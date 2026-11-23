Les constructeurs commenceront par établir des normes pour l’acier, les plastiques et les faisceaux de câblage. Des discussions avec les fournisseurs sont en cours au Japon.

Toyota, Nissan et Honda harmoniseront les normes de certaines pièces afin de réduire les coûts de production.

Les premières normes porteront sur la qualité de l’acier, les exigences relatives aux plastiques et les codes de couleur des faisceaux de câblage.

Les discussions avec les fournisseurs commenceront au Japon; des fournisseurs internationaux devraient s’y joindre par la suite.

Toyota, Nissan et Honda prévoient d’harmoniser les spécifications de certains composants de véhicules, alors que les constructeurs japonais cherchent des moyens de réduire leurs coûts de fabrication et de rivaliser avec l’industrie automobile chinoise en plein essor. Les premiers travaux porteront sur des matériaux et des pièces largement invisibles aux consommateurs.

L’initiative commencera par l’établissement de critères de qualité communs pour l’acier, d’exigences uniformes pour les plastiques et les résines, ainsi que de codes de couleur normalisés pour les faisceaux de câblage. La Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) s’attend à ce que les travaux s’étendent éventuellement à d’autres composants utilisés dans différents véhicules.

Le président de la JAMA et vice-président de Toyota, Koji Sato, a annoncé la décision lors d’une conférence de presse à Tokyo. Il a indiqué que les constructeurs avaient retenu ces trois premiers domaines parce qu’ils représentent des coûts élevés et, surtout, qu’ils influencent peu la façon dont les clients distinguent une marque d’une autre.

L’association amorce des discussions avec des fournisseurs de pièces établis au Japon. Des fournisseurs de l’étranger devraient participer plus tard, alors que les entreprises travailleront à l’élaboration de normes susceptibles de s’appliquer à l’ensemble de leurs réseaux. Les premières mesures devraient entrer en vigueur en 2027.

Des exigences communes pourraient permettre aux constructeurs et aux fournisseurs de simplifier certains processus de production et de réduire le dédoublement des travaux d’ingénierie ou d’approvisionnement.

La coopération prévue intervient alors que les sept principaux constructeurs automobiles japonais — Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, Mitsubishi et Suzuki — font face à une concurrence accrue des fabricants chinois de véhicules. Les entreprises espèrent consacrer les économies réalisées grâce aux normes communes aux nouvelles technologies et à d’autres travaux de développement.

La première phase est de portée limitée, mais le plan à plus long terme de la JAMA laisse entrevoir un effort plus vaste pour coordonner les exigences relatives aux composants dans l’ensemble de l’industrie. La capacité de cette coopération à générer des économies substantielles pour les constructeurs et les consommateurs dépendra des normes adoptées, de la participation des fournisseurs et de l’ampleur de leur application par les constructeurs.