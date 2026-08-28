Décryptage : le bonus-malus français, le vrai sujet c’est le prix à l’achat

L’Europe ne traite pas toutes les voitures neuves de la même façon. La France pousse le plus loin, et le nom le dit dans l’ordre. D’abord une aide si la voiture est électrique et respecte les conditions. Ensuite une taxe si elle pollue trop, ou si elle est trop lourde. On regarde ce modèle, et on rappelle que le Québec mise ailleurs.

L’ancien rabais d’État a disparu. À la place, une aide variable, souvent déjà déduite sur la facture du concessionnaire.

En 2026, le malus sur le dioxyde de carbone (CO₂), un gaz à effet de serre, commence à 108 g/km et peut atteindre 80 000 € (environ 124 000 $ CA).

Un second malus frappe le poids dès 1 500 kg, même si le CO₂ paraît bas.

Comment ça marche vraiment

Bonus d’abord. Malus ensuite.

Imagine la facture chez le concessionnaire. Si ta voiture est 100 % électrique et respecte les conditions de prix, de poids et de score environnemental, l’État t’aide un peu à l’acheter. Si elle pollue beaucoup, il ajoute une amende unique à l’immatriculation.

Ce n’est pas une cotisation annuelle. Ce n’est pas non plus une règle pour toute l’Europe. L’Allemagne n’a pas de malus à l’achat. Seulement une taxe annuelle.

L’aide à l’électrique a changé de nature. Depuis le 1er juillet 2025, fini le gros chèque direct du gouvernement français, le genre de rabais Roulez vert du Québec. À la place, une aide variable, souvent déjà déduite sur la facture du concessionnaire. Montant selon les revenus et l’offre du moment.

Ce n’est pas un chèque unique. Souvent autour de 3 500 € (environ 5 400 $ CA). Jusqu’à environ 5 700 € (près de 9 000 $ CA) si les revenus du particulier sont plus bas. Si la batterie est fabriquée en Europe, certains constructeurs ajoutent encore 1 200 à 2 000 €. Ça bouge selon l’offre du moment. Ce n’est plus une grille figée d’État.

Une petite électrique du type Renault 5 ou Citroën ë-C3 est souvent admissible. Prix sous le plafond, poids sous la limite, score environnemental suffisant. L’aide est déjà sur la facture. Une Tesla Model Y assemblée à Berlin peut aussi y arriver, si le prix reste sous 47 000 €. Une électrique trop chère, ou un modèle chinois mal noté au score, n’y a pas droit.

Pour y avoir droit en 2026, il faut un véhicule électrique. Prix plafonné à 47 000 € taxes comprises (environ 73 000 $ CA). Masse sous 2 400 kg. Et un score environnemental minimal calculé par l’ADEME, l’agence française de l’environnement, qui regarde le cycle de vie, pas seulement le tuyau d’échappement.

Ce score écarte aussi beaucoup de véhicules électriques chinois bon marché. Affaire de climat, oui. Mais aussi une forme de protectionnisme français.

Au Canada, le parallèle est clair sur les rabais. Le Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques, le PAVE (EVAP en anglais), offre jusqu’à 5 000 $ à l’achat ou à la location d’un VÉ. I

l exclut les VÉ fabriqués en Chine. Il faut un assemblage au Canada ou dans un pays avec accord de libre-échange.

Même logique d’exclusion, pour des raisons industrielles et commerciales. En parallèle, Ottawa ouvre un quota d’environ 49 000 voitures chinoises par année à tarif réduit, pour contrôler le volume et gérer les conséquences sur le marché. La France filtre surtout via le score et le prix.

Le Canada filtre surtout via l’admissibilité aux rabais, tout en gérant les volumes à la frontière.

Petit détail qui pourrait choquer. Pour fixer le montant selon les revenus, l’acheteur français doit montrer son avis d’imposition au concessionnaire. Chez nous, ce serait comme arriver chez Honda ou Ford avec son avis de cotisation de Revenu Québec. En France, c’est devenu normal. Ici, non.

