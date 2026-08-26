Essai routier du Hyundai Venue Essential 2026 : Qu’offre le véhicule le moins dispendieux du marché ?

Le Hyundai Venue Essential est le véhicule neuf le plus abordable disponible au Canada en 2026, ce qui ne l’empêche pas d’être étonnamment bien équipé.

Résumé du Hyundai Venue Essential 2026

Le Hyundai Venue Essential est offert à un prix de départ de 25 120 $.

Ce modèle est propulsé par un moteur quatre cylindres de 1,6 L produisant 121 chevaux et 113 lb-pi de couple.

La consommation d’essence est annoncée à 7,5 L/100 km, j’ai obtenu 6,1 L/100 km.

L’équipement de série inclut un chargeur sans fil, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ainsi que des sièges avant chauffants.

Points forts

Économique à l’achat et à la pompe

Excellent rapport équipement/prix

Format pratique pour la conduite urbaine

Points faibles

Moteur bruyant et peu puissant

Espace arrière et cargo limités

Pas accoudoir central à l’avant

Depuis le retrait de la Nissan Versa pour l’année-modèle 2026, c’est le Hyundai Venue qui remporte la palme du véhicule neuf le plus abordable sur le marché canadien.

En effet, avec un prix de départ, frais inclus, de 25 120 $, sa version Essential d’entrée de gamme est la façon la moins chère de repartir au volant d’un véhicule neuf cette année au pays.

Si cela représente une augmentation d’environ 2 000 $ d’année en année, il faut souligner que le Venue Essential représente une belle amélioration aux chapitres de l’équipement et du raffinement par rapport à la défunte Versa S.

Cela commence à l’extérieur, où le Hyundai Venue affiche des airs sympathiques qui semblent toujours dans le coup malgré les six ans bien sonnés du modèle.

La carrure des formes donne au Venue un look facilement reconnaissable, en plus de maximiser l’espace intérieur malgré un format très compact.

D’ailleurs, ce sont les dimensions du modèle ainsi que la petitesse des jantes d’acier de 15 pouces qui trahissent son statut de véhicule abordable, plus que son design lui-même.

À l’avant, le Venue Essential affiche une large grille au motif quadrillé noir ainsi que deux projecteurs halogènes logés dans des empiècements rectangulaires aux côtés de feux de jour incandescents.

À l’image du Kona de première génération, lancé un an avant le Venue, les clignotants sont installés plus haut, juste sous le rebord du capot. Sous cet angle, le Venue Essential ne diffère pas de la version Preferred de milieu de gamme, alors que l’Ultimate, la plus dispendieuse, s’offre une grille au motif unique.

De profil, le Venue Essential offre des jantes en tôle avec enjoliveurs, alors que le modèle Preferred bénéficie de jantes en alliage et de barres de toit au fini satiné.

À l’arrière, les changements entre le Venue Essential et ses cousins plus fortunés sont pratiquement inexistants, toute la gamme utilisant des feux incandescents et un essuie-glace arrière de série.

Si c’est plus évident sur la version Ultimate, on constate tout de même avec la version Essential que Hyundai a mis un certain effort de design afin que son modèle le plus petit et le moins dispendieux en Amérique du Nord n’ait pas l’air de l’enfant pauvre du marché, ce qui n’a pas toujours été le cas des modèles sous-compacts.

Étonnamment bien équipé

En prenant place à bord, on voit tout de suite que le Hyundai Venue Essential ne fait pas d’économie de bouts de chandelle. En effet, c’est un habitacle bien fini à l’équipement étonnamment généreux qui nous attend.

Déjà avant d’ouvrir la portière, le Venue d’entrée de gamme vient d’office avec le télédéverrouillage, ce qui n’était pas le cas de la Versa S 2025, qui nous obligeait à insérer la clé dans la serrure.

Les sièges du Venue Essential sont recouverts d’un tissu, certes un peu rugueux, mais à l’apparence plus cossue qu’on pourrait s’y attendre. De plus, les baquets avant sont chauffants, une caractéristique optionnelle sur certains modèles beaucoup plus dispendieux.

Le volant en uréthane et les indicateurs digitaux très basiques dénotent le caractère abordable du Venue Essential, mais les nombreux accents argentés et l’écran central de 8 pouces ajoutent un peu d’attrait visuel à l’habitacle.

