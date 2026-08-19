Toyota RAV4 2026 : écolo ou pas?

Le Toyota RAV4 2026 introduit la sixième génération du multisegment, et marque une nouvelle étape alors qu’il est désormais exclusivement équipé de motorisations hybrides.

Pas facile pour un constructeur automobile d’être un joueur majeur dans le segment des utilitaires compacts au Canada, avec une concurrence si nombreuse et diversifiée. Pourtant, tout semble bien facile pour le Toyota RAV4 2026, bien qu’après les six premiers mois du calendrier, il se trouve derrière son ennemi juré, le Honda CR-V au chapitre des ventes, ceux-ci ayant chuté de 33 % par rapport à la même période l’an dernier. Au cours de 2025, le RAV4 a tout simplement dominé le segment.

Qu’est-ce qui a bien pu causer ce fléchissement des ventes? Toyota semble incapable d’assembler des RAV4 hybrides assez rapidement à leur usine de Woodstock, en Ontario — les variantes hybrides rechargeables sont construites au Japon — et les consommateurs doivent soit commander leur véhicule et patienter, soit magasiner ailleurs pour un multisegment en stock chez les concessionnaires. C’est un beau défi pour la marque japonaise, mais au moins, ce n’est pas par manque d’intérêt.

La liste des concurrents du RAV4 est longue, comprenant le Buick Envision, le Chevrolet Equinox, le Ford Bronco Sport, le Ford Escape maintenant discontinué, le GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Kia Sportage, le Mazda CX-5, le Mitsubishi Eclipse Cross, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester et le Volkswagen Tiguan. Si l’on considère aussi des modèles 100 % électriques, on peut inclure le Chevrolet Equinox EV, le Ford Mustang Mach-E, le Kia EV5, le Subaru Solterra, le Tesla Model Y et le Toyota bZ.

Le nouveau RAV4 profite d’une plate-forme plus rigide et d’une suspension retravaillée. Il repose sur le même empattement qu’auparavant, il est environ 60 millimètres plus long, alors que sa largeur et la hauteur de son toit sont largement inchangées. Même histoire pour les dimensions de l’habitacle, par rapport à ceux de la génération sortante, avec un gain marginal en matière de dégagement pour les hanches à l’avant et à l’arrière. Toyota avance un espace de chargement bonifié, et c’est le cas — grimpant de 1 977 à 1 993 litres avec les dossiers arrière rabattus.

Un nouveau système multimédia fait office dans le Toyota RAV4 2026. Il intègre la connectivité de réseau 5G, des mises à jour par internet, des profils d’utilisateur et une nouvelle interface. Il inclut aussi un enregistreur de conduite utilisant les caméras vidéo extérieures du véhicule. Le conducteur obtient une nouvelle instrumentation numérique, alors qu’une suite mise à jour de sécurité active, nommée TSS 4.0, figure à bord également.

La gamme exhaustive comprend les LE, XLE, XLE Premium, Édition Woodland, XSE, Limited, XSE avec groupe Technologie, PHEV SE, PHEV XSE, PHEV GR Sport et PHEV XSE avec groupe Technologie. Les variantes hybrides sont équipées d’un quatre cylindres de 2,5 litres, de deux moteurs électriques, d’une boîte à variation continue à gestion électronique et d’une batterie de 1,0 kWh, pour une puissance totale de 236 chevaux, ainsi qu’un couple de 163 livres-pied du moteur à essence, de 153 livres-pied du moteur électrique principal et de 89 livres-pied du moteur électrique arrière. Le rouage intégral figure de série au Canada.

Entre-temps, le Toyota RAV4 PHEV ou hybride rechargeable 2026 obtient des moteurs électriques avant et arrière plus musclés, pour une puissance totale de 324 chevaux. Le couple du moteur à essence grimpe à 172 livres-pied, alors que les moteurs électriques développent 201 et 91 livres-pied. Une batterie de 22,7 kWh procure une autonomie en conduite 100 % électrique variant de 31 à 40 kilomètres sur une pleine charge, selon la déclinaison choisie.

La capacité de remorquage est évaluée à 794 kilogrammes ou 1 750 livres avec le RAV4 LE de base, et de 1 588 kg ou 3 500 livres avec le reste de la gamme, sauf le GR Sport qui ne peut remorquer du tout. Seulement une déclinaison dans la génération précédente pouvait tirer jusqu’à 1 588 kg, alors on profite d’une amélioration à travers presque toute la gamme.

