Ford procède à sept rappels simultanés

Chez Ford, l’année 2025 va passer à l’histoire comme celle des rappels. Le problème, c’est que l’année 2024 a aussi été connue comme celle des rappels, tout comme 2023. En fait, la compagnie bat ses propres records en la matière.

Ford en est à quelque 135 rappels depuis le 1 er janvier 2025

Le fait que des modèles plus récents soient visés demeure inquiétant

La compagnie a promis d’améliorer la qualité de ses véhicules

Cette année seulement, en date du mois de novembre, le constructeur américain en est déjà à quelque 135 campagnes de rappel. Le record appartenait à General Motors en 2014… avec 77 campagnes.

C’est gênant. On a promis plus de transparence. Soit. On a aussi promis une meilleure qualité de construction. Il faudra voir, mais le fait que des modèles très récents soient toujours aux prises avec des problèmes de fabrication est inquiétant.

En début de semaine, ce sont quatre nouveaux rappels qui ont été lancés par la compagnie. Voici un résumé de la situation.

Premier rappel : Ford Flex 2017 à 2019

Sur certains modèles des années mentionnées, des garnitures extérieures attachées au pilier B (celui situé entre les portières avant et arrière) pourraient avoir été mal fixées. Le cas échéant, elles peuvent se détacher du véhicule et tomber sur la route alors que ce dernier est en mouvement. Si cela se produit, cela représente bien sûr un danger pour les autres usagers de la route.

En raison des années-modèles visées, on peut deviner que le problème s’est peut-être manifesté, ou que des signes d’usure sont apparents. Aux propriétaires d’être vigilants.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, parle de 64 938 exemplaires concernés. Au Canada, ce sont 6040 modèles qui sont visés par ce rappel.

Les avis aux propriétaires seraient envoyés le 8 décembre et la compagnie travaillerait toujours à trouver une solution.

Deuxième rappel : Lincoln Corsair, Lincoln Aviator, Ford Explorer (2025 et 2026)

Ici, on parle de parebrise qui n’auraient pas été installés correctement. En fait, c’est la couche laminée installée sur la vitre qui serait problématique, si bien que des bulles d’air peuvent se former dans le parebrise, réduisant au passage la visibilité pour le conducteur.

Quand on pense qu’on a tout entendu…

La NHTSA signale que 56 841 modèles sont touchés. Au Canada, ce sont 3044 versions qui sont visées.

Les propriétaires devraient être informés de la marche à suivre à compter du 7 novembre. Une visite en concession va entraîner une analyse du parebrise et son remplacement, si nécessaire.

Troisième rappel : Ford F-150 Lightning 2022 et 2023

Dans ce troisième cas, on doit procéder pour la deuxième fois à une réparation de la barre de signalisation arrière, car une première campagne concernant le problème n’aurait pas eu les effets escomptés. En fait, des fissures peuvent se produire au sein de ladite barre, ce qui peut entraîner une infiltration d’eau. Le cas échéant, les feux de recul pourraient scintiller ou ne pas s’allumer du tout. Seules les variantes Platinum et Lariat de la camionnette électrique sont ici pointées du doigt.

La NHTSA fait état de 14 843 modèles, alors que Transport Canada en identifie 4241 chez nous.

Les propriétaires seront une fois de plus invités à l’atelier pour une vérification et une réparation, advenant la manifestation du problème.

Quatrième rappel : Ford Expedition (2021 et 2022), F-150 (2021 à 2023), Ford Super Duty 2022 (F-250 à F-450), Lincoln Navigator (2021 et 2022)

Enfin, pour cette quatrième campagne, on parle une fois de plus d’une pièce qui peut se détacher d’un véhicule, soit le déflecteur de toit ouvrant, qui pourrait avoir été mal installé. Au risque de se répéter, si cela se produit, ça peut représenter un danger pour les autres usagers de la route.

La NHTSA a identifié 174 853 modèles à réparer, alors qu’au Canada, ce sont 23 437 véhicules qui sont concernés.

La procédure pour les propriétaires sera la même, soit une visite en concession, une inspection et une réparation si nécessaire.

Nous allons vous épargner les détails concernant les trois autres rappels, simplement pour vous mentionner qu’au Canada, 10 978 Bronco des années 2021 à 2023 sont touchés. Le problème : des boulons mal fabriqués à la hauteur des sièges avant. Ces derniers pourraient se détacher et faire en sorte que le siège bouge en cas d’accident. Aux États-Unis, 163 256 modèles sont visés.

Rien de rassurant.

Les deux autres campagnes visent le fourgon Econoline (système de chauffage et de dégivrage), ainsi que plusieurs véhicules qui ont reçu une transmission réusinée lors d’une réparation. Cette dernière pourrait avoir de la difficulté à maintenir le véhicule en position d’arrêt (Park).