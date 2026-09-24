Honda et Acura pourraient proposer de plus grands VUS à trois rangées

Une usine envisagée en Ohio pourrait assembler deux VUS haut de gamme ainsi que le prochain Acura MDX, mais leur commercialisation au Canada reste à confirmer.

Honda et Acura développeraient de plus grands VUS à trois rangées pour rivaliser avec les Toyota Grand Highlander et Lexus TX.

Une nouvelle usine américaine pourrait assembler ces deux modèles ainsi que la prochaine génération de l’Acura MDX.

Honda affirme qu’aucune décision n’a été prise concernant l’usine et qualifie ces informations de spéculatives.

Honda et Acura pourraient offrir davantage d’espace aux familles avec deux nouveaux VUS haut de gamme qui se positionneraient au-dessus de leurs modèles actuels à trois rangées. Selon Automotive News, ces véhicules partageraient leur plateforme avec la prochaine génération de l’Acura MDX et pourraient être assemblés dans une nouvelle usine envisagée en Ohio.

Ces informations font suite à un article de Nikkei selon lequel Honda négocie un investissement pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars américains dans une usine d’assemblage de véhicules hybrides aux États-Unis. L’Ohio serait l’emplacement privilégié.

Honda n’a pas confirmé le projet. Un porte-parole a indiqué à Automotive News qu’aucune décision n’avait été prise concernant une nouvelle usine américaine et a qualifié de spéculatives les informations sur cette installation et les véhicules qui pourraient y être assemblés.

Des options plus grandes que les Pilot et MDX

Le futur VUS phare de Honda, désigné à l’interne sous le nom de « Pilot XXL », mesurerait près de huit pouces, soit environ 20 centimètres, de plus que le Pilot actuel. Sa production serait prévue au premier trimestre de 2032.

Son équivalent chez Acura, appelé « Acura XL » à l’interne, entrerait en production en septembre 2029. La prochaine génération du MDX suivrait au troisième trimestre de 2030.

Ces véhicules plus imposants permettraient à Honda et Acura de proposer des solutions de rechange aux Toyota Grand Highlander et Lexus TX. Pour les familles qui voyagent avec des passagers sur les trois rangées, un espace supplémentaire pour les bagages pourrait constituer un argument de vente intéressant, bien que les dimensions restent à confirmer.

Une capacité de production accrue en Ohio

Citant une personne au fait du dossier, Automotive News rapporte que l’usine envisagée serait située au centre de l’Ohio, à proximité des installations actuelles de Honda et de son réseau de fournisseurs.

Sa capacité annuelle pourrait atteindre environ 250 000 véhicules, ce qui augmenterait la capacité de production nord-américaine de Honda d’environ 10 %. Cet investissement appuierait également la place croissante accordée aux véhicules hybrides par le constructeur.

Les répercussions possibles pour le Canada

Le MDX est déjà assemblé en Ohio, tandis que le Pilot provient de l’Alabama. Les installations de Honda à Alliston produisent les Civic et CR-V. La nouvelle usine viendrait donc accroître la présence industrielle du constructeur aux États-Unis, plutôt que d’y transférer la production de ces VUS depuis le Japon.

Si ces nouveaux modèles sont commercialisés au Canada, leur assemblage aux États-Unis rendrait l’approvisionnement transfrontalier et les coûts d’importation pertinents. Toutefois, leur production ne débuterait que dans plusieurs années. Il est donc trop tôt pour prévoir quels droits de douane ou quelles exemptions s’appliqueraient, ou encore quelles seraient les répercussions sur les prix canadiens.

Source : Automotive News