Le malus, lui, suit la fiche d’émissions officielles du véhicule. En Europe, c’est la norme WLTP, le cycle d’essai qui sert de référence à l’immatriculation. Chez nous, l’équivalent le plus proche, c’est la fiche de consommation de Ressources naturelles Canada (RNCan). Sous 108 g/km, aucun frais. À 108 g, 50 € (environ 80 $ CA). Plus la voiture est polluante, plus la taxe grimpe. Au-delà de 191 g/km, le plafond est de 80 000 € (environ 124 000 $ CA).

Il y a aussi un malus au poids. Dès 1 500 kg, on ajoute 10 à 30 € par kilo selon la tranche. Les deux taxes se cumulent, sans dépasser le plafond CO₂. Les véhicules électriques sont exonérés des deux.

Des exemples avec des noms d’ici

Expérience mentale. En France, on prend le CO₂ officiel. Ici, la fiche RNCan, dans le même barème. Pas le même test. C’est pour voir l’ordre de grandeur en dollars.

Une Renault Clio TCe 115, 114 g. Environ 295 $ CA (190 €). Une Peugeot 208 essence de base, 118 g. Environ 400 $ CA (260 €). Pas de malus poids.

Chez nous, une Honda Civic berline 2,0 L, 156 g. Environ 9 500 $ CA. La Hyundai Venue, souvent la moins chère du neuf, 177 g. Environ 58 700 $ CA. Le malus peut dépasser le prix de la voiture.

Un Honda CR-V AWD, 197 g. Un Chevrolet Tahoe 5,3 L, autour de 330 g. Une Ford F-150 3.5 EcoBoost, autour de 287 g. Les trois au plafond. Environ 124 000 $ CA. En Allemagne, zéro à l’achat.

Le paradoxe, le Toyota RAV4 PHEV. 22 g sur la fiche européenne, 0 $ de malus CO₂. Puis le poids, près de deux tonnes. Environ 5 100 $ CA de malus masse. L’essai sauve le CO₂. Les kilos rattrapent.

Et pour le Québec ?

Rien de comparable au malus français. Pas de taxe CO₂ plus poids à l’achat du neuf de cette ampleur. Le terrain bouge quand même. Au Québec, Roulez vert est dans sa dernière année. Fin prévue le 31 décembre 2026, avec des montants déjà réduits. Du côté fédéral, le mandat de ventes de VÉ a été abandonné début 2026. À la place, Ottawa a relancé un rabais à l’achat, le PAVE, jusqu’à 5 000 $. La norme VZE québécoise, elle, continue d’obliger les constructeurs à offrir une part croissante de véhicules zéro émission. Le marché du carbone renchérit encore les carburants. Et les rabais restent temporaires, parfois instables.

Tu n’auras pas à payer ce malus français sur une voiture immatriculée ici. L’intérêt, c’est de comprendre ce que ce genre de taxe change sur le marché français. Pas de calculer ta prochaine facture au Québec.

Pas si simple

Taxer à l’achat ne garantit pas automatiquement moins de CO₂ sur le parc et l’usage. Plus de voitures vendues, même un peu plus propres, peuvent faire monter le total. L’Allemagne baisse aussi ses émissions de neuves sans malus à l’achat. En France, sur certains modèles, la taxe peut dépasser le prix du véhicule. Signal brutal. Pas une preuve d’un meilleur bilan climatique.

Le malus touche aussi des citadines populaires. Les hybrides rechargeables chutent quand le malus masse s’étend. Des ménages peuvent garder plus longtemps un vieux thermique ou se reporter sur l’occasion. Et les recettes montent. L’outil sert aussi le budget.

Le marché français n’offre pas non plus le même panier que le nôtre. Chez eux, les petites berlines et citadines restent centrales. Chez nous, les VUS et les camionnettes dominent les ventes. Un même barème n’aurait donc pas le même effet sur les deux marchés.

La vraie leçon n’est pas que l’Europe punit les voitures. C’est qu’un pays a choisi un signal prix extrême à l’immatriculation, pendant que d’autres misent ailleurs. Le Québec observe. Il ne copie pas.