Avec 236 chevaux sous le pied droit, le RAV4 n’est pas lent. Pas tellement sportif, mais pas engourdi non plus, et sa puissance est supérieure à celle de presque tous ses concurrents. Le RAV4 hybride rechargeable est drôlement plus rapide avec ses 324 chevaux, et plus maniable dans le cas du GR Sport avec sa suspension plus ferme. Selon Toyota, ce dernier peut accélérer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en 5,4 secondes. Bon, il n’est pas aussi véloce que certains VÉ, mais c’est quand même proche.

Voici les cotes de consommation du Toyota RAV4 2026 :

Modèle Ville/route/mixte (L/100 km) Mixte (Le/100 km) Autonomie électrique (km) HEV LE 5,1 / 6,0 / 5,5 – – HEV XLE 5,2 / 6,1 / 5,7 – – HEV XSE / Limited 5,4 / 6,3 / 5,8 – – HEV Édition Woodland 5,7 / 6,7 / 6,2 – – PHEV SE 5,2 / 6,3 / 5,7 2,4 31 PHEV XSE 5,4 / 6,6 / 5,9 2,5 33 PHEV XSE Technologie 5,4 / 6,5 / 5,9 2,5 33 PHEV GR Sport 5,7 / 7,2 / 6,4 2,9 40

Lors de notre essai du RAV4 Limited hybride, nous avons obtenu une excellente moyenne de 5,4 L/100 km. Aucun rival ne peut battre le Toyota à ce chapitre, bien que certains munis de moteurs hybrides s’y rapprochent, comme le CR-V, le Tucson, le Cherokee, le Sportage et le Forester. Toutefois, dans tous ces cas, sauf le Jeep, le système hybride est une option, alors que tous les RAV4 quittent la ligne d’assemblage avec un moteur électrifié sous le capot.

Passer à une gamme entièrement hybride aurait pu s’avérer une décision audacieuse, mais la bonne nouvelle, c’est que le Toyota RAV4 2026 est toujours vendu à prix concurrentiel. Plus spécifiquement, le RAV4 2025 de base se détaillait à partir de 36 484 $, et le RAV4 hybride à partir de 39 434 $, alors que le modèle 2026 ouvre la mise à 40 429 $. Pas si mal pour un multisegment compact redessiné proposant un habitacle renouvelé, plus de technologies embarquées et une consommation plus basse.

Le design extérieur du RAV4 n’est ni à couper le souffle ni repoussant. Cependant, les plis de carrosserie sur les portes arrière donnent l’impression qu’elles sont bosselées, et chaque fois que l’on s’approchait du véhicule dans le stationnement du centre commercial, notre cœur arrêtait de battre pendant une seconde, en s’imaginant que quelqu’un avait poussé un panier d’épicerie dessus. Eh bien non, tout est beau, c’est comme ça par design. Tout ceci relève de la subjectivité, bien sûr.

Comme la plupart des multisegments compacts, le RAV4 est fonctionnel et polyvalent à souhait. L’espace pour les passagers est généreux, sans être au sommet de la catégorie, alors que le volume de chargement se range au-dessus de la moyenne également. L’angle des dossiers de sièges arrière est réglable en deux positions, rehaussant légèrement le confort durant les randonnées plus longues. En revanche, les coussins de sièges sont fermes et plats, et la bosse dans le plancher en arrière compromet le confort pour l’occupant central. La console centrale s’élargit en épousant la planche de bord, et le genou de votre humble serviteur s’y frottait constamment pendant la conduite. Un léger désagrément. Bref, ce n’est pas le plus confortable du segment.

Le design intérieur n’est pas des plus inspirants, mais l’environnement est généralement ergonomique, et c’est ce qui le plus important. Le bouton activant les caméras est facilement accessible pour nous aider lors des manœuvres de stationnement, et l’on profite de nombreux points de rangement pour vider nos poches sur la route. Les piliers avant sont relativement minces, une bonne chose alors qu’ils gênent moins la visibilité vers l’extérieur.

Le système multimédia est facile à utiliser aussi. Toutefois, gâchant un peu l’expérience utilisateur, la plupart des commandes de climatisation sont désormais reléguées à l’écran tactile, une distraction en conduisant. Les boutons physiques restants, pour ajuster la température de la cabine et activer le dégivrage, sont très petits. Au moins, les autres commandes se trouvent alignées au bas dudit écran, avec aucune opération à multiples étapes comme l’on retrouve dans d’autres véhicules. Des molettes rotatives fonctionnent à merveille pour régler la climatisation, et l’on comprend mal pourquoi les constructeurs les retirent de leurs modèles et de prioriser le design avec la convivialité. La chaîne audio JBL en option, comme c’est le cas dans plusieurs produits Toyota, met vraiment l’accent sur les basses, bien que l’on puisse jouer un peu avec les réglages.

