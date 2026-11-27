Pour :

Gain en autonomie électrique

Comportement routier

Motorisation puissante

Contre :

Fiabilité toujours à démontrer

Limites du rouage en mode électrique

Moteur un peu grognon

Design du Volvo XC60 2028 : juste assez de botox

La deuxième génération du XC60 fête ses 10 ans bien sonnés pour l’année-modèle 2028. Le style de base de ce populaire VUS de la gamme Volvo est solide. Pour cette deuxième évolution, le constructeur propose donc des changements esthétiques en surface. Inutile d’y aller trop fort sur le botox quand on n’est pas encore trop fripé!

C’est à l’avant que les modifications sont les plus frappantes. On découvre de nouveaux blocs optiques avec une nouvelle interprétation des marteaux de Thor (vous savez que je les adore), ainsi qu’une calandre plus large qui reprend l’agencement des bandes décoratives croisées du XC90. Le pare-chocs se redresse et adopte des formes angulaires plus prononcées.

De profil, seules les nouvelles jantes de 18 à 21 pouces permettent de distinguer cette évolution. À l’arrière, les feux adoptent une nouvelle signature visuelle, alors que le hayon est redessiné. Volvo affirme ainsi lui donner une prestance plus affirmée sur la route.

Je trouve que Volvo en a fait juste assez pour qu’il demeure séduisant. Ce qui sera certainement la dernière évolution de ce produit est une réussite. Malgré ses 10 ans, il est toujours dans le coup.

Habitacle : Volvo sait comment faire une cabine

Tout comme à l’extérieur, il n’y a pas de révolution à l’intérieur du XC60 2028. On évolue, et en faire davantage n’aurait pas nécessairement été pertinent. Volvo en profite pour revoir l’ambiance intérieure, allant bien au-delà d’un simple renouvellement des garnitures. L’intégration de boiseries véritables et de tissus haut de gamme confère à l’habitacle un caractère plus contemporain et sophistiqué, avec des airs de spa. Le résultat est particulièrement convaincant. On sent presque l’eucalyptus.

La principale nouveauté technologique se trouve au sein de l’écran central de 11,2 pouces. Ce dernier accueille une nouvelle génération de l’interface multimédia de Volvo et intègre l’assistant d’intelligence artificielle Google Gemini. Le constructeur mise également sur les mises à jour logicielles à distance pour faire évoluer les fonctionnalités du véhicule au fil du temps.

L’ergonomie du système demande encore un certain temps d’apprentissage, mais elle représente tout de même une amélioration. Le design est clair et les nombreux éléments de l’interface suivent une certaine logique une fois que l’on a bien analysé le tout.

L’instrumentation numérique en forme de pilule, d’un peu plus de 11 pouces, présente quelques informations de manière claire, mais offre toujours peu de possibilités de personnalisation.

Chez Volvo, le confort des sièges est l’une des principales caractéristiques. Je ne sais pas si les ingénieurs ont moulé mon corps sans me le dire, mais ces assises frisent la perfection. Les points d’appui sont aux bons endroits et, bien sûr, les possibilités de réglage sont nombreuses, dans toutes les directions. On fait corps avec le XC60.

Les mélomanes peuvent toujours se tourner vers l’excellent système audio haute-fidélité Bowers & Wilkins, proposé en option. Je le recommande vivement. Il s’agit de l’un des meilleurs systèmes ambiophoniques de l’industrie. Ses multiples possibilités de configuration nous transportent dans différents environnements acoustiques, tous plus saisissants les uns que les autres.

Le XC60 ayant une vocation familiale, deux adultes peuvent prendre place à l’arrière dans un grand confort. Il demeure toutefois un VUS compact et relativement étroit. Y installer trois personnes serait ambitieux, sauf pour de courts trajets. Sur le plan de la polyvalence, le XC60 conserve ses qualités utilitaires avec une capacité de chargement maximale de 1 519 litres lorsque les dossiers de la banquette arrière sont rabattus.

Motorisation hybride rechargeable T8 : c’est là que ça change, et pour la peine

Alors que Volvo avait retiré cette combinaison mécanique du XC90, le constructeur la réintroduit dans sa gamme en 2028, autant dans le XC90 que dans le XC60. On redécouvre donc le moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres à technologie e-boost, qui développe 247 chevaux et un couple de 266 lb-pi. Puisqu’il s’agit d’une motorisation hybride rechargeable, on retrouve également un moteur électrique à l’essieu arrière qui développe quelque 174 chevaux, ou 208 en incluant l’alternateur-générateur. Au total, le XC60 T8 offre une puissance combinée de 455 chevaux et, tenez-vous bien, 560 lb-pi de couple.

La boîte automatique est classique, à huit rapports. Il y a toutefois un détail technique très important : le moteur électrique n’est pas relié au moteur thermique par un arbre de transmission. Cela signifie qu’en mode Pure (électrique), on roule uniquement en propulsion. Pour profiter du rouage intégral dans l’un ou l’autre des modes de conduite, il faut obligatoirement solliciter le moteur thermique et, par conséquent, consommer de l’essence. C’est frustrant.

