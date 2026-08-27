Voltpost veut faciliter la recharge des véhicules électriques pour les résidents d’immeubles à logements

L’entreprise a développé des bornes de recharge pouvant être fixées aux murs des bâtiments ou aux plafonds des garages de stationnement.

Elle affirme que cela pourrait réduire les coûts d’installation jusqu’à 70 %.

La recharge à domicile est un élément clé pour rendre les véhicules électriques pratiques et économiques à l’usage.

Bien que posséder et recharger un véhicule électrique soit désormais assez simple pour les conducteurs propriétaires d’une maison ou ayant accès à une allée privée, cela reste plus complexe pour les résidents d’appartements et de copropriétés.

En effet, la plupart des immeubles résidentiels plus anciens ne sont pas équipés de bornes de recharge pour VE, et leur mise à niveau peut s’avérer très coûteuse.

Les résidents conduisant une voiture électrique n’ont donc d’autre choix que de la recharger au travail ou d’utiliser des bornes publiques.

Cela rend l’utilisation des véhicules électriques bien moins pratique qu’elle ne devrait l’être, et également beaucoup plus chère, les bornes publiques étant nettement plus coûteuses à l’usage que les unités résidentielles.

Par conséquent, la majorité des véhicules électriques sont vendus à des propriétaires de maisons individuelles, tandis que la plupart des personnes vivant en appartement ou en copropriété continuent d’acheter des véhicules thermiques, même si elles auraient souhaité passer à l’électrique.

Pour remédier à cela, Voltpost, une entreprise réputée pour fabriquer des bornes de recharge pour VE pouvant être installées sur des lampadaires et des poteaux téléphoniques, a développé une nouvelle borne de niveau 2 qui permettrait de réduire les coûts d’installation d’environ 70 %.

Pour y parvenir, le nouveau produit de l’entreprise — issu de sa gamme de bornes Air spécialement conçue pour les opérations de modernisation — peut être fixé aux murs ou au plafond d’un bâtiment avec un minimum de travaux.

Le modèle mural s’adresse aux conducteurs qui se stationnent près de leur immeuble, tandis que le modèle plafonnier est conçu pour ceux qui se garent dans des garages partagés, tels que les stationnements souterrains d’immeubles.

Le dispositif mural peut également être installé sur un piédestal boulonné au sol, ce qui permet d’apporter des options de recharge aux places de stationnement en bordure de rue éloignées de toute autre infrastructure appropriée.

Afin d’occuper le moins d’espace possible, cette borne est dotée d’un câble rétractable, évitant ainsi aux passants de trébucher dans les structures de stationnement partagées.

Bien que les installateurs doivent toujours acheminer des câbles haute tension vers ces unités, Voltpost précise que les économies proviendront du fait qu’il ne sera plus nécessaire de creuser des parkings entiers ni de retirer des sections de chaussée pour faire passer les câbles.

Ces coûts d’installation réduits pourraient donc encourager davantage de propriétaires d’immeubles et de syndicats de copropriété à approuver l’ajout de bornes de recharge dans leurs bâtiments, rendant ainsi le choix d’un véhicule électrique plus pratique et plus économique pour un plus grand nombre de conducteurs.

Source : InsideEVs.com