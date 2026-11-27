La grande fourgonnette familiale offrira une autonomie annoncée pouvant atteindre 632 km en version électrique et 281 km en version hybride rechargeable.

Le premier véhicule polyvalent de la série Ocean de BYD devrait arriver en Chine au début de 2027.

La grande fourgonnette électrique pourra parcourir de longues distances et se recharger très rapidement.

BYD devrait envisager de commercialiser la minifourgonnette entièrement électrique au Canada.

BYD a dévoilé la Whale, une minifourgonnette entièrement électrifiée qui deviendra le premier véhicule polyvalent de sa série Ocean. L’entreprise prévoit la commercialiser en Chine à compter du premier trimestre de 2027, en versions entièrement électrique et hybride rechargeable.

BYD attribue à la Whale électrique une autonomie de 900 km selon le cycle d’essai chinois CLTC, ce qui équivaut à une autonomie estimée par l’EPA de 632 km. La version hybride rechargeable pourrait parcourir jusqu’à 400 km à l’électricité, toujours selon les essais CLTC, ou 281 km selon l’EPA. BYD n’a toutefois pas dévoilé la capacité des batteries.

Les deux versions seront compatibles avec le système de recharge Flash du constructeur. BYD affirme que celui-ci peut recharger le véhicule de 10 à 97 % en seulement neuf minutes lorsque les conditions sont favorables.

La Whale mesure 5 270 mm de long, 1 996 mm de large et 1 815 mm de haut, et son empattement atteint 3 130 mm. À titre de comparaison, une Toyota Sienna 2026 mesure 5 175 mm de long, 1 994 mm de large et 1 776 mm de haut, avec un empattement de 3 061 mm.

Parmi les éléments extérieurs, on trouve un capteur lidar installé sur le toit, des poignées de porte mécaniques classiques (désormais digne de mention) et une bande lumineuse arrière qui relie deux feux minces. À l’avant, une large prise d’air inférieure et des éléments d’éclairage sont reliés par une bande à DEL. BYD n’a pas montré l’habitacle ni confirmé le nombre de places qu’offrira la minifourgonnette. Le lidar est associé au système d’aide à la conduite God’s Eye de BYD, qui, selon le constructeur, peut permettre une conduite supervisée entre les destinations.

Des médias chinois avancent que le prix de départ pourrait avoisiner 300 000 yuans chinois. BYD n’a pas confirmé ce montant, mais il placerait la Whale sous la Denza D9, dont le prix de départ aurait été établi à 359 800 yuans chinois. En dollars canadiens, cela correspond à 64 125 $ pour la Whale et à 76 920 $ pour la D9.

La Whale ajoutera un véhicule polyvalent familial au réseau de vente Ocean de BYD, distinct du modèle Xia commercialisé dans la série Dynasty. Son lancement enrichira le groupe croissant de fourgonnettes familiales vendues ou annoncées en Chine par BYD et ses sous-marques.

L’entreprise n’a pas précisé la place qu’occupera la Whale dans sa gamme sur les autres marchés. Nous sommes toutefois convaincus qu’elle pourrait se tailler une place au Canada dans un segment qui a désespérément besoin de davantage de modèles électrifiés. Et si le prix estimé est réaliste, les délais de livraison pourraient être très longs.