Au sujet de cet écran, celui-ci inclut la connectivité sans fil à Apple CarPlay et Android Auto alors qu’un chargeur par induction est inclus à la base de la console centrale.

La climatisation est contrôlée par de grands boutons rotatifs faciles à comprendre et à manipuler, alors que le système audio offre une qualité sonore tout à fait correcte compte tenu du prix demandé, bien qu’il faille souvent monter le volume très haut pour qu’il soit à un niveau satisfaisant.

Des commandes audio dupliquées se trouvent sur le volant, qui comporte également les boutons de l’ordinateur de bord et du régulateur de vitesse.

Le Venue Essential comprend également quelques assistances à la conduite de série, dont l’alerte de collision frontale avec freinage d’urgence automatique et l’alerte de sortie de voie.

En raison des formes carrées du Venue, l’accès à bord est facile et la visibilité est bonne sous tous les angles. De même, les occupants à l’avant et à l’arrière bénéficient d’un espace à la tête généreux.

Par contre, les passagers de la banquette arrière ne disposent pas de trop d’espace aux jambes, qui est plutôt limité, surtout si le conducteur et le passager avant sont légèrement plus grands que la moyenne.

C’est aussi vrai du coffre, qui, malgré ses formes régulières, n’est pas très volumineux. Ça suffit amplement pour les courses quotidiennes, mais les voyages en famille seront plus problématiques.

Soulignons aussi l’absence d’un accoudoir central à l’avant, limité aux versions Preferred et Ultimate, qui peut occasionner de la fatigue sur les longs trajets.

Peu puissant, mais très économique

Sans grande surprise, le Hyundai Venue 2026 n’est pas un monstre de puissance. En effet, ce petit multisegment ne dispose que de 121 chevaux et 113 lb-pi de couple en provenance de son moteur quatre-cylindres de 1,6 L issu de la dernière Accent, qui nous a quittés en 2022.

En raison de son poids limité à 1 185 kilogrammes (2 612 livres), cela permet des performances tout de même satisfaisantes, surtout en ville. Le Venue est aussi plutôt à l’aise sur l’autoroute, mais les dépassements demandent parfois une certaine planification, puisqu’à haute vitesse, écraser l’accélérateur semble produire davantage de bruit que de mouvement.

L’agrément de conduite est également mitigé par la boîte de vitesses à variation continue (CVT), dont les réactions mollassonnes et parfois un peu brusques trahissent son âge.

De toute façon, personne n’achète un Venue pour brûler du caoutchouc, mais plutôt pour faire plaisir à son portefeuille.

À ce niveau, le plus petit modèle de Hyundai répond entièrement aux attentes, avec une consommation d’essence moyenne en conduite combinée annoncée par Ressources Naturelles Canada à 7,5 L/100 km.

Encore mieux, ce chiffre semble très facile à battre dès que l’on sort de la circulation urbaine, puisque j’ai obtenu une moyenne de 6,1 L/100 km en conduite majoritairement rurale et autoroutière. Sans faire particulièrement attention, j’ai même réalisé une moyenne de 5,1 L/100 km lors d’un trajet de 85 km entre Montréal et Saint-Hyacinthe.

Pour le reste, la conduite du Hyundai Venue 2026 suscite peu de grandes critiques, proposant une tenue de route très convenable, une direction rapide et assez précise, ainsi qu’un bon niveau de confort des sièges et de la suspension.

Le Venue est toutefois un peu plus facile que la moyenne à déstabiliser lorsqu’on freine dans un virage. Au sujet des freins, ceux à l’arrière sont à tambours, mais cela ne semble pas réellement affecter leur efficacité.

De plus, ses systèmes d’antipatinage et de freinage antiblocage ne sont pas aussi raffinés que ceux des autres produits Hyundai, laissant passer quelques glissements et blocages avant d’entrer en fonction.

Pour la vaste majorité des conducteurs, cela ne posera pas de problème, et bien qu’il ait certaines limitations plus évidentes que celles des véhicules plus dispendieux, la conduite du Hyundai Venue Essential ne relève pas du tout de la punition.

À Surveiller

Un avantage des mécaniques simples comme celle du Hyundai Venue 2026 est qu’elles offrent habituellement un bon niveau de fiabilité. Cela semble être le cas ici, puisque peu de problèmes graves ont été rapportés au sujet du Venue depuis son lancement en 2019.

