité.

Ford a annoncé un nouveau rappel de sécurité de plus de 100 000 véhicules en Amérique du Nord en raison de problèmes de moteur qui pourraient présenter un risque pour la sécurité des conducteurs et de leurs passagers.

Ce rappel concerne les véhicules équipés des moteurs V6 EcoBoost 2,7L et 3,0L de l’année modèle 2021, ainsi que certains modèles 2022.

Étant donné que ces moteurs sont utilisés dans un grand nombre de véhicules Ford et Lincoln, le rappel concerne les Ford Bronco, Edge, Explorer et F-150 de 2021, ainsi que le Lincoln Nautilus et l’Aviator de 2021 et 2022.

Selon Ford, certains de ces moteurs construits jusqu’en octobre 2021 étaient équipés de soupapes d’admission dont la dureté dépassait les spécifications et qui étaient donc trop fragiles. Ces soupapes peuvent se briser et causer des dommages catastrophiques au reste du moteur.

Étant donné qu’il en résulterait une perte soudaine de puissance, ce défaut présente un risque pour la sécurité.

Une enquête interne a d’abord été ouverte lorsque 22 moteurs sont tombés en panne à un faible kilométrage en l’espace de trois mois, en janvier 2022, mais en août de la même année, le constructeur automobile avait reçu plus de 800 réclamations de garantie pour ce problème.

Alors que les soupapes d’admission fragiles se brisent généralement assez rapidement dans la vie du véhicule, Ford offre une extension de garantie de 10 ans/150 000 miles (241 000 km) sur les moteurs concernés, avec un remplacement gratuit en cas de défaillance totale.

Pendant trois années consécutives, Ford a enregistré plus de rappels que n’importe quel autre constructeur automobile en Amérique du Nord, et l’année 2024 ne semble pas montrer d’amélioration, avec plus de 30 rappels différents déjà enregistrés.

En d’autres nouvelles concernant les rappels, la NHTSA a annoncé qu’elle mettait fin à son enquête sur un rappel effectué en 2014 par General Motors concernant des problèmes liés aux ceintures de sécurité sur 1,3 million d’unités de ses VUS Chevrolet Traverse, Buick Enclave, GMC Acadia et Saturn Outlook de 2009 à 2014.

Sur ces véhicules, le câble d’acier qui fixe les ceintures de sécurité avant à l’armature du siège peut se fatiguer en raison des mouvements du conducteur et du passager dans le siège au fil du temps, ce qui pourrait entraîner sa rupture en cas de collision, empêchant ainsi la ceinture de sécurité de retenir correctement l’occupant.

La NHTSA a ouvert une enquête sur ce rappel et sur le problème initial en 2019, mais a ensuite transformé son enquête en analyse technique.

La NHTSA n’exigera pas de nouveau rappel pour ce problème puisque GM a offert une couverture spéciale de 12 ans ou 180 000 miles (290 000 kilomètres) sur les composants concernés.

En outre, aucune blessure liée à ce défaut de sécurité n’a été signalée au cours de l’enquête fédérale et le problème est assez rare, ainsi que facile à détecter en regardant simplement les points d’ancrage des ceintures de sécurité.

Source : Automotive News et Reuters