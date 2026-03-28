Voyage dans le temps : 10 modèles moins reluisants des 40 ans d’Acura

Dans notre premier palmarès sur les 40 ans d’Acura, nous avons mis en lumière 10 modèles qui ont forgé l’identité de la marque lors des quatre dernières décennies. Mais toute belle histoire a aussi ses travers. La division de luxe de Honda a aussi produit des modèles décevants, mal conçus, trop timidement différenciés de leur pendant Honda, ou tout simplement arrivés trop tôt ou trop tard sur le marché.

Voici dix modèles qui ont contribué, à des degrés divers, à égratigner l’image de la marque. Des modèles que même Acura aimerait oublier.

1 — Acura SLX (1996–1999)

L’entrée en matière de la marque dans le monde des VUS a été plutôt gênante. Non, il ne s’agit pas du MDX, qui a été une réussite. On fait plutôt référence ici au SLX. En effet, plutôt que de concevoir son propre modèle, Acura a décoré un Isuzu Trooper pour l’identifier à ses couleurs. Qu’on se comprenne, le Trooper était un VUS costaud, mais sans grand raffinement. Parfait pour la clientèle d’Isuzu, mais pas pour celle qu’Acura souhaitait séduire.

Le magazine Consumer Reports a qualifié les premières versions de dangereuses en raison d’une propension au capotage lors de manœuvres d’évitement. Il faut mentionner que son test avait été contesté et qu’il est demeuré controversé. Malgré tout, une catastrophe commerciale et une sérieuse erreur sur le plan de l’image. Heureusement, le MDX est venu tout faire oublier, ou presque, en 2001.

2 — Acura EL (1997–2005) — Canada seulement

Ici, l’intention était bonne : offrir aux Canadiens une berline de luxe abordable, construite à Alliston, en Ontario. Le résultat, cependant, était trop transparent. L’EL était essentiellement une Honda Civic avec un logo Acura et quelques babioles supplémentaires. Le problème, c’est qu’on vous la vendait à un prix sensiblement plus élevé. Les acheteurs avertis n’étaient pas dupes et optaient pour une Civic. Malgré tout, il faut l’avouer, l’EL s’est quand même bien vendue. On ne parle donc pas d’un échec commercial, mais bien d’un produit décevant sur le plan de la conception, car on s’attendait à quelque chose de plus distinct.

En vérité, ce modèle donnait l’impression qu’Acura ne souhaitait que recycler les produits Honda pour maximiser ses profits, plutôt que d’innover réellement.

La pratique était courante à l’époque, et c’était notamment visible chez Lincoln/Ford. Pas un gage de succès.

3 — Acura CSX (2006–2011) — Canada seulement

La leçon n’a pas été apprise rapidement, car le modèle qui est venu remplacer l’EL, la CSX, était tout aussi près de la Honda Civic. À l’instar de sa devancière, la CSX manquait cruellement de personnalité. La variante Type-S était correcte, mais elle demeurait dans l’ombre de la Civic Si.

Construite à Alliston et réservée au Canada, elle illustrait parfaitement le problème fondamental d’Acura : l’absence d’une identité bien définie dans le segment des berlines de luxe compactes.

Mais comme avec l’EL, le modèle a quand même trouvé ses acheteurs. C’est seulement qu’on s’attendait à plus, encore une fois.

On pourrait poursuivre avec l’ILX (2013-2022), autre clone de la Civic, sauf que cette fois, on avait l’impression d’en avoir un peu plus. Acura avait de toute évidence compris le message.

4 — Acura ZDX, première génération (2010–2013)

Acura a voulu jouer dans la cour du nouveau BMW X6, une espèce de croisement entre un VUS et un coupé sportif. Le résultat a été lamentable. En plus d’être horrible sur le plan esthétique, le ZDX n’avait rien de très pratique, encore moins sportif, avec une visibilité arrière catastrophique et un espace intérieur sacrifié sur l’autel du style. Propulsé par un V6 de 3,7 litres de 300 chevaux, il était au moins bien équipé, mais les acheteurs n’ont pas suivi. Trois ans de production, des ventes anémiques et une disparition discrète.

5 — Acura RLX (2014–2020)

La berline RLX est passée inaperçue sur le marché, mais ce n’était pas dû à un manque de qualité. Le problème, c’est qu’Acura a mélangé tout le monde au fil des années avec les nomenclatures de ses berlines, si bien que la clientèle est allée voir ailleurs.

La RLX, successeure de la RL, avait tout pour réussir : une technologie de pointe, un rouage intégral compétent avec la version Sport Hybrid, un niveau de confort divin, une finition soignée, tout y était. Mais elle manquait de charisme et son prix élevé n’a pas réussi à convaincre les acheteurs de lui faire confiance plutôt que d’opter pour les berlines allemandes.

