Hyundai met l’accent sur des modèles développés localement au Salon de l’auto de Guangzhou 2026.

Le concept Ioniq Mercury est une petite voiture à hayon dotée d’une aide à la conduite de niveau 2.

L’Ioniq V et le concept Ioniq Earth sont respectivement une berline anguleuse et un VUS monospace.

Hyundai a amené deux concepts et un nouveau modèle de série de sa gamme IONIQ Planet au Salon de l’auto de Guangzhou 2026, accompagnés d’autres produits qu’elle juge importants pour ses plans d’expansion en Chine.

En effet, le constructeur automobile sud-coréen a jeté son dévolu sur la Chine et compte y accroître sa présence au cours des prochaines années grâce à des modèles développés localement, dont la famille de véhicules électriques IONIQ Planet.

Lancée en septembre dernier avec l’IONIQ V, dérivée du concept Venus, cette famille de véhicules électriques conçus et mis au point en Chine est adaptée aux préférences des automobilistes locaux. Pour ces modèles, Hyundai s’est associée au groupe chinois BAIC.

L’IONIQ V est une berline basse et anguleuse qui présente une vague ressemblance avec l’actuelle Toyota Prius sous certains angles. Ce modèle est équipé d’une batterie CATL offrant une autonomie annoncée d’environ 600 km selon le cycle CLTC, soit environ 420 km selon la norme EPA.

À l’intérieur, l’IONIQ V propose un écran panoramique 4K de 27 pouces, un éclairage d’ambiance et un affichage tête haute.

Comme les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV) gagnent en popularité en Chine, Hyundai proposera également une version de l’IONIQ V munie d’un générateur à essence capable de fournir une autonomie supplémentaire lors des longs trajets.

Aux côtés de ce modèle de série, les visiteurs du Salon de Guangzhou peuvent aussi découvrir le concept IONIQ Earth, qui donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un petit VUS IONIQ conçu pour la Chine.

Avec sa silhouette en forme de capsule, ce concept rappelle également une minifourgonnette compacte, surtout lorsque ses portes antagonistes s’ouvrent, dégageant presque tout le flanc du véhicule pour faciliter l’accès à bord.

Les garnitures en plastique et une garde au sol assez généreuse laissent entendre que ce modèle pourrait posséder certaines aptitudes hors route, bien que les pneus du concept semblent privilégier les surfaces asphaltées.

Puisque ce modèle en est encore au stade de concept, peu de détails techniques ont été dévoilés, mais la future version de série devrait rester relativement fidèle au design du concept, à en juger par l’IONIQ V et le concept Venus.

Alors que le concept Earth avait été dévoilé plus tôt cette année, les visiteurs ont également droit à une première mondiale avec le concept Mercury.

Également conçu dans le cadre du projet IONIQ Planet, l’IONIQ Mercury est une voiture sous-compacte électrique à hayon destinée à servir de modèle d’entrée de gamme dans cette lignée de véhicules électriques développés en Chine.

Hyundai indique que le design de l’IONIQ Mercury s’inspire de l’orbite rapide de la planète dont il porte le nom, ce qui se traduit par une partie avant effilée, un pare-brise fortement incliné et un aileron arrière intégré.

À l’instar des autres modèles IONIQ Planet, le concept Mercury arbore de fines signatures lumineuses à DEL à l’avant qui soulignent les arêtes de la voiture et forment un motif en « H » rappelant le logo de la marque.

Le concept Hyundai IONIQ Mercury intègre plusieurs technologies développées localement, telles qu’un système d’aide à la conduite Zhuoyu L2++ et un habitacle numérique propulsé par un modèle d’intelligence artificielle de ByteDance.

Bien que la première version de série soit dotée d’une batterie conventionnelle, Hyundai affirme collaborer avec CATL pour développer un autre type de batterie qui permettra ultérieurement l’échange rapide sur la route.

En plus de réduire les temps de recharge, certaines entreprises chinoises misent sur les stations d’échange de batteries pour rendre les longs trajets en véhicule électrique plus rapides et plus pratiques. Avec un véhicule compatible, les conducteurs peuvent entrer dans l’une de ces stations et en ressortir quelques minutes plus tard avec une batterie différente et pleinement chargée. Leur ancienne batterie est ensuite rechargée pour être installée dans une autre voiture plus tard.

Hyundai s’est fixé un échéancier plutôt serré en Chine, le constructeur prévoyant le début des ventes de l’IONIQ V à autonomie prolongée et de la version de série de l’IONIQ Mercury dès 2027. La commercialisation de l’IONIQ Earth est prévue pour 2028, suivie de deux autres « véhicules à énergies nouvelles » en 2029.

On retrouve également sur le stand de Hyundai au Salon de l’auto de Guangzhou les Palisade, IONIQ 5 N et Elantra N.