La subvention provinciale pour les véhicules électriques ne devait pas être reconduite en 2027.

Le plan environnemental du nouveau gouvernement du Québec montre qu’une exception pourrait être faite pour les véhicules vendus à moins de 50 000 $.

Un rabais plus important pourrait également être consenti aux véhicules électriques offerts sous les 35 000 $.

Alors que la subvention provinciale de 2 000 $ à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique devrait prendre fin le 31 décembre 2026, le plan environnemental du Parti Québécois laisse entrevoir une extension.

En effet, le nouveau gouvernement du Québec entend renouveler cette assistance financière en 2027, mais seulement pour les véhicules dont le prix de transaction se situe sous 50 000 $.

Ainsi, le gouvernement provincial adopterait sensiblement les mêmes règles que le gouvernement fédéral utilise pour déterminer quels véhicules sont éligibles à sa propre subvention de 5 000, sans toutefois accorder une exemption de prix pour les modèles construits au Canada.

Le même document indique aussi que le Parti Québécois serait prêt à consentir une assistance financière plus importante à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique dont le prix de transaction se situe sous 35 000 $, bien que les détails à ce sujet soient moins clairs.

En ce moment, aucun véhicule électrique neuf n’est disponible sous 35 000 $ sans rabais du manufacturier, puisque la nouvelle Nissan Leaf S, le VÉ le plus abordable au pays, affiche un prix de départ de près de 38 000 $ une fois les frais obligatoires comptabilisés.

Ceci pourrait donc inciter certains manufacturiers et concessionnaires à retirer quelques milliers de dollars de la facture afin d’attirer plus d’acheteurs dans leur salle de montre.

Favoriser la vente de véhicules électriques est bien sûr l’objectif du gouvernement avec cette mesure, lui qui vise toujours à ce que 85% des nouveaux véhicules vendus au Québec en 2034 soient considérés comme étant à émissions zéro.

En plus de l’arrivée attendue des véhicules électriques chinois, qui pourrait augmenter l’offre de modèles abordables, le Parti Québécois affirme vouloir exiger à Ottawa d’abandonner l’obligation pour les véhicules de répondre aux normes nord-américaines afin d’être vendus au pays.

Cette demande fait écho à celles de plusieurs groupes de pression de l’industrie automobile, selon lesquels accepter les véhicules certifiés pour la vente en Asie et en Europe sans normes additionnelles permettrait d’augmenter considérablement l’offre de véhicules abordables au Canada, même si ceux-ci ne sont pas vendus aux États-Unis.

Quelques constructeurs, dont Nissan et Volkswagen, ont d’ailleurs déjà laissé entendre qu’ils pourraient importer des modèles actuellement vendus en Europe et au Japon s’ils n’ont pas à encourir de dépenses additionnelles pour une certification canadienne.

Le plan environnemental du gouvernement québécois comprend également d’autres mesures pour encourager l’adoption des véhicules électriques, notamment le maintien d’une aide financière pour l’installation d’une borne de recharge résidentielle, ainsi que la promotion d’un système permettant aux conducteurs de revendre de l’énergie à Hydro-Québec grâce à la technologie Vehicle-to-Grid (V2G). L’installation de bornes dans les immeubles multi-logements est également mentionnée.

L’expansion continue du réseau de recharge publique, notamment le long des grands axes routiers et des quartiers résidentiels, mais également dans les régions rurales éloignées, fait aussi partie des solutions mises de l’avant par le gouvernement du Québec.

Plus de détails sur la stratégie environnementale du Parti Québécois devraient être annoncés au cours des prochaines semaines puisque la rentrée parlementaire est prévue pour le 1er décembre 2026.

Source : RPM