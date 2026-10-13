Acura prévoit trois nouveaux VUS pour l’Amérique du Nord à partir de 2028

Les ajouts comprennent un VUS axé sur l’aventure, un modèle à huit places et un RDX hybride à deux moteurs.

Le VUS robuste d’Acura devrait arriver au début de 2028.

Le prochain RDX sera le premier modèle hybride à deux moteurs d’Acura.

Un VUS plus grand à trois rangées est en développement au-dessus du MDX.

Acura prévoit ajouter trois VUS à sa gamme nord-américaine réduite au cours des prochaines années. Le premier à arriver sera un modèle axé sur l’aventure et le plein air — un Passport rebadgé? — dont le lancement est prévu au début de 2028. La feuille de route prévoit aussi un nouveau véhicule à huit places et une version hybride du RDX de prochaine génération, que nous attendions déjà.

L’annonce survient alors que la marque fait état d’une hausse de ses ventes au Canada. Les ventes de l’Integra et du MDX ont progressé de deux chiffres, tandis que plus de 3 000 multisegments ADX ont trouvé preneur au cours des neuf premiers mois de l’année. Acura doit toutefois proposer davantage de produits pour maintenir cet élan.

Le premier des VUS prévus sera conçu pour les acheteurs qui recherchent des capacités accrues pour les activités de plein air. Le véhicule combinera des aptitudes robustes à un style, à un confort et à une technologie haut de gamme. L’entreprise n’a pas révélé son nom, son prix, ni ses caractéristiques techniques, et n’a pas précisé s’il sera doté d’un groupe motopropulseur électrifié.

Un modèle plus grand est également en développement. Avec huit places réparties sur trois rangées, il deviendra le plus grand VUS d’Acura et se positionnera au-dessus du MDX à sept places. L’entreprise n’a pas indiqué de date de lancement — bien que 2029 ait été évoqué — ni fourni d’autres détails techniques. Le véhicule vise à répondre à la demande pour des véhicules familiaux haut de gamme de plus grande taille.

La quatrième génération du RDX devrait également arriver en 2028, équipée de la technologie hybride électrique à deux moteurs d’Acura. Ce sera le premier modèle de la marque à utiliser ce système. Nous attendons toujours de connaître la puissance, la consommation de carburant et les autres caractéristiques techniques de ce VUS hybride.

Par ailleurs, Acura développe un groupe motopropulseur hybride V6 destiné à des modèles du segment D. Le système devrait combiner des performances sportives à une capacité de remorquage accrue et à une meilleure efficacité. Acura n’a pas confirmé quels véhicules recevront ce groupe motopropulseur ni quand il entrera en production.

Ensemble, les trois nouveaux VUS s’ajouteraient à l’ADX, au MDX et à l’Integra dans une gamme qui a perdu plusieurs modèles au cours des dernières années, dont la TLX, le ZDX, la RLX, la NSX et, plus récemment, le RDX, qui est en pause depuis environ un an.

Le nouveau plan de produits ajoute différentes tailles de véhicules et un système hybride à la gamme Acura, même si plusieurs détails importants restent à préciser. L’entreprise n’a pas encore identifié les nouveaux VUS, confirmé leur disponibilité au Canada, ni fourni d’autres renseignements comme les prix et les caractéristiques techniques.