À 126 km, le XC60 T8 devient le VHER à la plus grande autonomie électrique

Le constructeur suédois revendique une autonomie en mode entièrement électrique pouvant atteindre 126 kilomètres. Il s’agit d’une progression majeure par rapport aux 56 kilomètres annoncés par Volvo pour le modèle précédent, soit une augmentation de 70 kilomètres ou de 125 %. Le XC60 T8 se positionne ainsi comme le véhicule hybride rechargeable ayant la plus grande autonomie électrique sur le marché.

L’augmentation de l’autonomie électrique repose sur l’intégration d’une batterie lithium-ion de bien plus grande capacité. Alors que le précédent XC60 T8 disposait d’une batterie de 18,8 kWh, dont 14,9 kWh exploitables, le modèle 2028 bénéficie d’une unité de 41,2 kWh offrant une capacité utile de 37,9 kWh. La quantité d’énergie réellement accessible augmente ainsi de quelque 154 %. Bonjour les kilomètres supplémentaires! Dans l’opération, Volvo augmente également la puissance du chargeur embarqué, qui passe de 3,7 à 7,2 kW.

Puisque la batterie est beaucoup plus volumineuse, Volvo en retravaille l’intégration. Précédemment, elle occupait essentiellement l’espace qui aurait été consacré au tunnel de transmission. Elle est maintenant installée à plat dans le plancher. Ce dernier est légèrement surélevé, mais cette configuration permet de dégager davantage d’espace et de réduire les contraintes pour les occupants arrière, surtout celui du centre.

Cette évolution pourrait changer considérablement les habitudes des propriétaires. Pour un automobiliste ayant accès à une borne de recharge à domicile, cette autonomie permettrait de couvrir la majorité de ses déplacements quotidiens, voire leur totalité dans certains cas, sans avoir recours au moteur à essence.

La présence d’une motorisation thermique permet néanmoins de conserver toute la flexibilité nécessaire lors des déplacements sur de longues distances, sans dépendre des infrastructures de recharge publiques. C’est justement cette polyvalence qui constitue l’un des principaux arguments en faveur de la technologie hybride rechargeable.

Sur la route au volant du Volvo XC60 T8 2028

Tous ceux qui ont conduit un produit Volvo savent que cette marque offre un caractère unique en matière de conduite. Ce XC60 ne fait pas exception. La direction sert de courroie de communication entre nous, le véhicule et la route. Directe et offrant une bonne dose de résistance, elle contribue grandement au plaisir de conduite.

Les suspensions sont aussi un facteur de réjouissance. Le modèle à l’essai était équipé de la suspension pneumatique. En proposant trois niveaux de réglage, les ingénieurs nous offrent un mariage allant d’une fermeté dynamique à un confort presque soyeux. Dans tous les cas, on ne fait pas de compromis sur le comportement routier ni sur le dynamisme de la conduite.

Avec cette motorisation électrifiée évoluée, Volvo propose également la conduite à une pédale, qui permet d’aller jusqu’à l’arrêt complet. On récupère ainsi de l’énergie tout en profitant d’une véritable expérience de conduite électrique. Le calibrage est réussi et permet de moduler très facilement la pression sur l’accélérateur.

Avec 560 lb-pi de couple en mode Power, ce XC60 offre des performances presque sportives. Les accélérations et les reprises sont vives et linéaires. Toutefois, lorsque le moteur thermique est sollicité avec enthousiasme, j’aimerais que sa sonorité soit mieux isolée de l’habitacle. Ce quatre cylindres tend à être un peu grognon, ce qui nuit au raffinement de l’expérience.

Cette mécanique offre une collection de modes de conduite en fonction de vos envies, mais surtout de la manière dont vous souhaitez gérer la motorisation. Il est possible de rouler en mode entièrement électrique (Pure), Hybride, Power ou Off Road. En ce qui concerne la gestion de l’énergie de la batterie, on peut l’utiliser, la conserver pour plus tard ou même, moyennant une consommation de carburant plus élevée, recharger la batterie en roulant. Sur la route, le XC60 est pensé pour offrir des choix au conducteur, et ça fonctionne très bien.

Conclusion : fiabilité et pertinence du Volvo XC60 T8 2028

Le bilan de fiabilité du Volvo XC60 s’améliore depuis 2022. Il s’agit là d’une excellente nouvelle. Disons que de 2018 à 2021, c’était plus difficile. Il faudra tout de même surveiller le système multimédia, d’où ont émané la majorité des problèmes au fil des ans.

Pour le reste, cette évolution du XC60 le place dans une position enviable. Il répondra aux besoins de plusieurs consommateurs qui désirent une véritable autonomie électrique au quotidien, mais pour qui le passage au véhicule entièrement électrique n’est pas encore envisageable. À 126 kilomètres, ça change la donne.

Ce XC60 est mature, propose un environnement luxueux et offre une excellente expérience de conduite. Franchement, il est difficile à prendre en défaut.