Un quart des BMW vendues en Europe pendant la première moitié de 2026 étaient électriques

En Europe, 28 % de tous les véhicules BMW vendus jusqu’en juin étaient électriques.

Cette performance s’explique en grande partie par l’arrivée de la Neue Klasse.

Les ventes de l’iX3 égalent actuellement celles du X3 à essence.

Quelques mois après avoir produit son deux-millionième véhicule électrique, BMW ne montre aucun signe de ralentissement et enregistre une solide hausse de ses ventes de modèles électrifiés.

En effet, le constructeur allemand indique que ses ventes de véhicules électriques ont bondi de 38 % pour atteindre 81 445 unités au deuxième trimestre de 2026, rien qu’en Europe.

Cette hausse est largement attribuable à l’arrivée du VUS électrique iX3, le premier membre de la très attendue gamme Neue Klasse.

À lui seul, l’iX3 a déjà enregistré près de 100 000 commandes, et la marque affirme vendre actuellement environ autant d’iX3 que de X3 thermiques à essence.

L’iX3 représente à lui seul un tiers de toutes les ventes électriques de BMW en Europe, bien que l’entreprise dispose déjà d’une gamme bien établie de modèles électriques, avec les i4, i5, i7 et iX actuellement largement disponibles.

BMW s’apprête également à ajouter l’i3 et l’iX5 de la Neue Klasse à cette gamme de voitures électriques, ce qui devrait renforcer encore davantage ses parts de marché sur le segment des VÉ.

Durant la première moitié de 2026, 28 % de tous les véhicules vendus par l’entreprise sur son continent d’origine fonctionnaient à l’électricité. Cela signifie que plus d’un quart des ventes européennes de la marque provient désormais des véhicules électriques, un constat qu’elle partage avec Mercedes-Benz.

En effet, le principal rival allemand de BMW a également enregistré une hausse récente de ses ventes de véhicules électriques, ses propres modèles branchés représentant 26 % de ses ventes mondiales au deuxième trimestre de l’année.

C’est le fruit d’une hausse de 51 % des ventes de VÉ, atteignant 52 900 unités.

Là encore, cette performance est portée par l’arrivée sur le marché au cours des derniers mois d’une série de nouveaux modèles électriques très attendus, à commencer par la nouvelle CLA EQ.

Cumulées, les ventes de VÉ de BMW et de Mercedes-Benz témoignent d’un regain d’enthousiasme pour les véhicules électriques, qui avait nettement faibli en 2025.