L’équipement de série du Toyota RAV4 LE 2026 comprend les jantes en alliage de 17 pouces, les longerons de toit, l’éclairage extérieur à DEL, les essuie-glaces à intermittence variable avec dégivrage, le cache-bagages, la clé intelligente, le climatiseur automatique à deux zones, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, les sièges avant chauffants et à hauteur réglable, le garnissage des sièges en tissu, la chaîne audio à six haut-parleurs, le système multimédia à écran tactile de 10,5 pouces, la compatibilité de radio satellite SiriusXM avec 360 L (abonnement requis), les services connectés avec abonnement de trois ans et Apple CarPlay/Android Auto sans fil.

La version XLE ajoute les roues de 18 pouces, les rétroviseurs chauffants avec clignotants intégrés, les essuie-glaces à capteur de pluie, le sonar de stationnement avant et arrière, le hayon à commande électrique, les sièges en similicuir SofTex, le siège du conducteur à huit réglages électriques, le volant chauffant gainé et cuir, la compatibilité de clé numérique et de carte-clé ainsi que la recharge de téléphones par induction, alors que la XLE Premium obtient aussi un toit ouvrant panoramique, des antibrouillards, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, un ouvre-porte de garage, un filet de cargaison et des plaques de seuils de porte.

L’édition Woodland ciblant les gens actifs dispose d’un toit ouvrant, d’un attelage de remorque, de barres transversales sur le toit, de pneus tout-terrain et d’une prise de courant de 1 500 watts dans l’aire de chargement, alors que la sportive XSE propose des roues de 20 pouces, d’une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs, d’un écran tactile de 12,9 pouces, de sièges en tissu, d’un siège du conducteur à huit réglages électriques avec mémoire de position, de sièges avant ventilés, d’une surveillance de distraction du conducteur, d’un système de caméras à vue périphérique et d’un système d’alarme. La XSE avec groupe Technologie ajoute un rétroviseur à caméra arrière, un toit panoramique, un hayon à mains libres et davantage d’aides à la conduite sécuritaire.

La version Limited bénéficie de roues de 18 pouces, d’un affichage à tête haute, de sièges garnis de SofTex, de sièges arrière chauffants et d’une double recharge de téléphones par induction. Ironiquement, la Limited est munie de palettes de changement de rapports au volant, mais pas les XSE.

En ce qui concerne les RAV4 PHEV, la version SE comprend presque tout l’équipement de la LE hybride, en plus de jantes en alliage de 18 pouces, d’essuie-glaces à capteur de pluie avec dégivrage, de rétroviseurs chauffants, d’un toit ouvrant, de plaques de seuils de porte, d’un siège du conducteur à huit réglages électriques et d’un volant chauffant gainé de cuir. La XSE ajoute les roues de 20 pouces, la chaîne JBL à neuf haut-parleurs, les sièges garnis de suède synthétique et SofTex avec surpiqûres bleues, le siège du passager avant à huit réglages électriques, la mémoire de position pour le conducteur, les sièges avant ventilés et l’écran tactile de 12,9 pouces, la clé numérique et la carte-clé, la recharge de téléphones par induction, la caméra surveillant le conducteur et le système de caméras à vue périphérique.

La PHEV XSE avec groupe Technologie profite également du toit panoramique, du hayon à mains libres, de l’assistance active au stationnement, de l’affichage à tête haute, du rétroviseur intérieur à caméra et à atténuation automatique, des palettes de changement de rapports au volant, de la prise de 1 500 watts dans l’aire de chargement et d’une prise de recharge rapide CCS1. La déclinaison GR Sport ramasse les caractéristiques de la version XSE en plus du toit panoramique, du rétroviseur numérique, de sièges en suède synthétique et SofTex avec surpiqûres rouges et d’une suspension à réglage sport, mais doit se contenter de la chaîne à six haut-parleurs, des sièges avant sans ventilation, et du siège du passager avant sans réglages électriques.

Au Canada, le Toyota RAV4 hybride 2026 est offert entre 40 429 $ et 56 284 $, comprenant les options installées à l’usine, les frais de transport et de préparation de 1 930 $, la taxe de 100 $ du climatiseur et les frais de concessionnaire de 899 $. Le RAV4 hybride rechargeable se détaille entre 51 679 $ et 63 184 $, avec un prix de base abaissé par rapport à celui du modèle 2025.

Écolo, le RAV4? Tout à fait. C’est le moins énergivore du segment parmi ceux fonctionnant à l’essence, le plus puissant des hybrides rechargeables, et celui proposant une gamme hybride la plus complète. Et ce, à prix concurrentiel. Le plus gros problème du RAV4, en fait, c’est d’en trouver un en stock chez les concessionnaires.

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