Effectivement, un tour des forums en ligne ne fait pas apparaître de problème récurrent, à l’exception d’un klaxon qui semble particulièrement fragile.

Ce problème particulier fait toutefois l’objet d’une extension de garantie jusqu’à 10 ans et 200 000 kilomètres sur les Venue de 2020 à 2025, les modèles 2026 bénéficiant présumément d’une pièce améliorée.

Sinon, Transport Canada recense trois rappels pour le Venue, dont un pour les prétendeurs de ceinture de sécurité et un autre pour une possibilité de perte de puissance soudaine. Aucun des rappels ne s’applique au modèle 2026.

Comme pour tous les autres modèles Hyundai au Canada en 2026, le Venue est garanti pendant 5 ans et 100 000 km pour l’ensemble des composants (pare-chocs à pare-chocs), ce qui devrait limiter les frais d’entretien et de réparations pour la plupart des acheteurs.

Prix du Hyundai Venue Essential 2026

Le Hyundai Venue Essential 2026 débute à 25 120 $, ce qui en fait le véhicule neuf le moins dispendieux au Canada cette année.

Comme son niveau d’équipement est généreux, les seules options offertes sur cette version sont les couleurs extérieures autres que le blanc.

Ainsi, le noir et le gris métallisé sont facturés 350 $, alors que les combinaisons deux tons de vert/noir et bleu/blanc coûtent 800 $.

Passer à la version Preferred ajoute des jantes en alliage de 15 po, le sélecteur de mode de conduite, la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, la clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir, le volant chauffant gainé de cuir, le démarrage à distance et les longerons de toit, pour une facture de 27 220 $.

Au sommet de la gamme, la version Ultimate ajoute encore des jantes en alliage de 17 po, les freins à disques aux quatre roues, la climatisation automatique, la fonction de montée et de descente automatique de la fenêtre du conducteur, une sellerie en tissu de luxe, des phares aux DEL, un toit ouvrant et une grille de calandre différente aux accents chromés. Ce modèle débute à 29 720 $, mais curieusement, ne permet pas de sélectionner le toit noir ou blanc.

En raison du positionnement abordable du Venue, il semble plus logique de se limiter aux versions Essential et Preferred, puisque l’Ultimate se rapproche dangereusement du prix des modèles d’une catégorie supérieure, dont le Kona.

Conclusion

Le Hyundai Venue Essential 2026 est un petit multisegment abordable, économique à la pompe, bien équipé et plutôt sympathique au quotidien. S’il n’attise pas les passions, il est un achat très rationnel qui permet d’économiser sans avoir l’impression de faire de grands sacrifices. Une nouvelle génération du Venue existe en Asie, mais elle n’arrivera pas sur notre marché avant au moins l’année-modèle 2028, si le constructeur juge encore ce modèle pertinent pour l’Amérique du Nord.

Modèle Hyundai Venue Essential Chevrolet Trax 1RS Nissan Kicks S Traction Avant Prix de départ 25 120 $ 29 826 $ 29 266 $ Motorisation 4 cyl. 1,6 L / CVT 3 cyl. Turbo 1,2 L / auto. à 6 rapports 4 cyl. 2,0 L / CVT Puissance 121 ch à 6 300 tr/min 137 ch à 5 000 tr/min 141 ch à 6 000 tr/min Couple 113 lb-pi à 4 500 tr/min 162 lb-pi à 2 500 tr/min 140 lb-pi à 4 000 tr/min Consommation d’essence moyenne (RN Can) 7,5 L/100 km 8,1 L/100 km 7,4 L/100 km Longueur /largeur 4 041 mm / 1 770 mm 4 536 mm / 1 824 mm 4 365 mm / 1 800 mm Poids à vide 1 185 kg (2 612 lb) 1 367 kg (3 014 lb) 1 356 kg (2 989 lb) Espace à la tête (AV/AR) 1 001 mm / 980 mm 1 006 mm / 968 mm 1 008 mm / 978 mm Espace aux épaules (AV/AR) 1 369 mm / 1 364 mm 1 415 mm / 1 379 mm 1 389 mm / 1 391 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 049 mm / 871 mm 1 064 mm / 983 mm 1 083 mm / 876 mm Volume cargo (sièges relevés/abaissés) 530 L / 903 L 725 L / 1 532 L 850 L / 1 700 L