Sa carrosserie, trop proche visuellement d’une Accord endimanchée, ne dégageait pas le prestige attendu d’un modèle destiné à jouer un rôle de porte-étendard. Elle s’est éteinte sans cérémonie en 2020, laissant Acura sans berline haut de gamme.

6 — Acura Vigor (1992–1994)

Oui, nous avons inclus la berline Vigor dans notre palmarès des modèles marquants de la marque, mais on doit aussi lui réserver une place ici, car même si ce véhicule était intéressant avec son moteur 5-cylindres en ligne monté longitudinalement, sur le plan commercial, la Vigor a été un échec. Elle était trop chère, ses places arrière étaient étriquées et elle avait la réputation d’être une voiture coûteuse à entretenir ; c’en était trop. La Vigor n’a jamais vraiment su trouver son public.

Trois ans de production pour un résultat décevant. Elle est l’une des premières occasions manquées de la marque dans le segment des berlines intermédiaires. Malheureusement, l’histoire allait se répéter trop souvent.

7 — Acura NSX, deuxième génération (2017–2022)

Voilà un cas particulier. La NSX « moderne » était une prouesse d’ingénierie : configuration hybride, moteur biturbo, rouage SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive) et une puissance de 573 chevaux. Le problème, c’était son prix, qui s’élevait à près de 200 000 $ au Canada. Les puristes ne se sont pas reconnus dans cette super voiture hyper moderne.

L’autre problème, symptomatique d’ennuis plus profonds chez Acura, c’est qu’on a toujours eu l’impression que la compagnie n’était pas capable de se brancher. On nous a présenté le modèle pour la première fois en 2012 sous forme de concept, et il a fallu attendre trois ans avant de voir le modèle de production, et deux autres années avant de le voir arriver. Au passage, on changeait toujours les paramètres, de sorte qu’on avait l’impression que la compagnie ne savait pas trop ce qu’elle voulait.

Produite en petites quantités à l’usine Honda de Marysville, en Ohio, elle a été abandonnée après cinq ans, sans convaincre suffisamment d’acheteurs, malgré des qualités indéniables.

8 — Acura ZDX, deuxième génération (2024)

Après avoir vu le nom ZDX être associé à un échec, il a été étonnant de voir la marque le ramener pour désigner un nouveau type de véhicule, soit un modèle tout électrique. Malheureusement, le destin a été pratiquement le même. Le VUS électrique de taille intermédiaire, développé en partenariat avec GM et assemblé sur la même plateforme que la Cadillac Lyriq, manquait cruellement d’identité. Trop cher, trop similaire au Honda Prologue (plus abordable), il a été abandonné après un seul millésime.

Acura a dû offrir des rabais mirobolants pour écouler ses stocks. Un fiasco total et symptomatique des problèmes qu’éprouve la marque côté planification et mise en marché.

9 — Acura Performance EV Concept (2024)

Présenté en 2024 dans le cadre du Concours d’élégance de Pebble Beach, ce VUS électrique au style coupé affichait des proportions spectaculaires et un langage de design entièrement nouveau pour la marque. Il s’agissait du premier modèle Acura conçu sur une plateforme électrique développée en interne par Honda. À l’été 2025, on confirmait que ce modèle allait devenir le RSX électrique, un VUS au potentiel intéressant. En mars de cette année, dans la foulée des annonces de Honda qui a mis sur la glace ses projets électriques, ce nouveau produit d’Acura a été sacrifié au passage, ou du moins remis. Une fois de plus, une planification qui n’a pas tenu la route.

10 — Acura Electric Vision Design Study (2023)

Toujours dans le cadre de la semaine automobile de Monterey (Pebble Beach), cette fois en 2023, Acura présentait une étude de style spectaculaire qui préfigurait une super voiture électrique. Les rumeurs parlaient de la remplaçante de la NSX.

Le problème, c’est qu’on n’en peut plus des promesses d’Acura. Et c’est là que le bât blesse. La compagnie a fait quelques faux pas, si bien qu’on commence à douter de tout ce qu’elle nous promet.

Acura a toujours un potentiel incroyable, car Honda est reconnue pour la qualité de ses véhicules. On devra cependant se trouver une image propre, foncer la tête la première avec assurance et démontrer à la planète qu’on a un plan bien précis.

Ce n’est pas ce que le public ressent en ce moment. Triste.

Le mot de la fin

Ces dix modèles illustrent des erreurs récurrentes chez Acura : une dépendance trop grande aux plateformes Honda, un manque d’audace dans la différenciation et une identité de marque parfois floue. Est-ce qu’Acura va en tirer les bonnes leçons ? La récente commercialisation du VUS sous-compact ADX n’est pas de nature à rassurer, lui qui est le clone direct du Honda HR-V.

On s’en reparle dans 10 ans… et peut-être bien avant.