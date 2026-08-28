Volvo renforce la sécurité connectée en détectant les gros animaux, les personnes à risque et les accidents

Volvo déploie une nouvelle mise à jour logicielle qui ajoute quatre alertes de sécurité connectée aux EX60, EX90 et ES90 (non vendu au Canada), tandis que l’EX90 profite également de la prise en charge de l’audio spatial avec Apple CarPlay et Dolby Atmos.

Quatre nouvelles alertes peuvent prévenir les conducteurs de la présence d’animaux, d’usagers vulnérables, de travaux routiers et d’accidents.

Les nouvelles fonctions de sécurité connectée seront offertes sur les Volvo EX60, EX90 et ES90 en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Le Volvo EX90 équipé du système Bowers & Wilkins profite désormais de l’audio spatial avec Apple CarPlay et Dolby Atmos.

Volvo élargit son système de sécurité connectée

Volvo poursuit le développement de ses technologies de sécurité en misant davantage sur les données échangées entre les véhicules. Le constructeur suédois annonce l’arrivée de quatre nouvelles fonctions de sécurité connectée destinées à avertir les automobilistes de dangers potentiels avant même qu’ils ne soient directement visibles.

Cette technologie n’est toutefois pas nouvelle chez Volvo. Introduite pour la première fois en 2016, elle permet aux véhicules compatibles de partager certaines informations en temps réel afin d’avertir les autres conducteurs circulant à proximité.

La nouvelle mise à jour élargit considérablement le nombre de situations pouvant être signalées.

La première nouveauté concerne les grands animaux. Au Canada, pays des grands cervidés comme le chevreuil et l’orignal, c’est bien pratique. Lorsqu’un véhicule détecte la présence d’un animal de grande taille sur la chaussée ou à proximité, cette information peut être transmise aux autres véhicules approchant de la zone.

Une deuxième alerte concerne les usagers vulnérables de la route. Le système peut ainsi prévenir les automobilistes lorsqu’un piéton ou un cycliste est détecté sur une autoroute ou à proximité de celle-ci.

Volvo ajoute également une alerte pour les travaux routiers. Lorsqu’une zone de travaux est détectée, les véhicules qui suivent peuvent recevoir un avertissement leur permettant d’adapter leur vitesse ou leur conduite plus tôt.

Enfin, une nouvelle fonction baptisée Accident Ahead Alert permet de signaler un accident situé plus loin sur le trajet. Les informations peuvent provenir d’autres véhicules Volvo connectés, mais également de centres de gestion de la circulation.

Des avertissements avant même de voir le danger

L’objectif de ces fonctions est principalement d’augmenter le temps dont dispose le conducteur pour réagir.

Cette approche pourrait notamment être utile lorsque la visibilité est réduite, par exemple dans une courbe, lors de mauvaises conditions météorologiques ou lorsqu’un obstacle empêche de voir ce qui se trouve plus loin sur la route.

Ces quatre fonctions viennent compléter les technologies déjà proposées par Volvo, notamment les alertes de chaussée glissante et de feux de détresse. Dans ce dernier cas, un véhicule peut avertir les autres Volvo à proximité lorsque ses feux de détresse sont activés.

Selon le constructeur, plus d’un million de véhicules Volvo utilisent actuellement ses technologies de sécurité connectée à travers le monde.

« Chaque fois qu’une Volvo partage des informations de sécurité, elle aide les autres conducteurs à se préparer plus tôt afin d’éviter les accidents et à se sentir plus en sécurité », explique Åsa Haglund, responsable du Volvo Cars Safety Centre.

Des données qui peuvent également profiter aux autres marques

L’écosystème ne se limite pas nécessairement aux véhicules Volvo.

Par l’intermédiaire du programme européen Data for Road Safety, certaines informations peuvent être partagées avec des véhicules d’autres constructeurs ainsi qu’avec des centres nationaux de gestion de la circulation. Évidemment, on est encore loin d’une telle intégration en Amérique du Nord.

Cette approche transforme ainsi chaque véhicule connecté en une sorte de capteur mobile capable de contribuer à une cartographie en temps réel des dangers rencontrés sur le réseau routier.

Pour Volvo, il s’agit d’une extension logique de sa philosophie historique en matière de sécurité : plutôt que de limiter les systèmes de protection au véhicule lui-même, les voitures peuvent désormais communiquer entre elles afin d’anticiper certaines situations dangereuses.

Apple CarPlay gagne l’audio spatial dans le Volvo EX90

Le Volvo EX90 reçoit également la prise en charge de l’audio spatial dans Apple CarPlay avec la technologie Dolby Atmos. Cette fonction est réservée aux véhicules équipés du système audio haut de gamme Bowers & Wilkins. Celui-ci comprend 25 haut-parleurs répartis dans l’habitacle de l’EX90.

L’objectif de l’audio spatial est de créer une scène sonore tridimensionnelle dans laquelle les voix, les instruments et différents effets peuvent sembler provenir de plusieurs endroits autour des occupants.

La technologie peut être utilisée avec différents types de contenus compatibles, qu’il s’agisse de musique, d’enregistrements de concerts ou encore de balados.