Acura NEXERA Vision : un sexy coupé pour annoncer le prochain RDX hybride

À l’occasion de son 40e anniversaire, Acura profite de la Monterey Car Week pour présenter le NEXERA Vision, un spectaculaire concept qui ne se contente pas d’explorer l’avenir de la marque. Il établit surtout les bases d’un nouveau langage stylistique appelé à se retrouver sur ses prochains véhicules de production.

Le concept Acura NEXERA Vision introduit la nouvelle identité stylistique qui influencera les prochains modèles de la marque.

Sa nouvelle signature lumineuse fera son apparition en production sur la prochaine génération de l’Acura RDX hybride.

Le spectaculaire coupé mise sur des portes papillon, une aérodynamique active, des roues de 22 pouces et un habitacle entièrement centré sur le conducteur.

Acura prépare son prochain chapitre stylistique avec le concept NEXERA Vision

Dessiné au studio Acura Design California de Los Angeles sous la direction de Yasutake Tsuchida, nouveau directeur créatif d’Acura et vice-président du design automobile, le coupé annonce notamment certains éléments du RDX hybride de quatrième génération attendu au cours des prochaines années.

« Nous utilisons le 40e anniversaire d’Acura comme tremplin vers notre avenir, et l’Acura NEXERA Vision servira de langage stylistique pour les futurs modèles Acura », explique Yasutake Tsuchida. « Notre objectif avec cette nouvelle orientation est de définir la performance Acura à travers des proportions disciplinées, des formes sculptées et une intégration transparente des technologies avancées. »

Un coupé spectaculaire pour définir la prochaine génération d’Acura

Le NEXERA Vision prend la forme d’un coupé aux proportions particulièrement agressives. Sa carrosserie Matte Titanium repose sur une posture très large, avec un long rapport entre le tableau de bord et l’essieu avant ainsi qu’un habitacle formant visuellement un seul mouvement avec la carrosserie.

Acura ajoute plusieurs éléments plus spectaculaires, notamment des portes papillon à double articulation et une aérodynamique active. À l’arrière, un aileron mobile permet de gérer le flux d’air afin d’améliorer l’efficacité aérodynamique, la stabilité à haute vitesse et les performances au freinage.

La fibre de carbone forgée est largement utilisée, notamment pour la partie avant intégrant les canaux aérodynamiques, le diffuseur arrière, les bas de caisse et certaines structures internes des portes.

Le concept reçoit également des roues de 22 pouces à écrou central, une première chez Acura. Elles adoptent un dessin directionnel tridimensionnel et intègrent des éléments en carbone forgé. Derrière celles-ci se trouvent des freins Brembo carbone-céramique.

Acura ne fournit toutefois aucune donnée concernant une éventuelle motorisation. Le NEXERA Vision doit donc avant tout être considéré comme une étude de design plutôt que comme l’annonce d’une future voiture sport de production.

Une nouvelle signature lumineuse qui passera en production

C’est probablement l’un des éléments les plus importants du concept. Acura utilise le NEXERA Vision pour dévoiler sa prochaine signature lumineuse, directement inspirée du logo « A » de la marque.

Les phares et feux arrière ultraminces utilisent ce qu’Acura appelle un « éclairage fantôme ». Les éléments lumineux demeurent pratiquement invisibles derrière les surfaces de la carrosserie lorsqu’ils sont éteints, ce qui permet de conserver des lignes particulièrement épurées. Ils se révèlent uniquement lorsqu’ils sont illuminés.

Contrairement à plusieurs détails propres aux voitures concepts, cette signature lumineuse est appelée à se retrouver rapidement sur des véhicules de série. Acura confirme qu’elle apparaîtra d’abord sur le RDX hybride de prochaine génération.

« Pour renforcer la nouvelle identité stylistique d’Acura, nous avons développé une signature lumineuse unique inspirée du logo “A” d’Acura, un élément immédiatement reconnaissable créé pour rendre cette nouvelle ère d’Acura identifiable au premier coup d’œil », précise Tsuchida.

Le NEXERA Vision nous donne donc un premier aperçu assez concret de la direction que prendra le design d’Acura au cours des prochaines années.

Un habitacle où le conducteur devient le point central

L’intérieur adopte une approche tout aussi radicale. Acura cherche à combiner l’impression d’espace avec l’environnement beaucoup plus enveloppant généralement associé aux voitures sport.

L’une des solutions les plus intéressantes concerne les sièges avant. Ceux-ci sont installés directement au plancher et demeurent fixes, ce qui permet d’abaisser considérablement la position de conduite. Ce sont plutôt le volant et les pédales qui se déplacent afin de s’adapter au conducteur.

Cette configuration permet théoriquement d’optimiser la position de conduite tout en abaissant le centre de gravité et la hauteur nécessaire à l’habitacle.

La présentation intérieure repose principalement sur le noir et le blanc, auxquels Acura ajoute des accents roses très contrastés. Le carbone forgé côtoie des surfaces noir brillant et plusieurs matériaux présentés comme plus durables.

Acura utilise notamment de l’aluminium recyclé, de l’Alcantara intégrant du polyester recyclé postconsommation certifié ainsi que du CircuLeather, un cuir véritable conçu afin de favoriser un cycle de vie plus circulaire des matériaux.

Le prochain RDX sera le premier véritable test

Le NEXERA Vision demeure un concept très éloigné d’un véhicule de production, particulièrement avec ses portes papillon, ses roues à écrou central et son architecture de coupé sport. Son importance réside toutefois ailleurs.

Acura indique clairement que ce véhicule établit les nouvelles bases esthétiques de la marque. La prochaine génération du RDX hybride deviendra ainsi le premier modèle permettant de mesurer jusqu’à quel point les idées présentées avec le NEXERA Vision survivront au passage vers la production.