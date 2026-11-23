Toyota a commercialisé le premier système dès 1974.

Le dispositif exige un démarreur et une batterie conçus pour supporter des centaines de milliers de cycles.

Les économies sont réelles en ville, mais presque nulles sur l’autoroute.

Il vient en fait d’une crainte, soit celle de ne pas voir le moteur redémarrer. Aussi, certains systèmes sont moins doux que d’autres, ce qui peut être agaçant au volant. Qu’en est-il vraiment et où en est cette technologie à l’aube de 2027 ?

Une idée née au Japon

C’est en janvier 1974 que l’on voit apparaître la technologie. Toyota propose, en option sur la Crown et uniquement dans la région de Tokyo, son système EASS (Engine Automatic Stop and Start). Lors d’essais réalisés au centre-ville, le constructeur mesure une baisse de la consommation de 10 à 15 %.

L’arrivée de cette technologie sur le marché en 1974 tombe à point. Le choc pétrolier de 1973 venait de rappeler à quel point il était important de réduire la consommation de carburant. Le développement du système avait toutefois commencé chez Toyota dès 1971.

Au début des années 1980, Volkswagen, avec la Polo Formel E, et Fiat, avec la Regata ES et son système City-matic, emboîtent le pas. Suivront les Golf Ecomatic, Lupo 3L et Audi A2. La technologie se démocratise ensuite en Europe dans les années 2000, poussée par les normes d’émissions de CO2. Le cycle d’homologation européen comptait alors environ 23 % de temps au ralenti, contre 11 % pour celui de l’EPA, ce qui rendait l’exercice plus payant sur le papier.

En Amérique du Nord, la technologie demeurait pratiquement inconnue. C’est un crédit, dit « hors cycle », créé par l’EPA (Environmental Protection Agency) en 2012, qui a convaincu les constructeurs de l’intégrer à leurs véhicules.

Fonctionnement

Lorsque le véhicule s’immobilise, un calculateur coupe l’injection et l’allumage, puis relance le moteur dès que le conducteur relâche le frein ou l’embrayage, selon le modèle. Le système ne s’active que si le moteur est chaud, que la batterie est suffisamment chargée et que la demande en chauffage ou en climatisation le permet. Par temps froid, il travaille donc beaucoup moins.

Un démarreur costaud

La crainte des utilisateurs, c’est de voir le démarreur flancher. Un démarreur conventionnel est conçu pour supporter quelques dizaines de milliers de démarrages au cours de son cycle de vie. Celui d’un véhicule doté de l’arrêt-démarrage est conçu pour supporter un nombre nettement supérieur de cycles, qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers selon le système, grâce à des pièces plus robustes et à une conception renforcée. La batterie change aussi. On utilise généralement une batterie EFB ou AGM, conçue pour supporter les cycles répétés de charge et de décharge. La remplacer par une batterie conventionnelle est une erreur, à moins que le constructeur ne le prévoie.

Autre détail important : les relances se font généralement avec un moteur déjà chaud, dont les pièces mécaniques conservent un film d’huile. Elles sont donc moins exigeantes pour la mécanique qu’un démarrage à froid.

Aimé ou détesté ?

Au Royaume-Uni, l’assureur Direct Line a constaté en 2024 que 27 % des conducteurs l’utilisent peu parce qu’ils le trouvent agaçant. Aucune donnée fiable n’existe pour le Québec.

En février 2026, l’EPA, sous la direction de l’administration Trump, a supprimé tous les crédits hors cycle, y compris celui qui encourageait l’arrêt-démarrage. La technologie n’est pas interdite, mais les constructeurs n’ont plus d’incitation réglementaire à la proposer aux États-Unis.

Reste à voir ce qu’ils feront pour le marché canadien.

Les vraies économies

Qu’en est-il des vraies économies qu’elle permet ? Le premier constat, c’est que ça varie d’un véhicule à l’autre, mais surtout, selon le type d’usage.

L’AAA (le pendant américain du CAA) a enregistré des gains de 5 à 7 % sur le cycle urbain de l’EPA. Sur l’autoroute, évidemment, le gain est nul. Pour avoir une idée de l’efficacité sous différentes conditions, nous avons conçu un tableau présentant divers scénarios. Pour l’économie en ville, nous avons 5 %, un chiffre prudent qui tient compte de nos hivers. Notre calcul est basé sur une utilisation de 20 000 km par année avec un litre d’essence à 1,55 $. Nous avons également retenu trois catégories de véhicules, ainsi que deux modèles précis, afin d’offrir des exemples concrets.

Véhicule (consommation en ville) Surtout en ville (80 % ville) Mixte (55 % ville) Surtout autoroute (20 % ville) VUS sous-compact (8,5 L/100 km) 68 L, 105 $ 47 L, 72 $ 17 L, 26 $ Honda Accord 1,5 L turbo (8,1 L/100 km) 65 L, 100 $ 45 L, 69 $ 16 L, 25 $ Subaru Outback 2,5 L (9,3 L/100 km) 74 L, 115 $ 51 L, 79 $ 19 L, 29 $ VUS intermédiaire (11,5 L/100 km) 92 L, 143 $ 63 L, 98 $ 23 L, 36 $ Camionnette pleine grandeur (14,0 L/100 km) 112 L, 174 $ 77 L, 119 $ 28 L, 43 $

Les consommations de l’Accord et de l’Outback sont les cotes officielles en ville. Les autres sont des valeurs représentatives de chaque catégorie. À 15 000 km par année, retranchez le quart ; à 25 000 km, ajoutez le quart. Nous avons écarté les véhicules hybrides comme la Camry, puisque leur moteur s’arrête et redémarre automatiquement avant même un arrêt complet. Il est relancé par le moteur électrique plutôt que par un démarreur conventionnel.

Le mot de la fin

Comme vous le constatez, les économies peuvent varier considérablement. Mais elles sont réelles. Et chaque fois qu’un moteur est à l’arrêt, à un feu rouge ou dans un bouchon, la pollution est moindre.

L’arrêt-démarrage n’est ni une arnaque ni un miracle. Pour celui qui roule surtout en ville au volant d’une grosse camionnette, l’économie s’élève à environ 175 $ par année. Pour l’automobiliste qui passe ses journées sur l’autoroute, elle représente quelques cafés.

L’avenir appartient sans doute aux systèmes hybrides légers à 48 volts, dont l’alternodémarreur relance le moteur plus doucement, et à l’électrification, qui rendra la question caduque.