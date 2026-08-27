La boîte manuelle est là pour rester chez Honda, mais pas se multiplier

On a eu droit à une profession de foi en faveur de la boîte de vitesses manuelle chez Honda, ce qui est une excellente nouvelle pour les amateurs, mais attention : il ne faut pas s’attendre à ce que l’offre s’étende à davantage de modèles. C’est ce qu’a confirmé Lance Woelfer, vice-président des ventes chez Honda Amérique, lors d’une entrevue accordée au site The Drive en marge de la course IndyCar Freedom 250 tenue le week-end dernier à Washington.

Honda continuera d’offrir la boîte manuelle sur la Civic Si, la Civic Type R et l’Acura Integra Type S

La proportion d’acheteurs qui optent pour la boîte manuelle continue de diminuer

La production de la Civic Si actuelle a été mise sur pause, en attendant une toute nouvelle version

Le problème, c’est qu’elle a déjà été retirée de certains modèles où elle serait la bienvenue, dont la version régulière de la Civic.

Un aveu honnête

Selon Lance Woelfer, la réalité est simple : de moins en moins d’acheteurs manifestent de l’intérêt pour la boîte manuelle. « C’est une portion de plus en plus petite du marché qui s’emballe pour la manuelle, et ça devrait continuer de rétrécir, honnêtement », a-t-il confié.

La bonne nouvelle, c’est que le dirigeant assure que Honda continuera d’offrir la transmission manuelle sur ses modèles les plus sportifs, comme la Civic Si, la Civic Type R et l’Acura Integra Type S.

Il ne faut simplement pas s’attendre à ce que ce type de boîte soit ajouté ailleurs dans la gamme.

Un engagement déjà mis à l’épreuve

Malgré cette promesse, rappelons que Honda a récemment interrompu la production de la sixième génération de la Civic Si, la version la plus abordable d’une voiture à boîte manuelle chez le constructeur.

Une nouvelle mouture est promise une fois la Civic régulière renouvelée. Considérant que la variante Si n’est livrée qu’avec une boîte manuelle, on peut anticiper que rien ne changera de ce côté.

En attendant son retour, la seule façon de rouler avec une Honda proposant trois pédales est de se tourner vers la Civic Type R. Du côté d’Acura, la pause de la Si entraîne aussi la disparition temporaire de la transmission manuelle sur l’Integra A-Spec. Les acheteurs devront désormais viser la Type S s’ils veulent une Acura à boîte mécanique en 2027.

Et dire qu’il y a 25 ans on pouvait trouver un CR-V à boîte manuelle, sans compter que le VUS Element proposait aussi cette option, tout comme la berline Accord jusqu’à la génération apparue en 2013.

Le déclin a été extraordinaire.

Mais la boîte manuelle n’est pas morte chez Honda, même si elle risque de devenir anecdotique au cours des prochaines années.