Kia rappelle 21 290 EV9 en raison d’un problème avec les coussins gonflables

Kia doit procéder au rappel de plusieurs milliers d’exemplaires de son VUS électrique EV9 en raison d’un problème de coussins gonflables susceptible d’affecter la sécurité des jeunes enfants installés à l’avant du véhicule.

Seuls les EV9 assemblés à l’usine Kia de Géorgie sont concernés

La source du problème serait un tube pouvant se pincer lorsque le siège est ajusté à sa position la plus haute

La NHTSA estime que seulement 6 % des véhicules rappelés présentent le défaut

Un tube mal acheminé

Selon un rapport publié par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada, le problème touche le tube du coussin du système ODS (Occupant Detection System), situé sous le coussin du siège passager avant. Ce système permet de détecter la présence d’un enfant afin de désactiver le coussin gonflable en cas d’accident.

L’enquête a révélé que ce tube peut se pincer lorsque le siège est déplacé à sa position la plus haute. L’emplacement problématique du tube fait en sorte que des ajustements répétés du siège peuvent finir par l’endommager.

Un risque bien réel

Si le tube est endommagé, le système pourrait ne pas désactiver le coussin gonflable du passager lorsqu’un enfant ou un siège d’enfant est installé à l’avant. Or, le déploiement d’un coussin gonflable devant un jeune enfant peut entraîner de graves blessures. Rappelons que les autorités de sécurité recommandent fortement que les enfants prennent place à l’arrière. Au Québec, les enfants de 12 ans ou moins devraient toujours y être installés ; s’il est absolument nécessaire de les placer à l’avant, le coussin gonflable doit d’abord être désactivé. D’où l’importance de cette campagne de rappel.

Deux indices peuvent alerter un propriétaire de la présence potentielle du problème : un témoin lumineux lié au coussin gonflable qui s’allume au tableau de bord, ou encore un carillon de ceinture de sécurité qui se déclenche même lorsque celle-ci est bel et bien bouclée.

Le rappel concerne uniquement les EV9 construits à l’usine américaine de Kia, en Géorgie, entre le 17 mai 2024 et le 13 mai 2026.

Les modèles assemblés en Corée du Sud ne sont pas visés par cette campagne.

Notez qu’au moment d’écrire ces lignes, aucune campagne correspondante n’est affichée sur le site de Transports Canada.