Jeep dévoile un nouvel aperçu du futur Cherokee Trailhawk 2027 « Trail Rated »

Le nouveau Jeep Cherokee est un multisegment hybride qui a troqué une partie des capacités de son prédécesseur contre une meilleure efficacité.

Aujourd’hui, Jeep souhaite redonner au Cherokee de véritables aptitudes tout-terrain grâce à la future version Trailhawk.

Pour obtenir le badge Trail Rated, les modèles Jeep doivent réussir des tests portant sur la garde au sol, la motricité, le débattement des suspensions, le passage à gué et la maniabilité.

Alors que le Jeep Cherokee 2026 est commercialisé depuis quelques mois, le constructeur s’apprête à enrichir la gamme d’une finition Trailhawk plus robuste pour l’année-modèle 2027.

Après avoir donné un premier avant-goût de cette déclinaison via un rendu numérique en juin dernier, Jeep vient de publier la toute première véritable photo de ce futur modèle.

Nous découvrons ainsi pour la première fois cette version plus aventurière du nouveau Cherokee hybride à travers un cliché montrant le VUS compact en train de franchir des rochers en plein désert.

Le véhicule présenté arbore encore un léger camouflage dissimulant les détails de son bouclier avant, mais cela donne déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera le modèle de série.

Le Cherokee Trailhawk 2027 devrait ainsi arborer une face avant plus agressive dotée d’une large prise d’air inférieure grillagée. À en juger par les autres modèles Trailhawk de la marque, cette version recevra également de véritables crochets de remorquage peints en rouge.

Des pneus tout-terrain sont également attendus, tout comme des protections de carrosserie supplémentaires en plastique noir sur tout le pourtour du véhicule.

Des jantes en alliage spécifiques feront très probablement partie de la dotation, et le Cherokee Trailhawk 2027 pourrait aussi bénéficier d’une garde au sol légèrement surélevée, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

D’autres modifications par rapport aux versions standard du Cherokee hybride pourraient également voir le jour, Jeep ayant annoncé que ce modèle sera homologué « Trail Rated ».

Pour décrocher ce label, les véhicules Jeep doivent réussir une série d’épreuves réparties en cinq catégories : maniabilité, passage à gué, garde au sol, motricité et articulation des suspensions.

Jeep ayant toujours été réputée pour les capacités tout-terrain de ses véhicules, et compte tenu du succès actuel des finitions orientées hors-route sur les camions et les VUS, ce nouveau Cherokee Trailhawk devrait susciter un vif intérêt — d’autant plus que les versions classiques du Cherokee hybride ont privilégié la sobriété énergétique au détriment des capacités tout terrain.

En effet, le nouveau Cherokee a été conçu davantage comme un rival direct des CR-V et RAV4 que comme un « vrai » Jeep, ce qui pourrait attirer une nouvelle clientèle, mais risque de peiner à convaincre les actuels propriétaires de Cherokee de passer au nouveau modèle.

Avec ce prochain Trailhawk, Jeep pourrait corriger le tir et ainsi élargir l’attrait de son nouveau Cherokee hybride.

Le constructeur précise que de plus amples détails seront communiqués dans un « avenir proche ».