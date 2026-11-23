On croyait bien le dossier des coussins gonflables Takata derrière nous, mais voilà qu’un autre chapitre s’ajoute à cette saga. Cette fois, ce sont Honda et Toyota qui ont annoncé le rappel d’environ 1,6 million de véhicules à travers le monde. On croyait les modèles visés à l’abri de problèmes.

Honda et Toyota rappellent environ 1,6 million de véhicules équipés de coussins Takata.

Au Canada, Toyota rappelle 8646 véhicules.

Plus de 30 personnes ont perdu la vie à travers le monde en raison de ces coussins.

La saga Takata

Les coussins gonflables Takata ont été responsables du plus grand nombre de rappels pour un seul problème. Et quelle est la situation ? Dans certaines circonstances, le gonfleur peut exploser lors du déploiement et projeter des fragments de métal vers les occupants. Et c’est arrivé si souvent que, à travers le monde, plus de 30 personnes ont perdu la vie.

Plus de 100 millions de véhicules ont été touchés depuis le début de cette histoire, il y a plus de 15 ans.

Les climats chauds et humides, ainsi que le temps, rendent les coussins moins sûrs et plus susceptibles de présenter un problème.

Des gonfleurs qu’on croyait plus sûrs

La nouveauté, c’est que les gonfleurs visés contiennent un dessiccant, une substance qui absorbe l’humidité et qui devait protéger le gaz propulseur. Or, des essais montrent que ce dernier peut tout de même se dégrader avec le temps, sous l’effet de la chaleur et de l’humidité. Les deux constructeurs précisent qu’aucune rupture, aucun accident, ni aucune blessure n’ont été associés aux véhicules rappelés. Il s’agit donc d’un rappel préventif.

Les constructeurs sont extrêmement prudents lorsqu’il s’agit de ces coussins, et il est facile de comprendre pourquoi.

Les véhicules visés

Chez Toyota, le rappel concerne environ 790 000 véhicules dans le monde, dont 314 000 aux États-Unis. Au Canada, on parle de 8646 véhicules : la Corolla (2003 à 2008), le 4Runner (2016 et 2017), le Sequoia (2005 à 2007), le Tundra (2005 et 2006), le Lexus GX 460 (2017) et la Lexus SC 430 (2002 à 2010).

Un véhicule dont le coussin gonflable a déjà été remplacé lors d’un rappel précédent peut également être visé, puisque certaines pièces de remplacement provenaient également de Takata.

Les nouveaux gonfleurs devraient être disponibles au début de 2027.

Chez Honda, le rappel vise 810 592 véhicules aux États-Unis, dont des Civic et CR-V 2012 et 2013, ainsi que des Accord, Acura ILX et Acura RDX 2013. Pour l’instant, aucun chiffre n’a été communiqué pour le Canada.

Que faire ?

Les propriétaires de ces véhicules peuvent vérifier si leur modèle est touché en entrant son numéro d’identification (NIV) sur le site du constructeur ou dans la base de données des rappels de Transports Canada.

Si vous connaissez une personne qui conduit l’un de ces modèles, assurez-vous qu’elle obtienne l’information. Avec Takata, il n’y a aucun risque à prendre.