Connu dans le monde entier comme chef multi-étoilé au guide Michelin et vedette de téléréalité, Gordon Ramsay est également un grand passionné d’automobile qui a récemment estimé sa collection à 94 voitures. Il n’est donc pas si surprenant que la BBC l’ait choisi comme prochain animateur de la nouvelle version de Top Gear prévue pour 2028. En l’honneur de cette annonce, jetons un coup d’œil à certaines des voitures que Gordon Ramsay possède officiellement ou selon diverses sources en 2026. Comme vous le verrez bientôt, le chef et star de la télévision a un certain goût lorsqu’il s’agit d’achats automobiles.

Aston Martin

Gordon Ramsay au volant de son Aston Martin DB4 GT | Photo: Max Earey via Dreamstime x-default Aston Martin Valkyrie Bahrain 4th - 9th February 2023 Photo: Drew Gibson

La gamme active d’Aston Martin de Gordon Ramsay couvre près de sept décennies d’ingénierie britannique de haute performance, à commencer par une DB4 GT classique, produite de 1959 à 1963, qu’il a qualifiée l’an dernier dans un balado de voiture préférée de toute sa collection. Ramsay a même conduit cette voiture de sport bleu clair lors du Goodwood Festival of Speed en 2022. En avançant de plusieurs décennies, son garage comprend une DBS Superleggera grise dotée d’un V12 biturbo de 715 ch, présentée à Brands Hatch en 2019, aux côtés de l’hypercar Aston Martin Valkyrie d’environ 3 millions de dollars, une hybride à moteur V12 Cosworth conçue par Adrian Newey développant une puissance combinée de 1 139 ch, que Ramsay a notamment pilotée sur le circuit de Thruxton en 2023. Sa liste de voitures de grand tourisme à moteur V12 s’est élargie avec une DBS 770 Ultimate 2023, l’un des 300 coupés produits, suivie de deux modèles à tirage limité associés à des plaques personnalisées « GR » : une Aston Martin Valour 2023-2024 à 1,5 million de dollars, l’un des 110 exemplaires à moteur V12 et boîte manuelle à six rapports arborant une finition turquoise Tayos, ainsi qu’un rarissime speedster à cockpit ouvert DBR22 2024 limité à 22 exemplaires et équipé d’un V12 de 715 ch. Début 2025, Ramsay a pris livraison de la première Aston Martin Valiant destinée à un client en Europe, une évolution axée sur la piste de la Valour estimée entre 2,5 et 3,3 millions de dollars, dotée d’un V12 manuel de 735 à 745 ch, limitée à 38 exemplaires et finie en fibre de carbone apparente avec des tuyaux d’échappement blancs. Sa collection Aston Martin est complétée par sa toute dernière acquisition, une Aston Martin Valhalla 2026 aperçue dans le centre de Londres en février 2026, l’une des 999 unités de la supercar hybride rechargeable à moteur V8 biturbo de 1 064 à 1 065 ch et d’une valeur d’un million de dollars de la marque, personnalisée en bleu Chimera avec carbone satiné, touches de bleu Elwood et sièges en fibre de carbone et cuir bleu Aurora.

Audi

Bien qu’il en possède peut-être d’autres à notre insu, les Audi confirmées de Gordon Ramsay se résument à une seule familiale sportive rare : l’Audi RS6 Avant GT (C8) en édition limitée. Limitée à 660 exemplaires dans le monde — dont seulement 60 modèles à conduite à droite attribués au Royaume-Uni —, cette familiale à 176 975 £ (232 000 $ US) associe un capot en fibre de carbone et une suspension à combinés filetés à un V8 biturbo de 4,0 litres développant 630 ch, atteignant 100 km/h en 3,3 à 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 306 km/h. Aperçue à Londres en novembre 2025, la voiture gris Nardo de Ramsay a également fait les manchettes après avoir reçu une contravention de stationnement.

BAC

Construite par la société Briggs Automotive Company basée à Liverpool, la BAC Mono 2013 de Gordon Ramsay est une monoplace à cockpit ouvert homologuée pour la route, conçue pour offrir une expérience de conduite digne de la Formule 1. Pesant seulement 540 kg (moins de 1 200 lb), cette Mono de première génération associe un moteur quatre cylindres de 2,3 litres préparé par Cosworth développant 280 ch à une boîte séquentielle à six rapports, passant de 0 à 96 km/h en 2,8 secondes et atteignant 275 km/h. Fréquemment pilotée sur le circuit de Brands Hatch — et aperçue à Thruxton en 2026 —, cette voiture de piste d’environ 180 000 $ US demeure un incontournable de son garage.

Ferrari

Ferrari constitue la pièce maîtresse du garage de Gordon Ramsay, couvrant environ quatre décennies d’ingénierie de Maranello — des icônes V8 analogiques aux hypercars hybrides modernes, en passant par des modèles de collection V12 en série limitée. Sa collection classique commence par une Ferrari 308 (inspirée par son admiration de jeunesse pour la série Magnum) et une Ferrari F40 — la légende à moteur V8 biturbo et dernier modèle personnellement approuvé par Enzo Ferrari, au volant de laquelle Ramsay a été filmé à Londres fin 2026. Ses premières acquisitions comprenaient également une Ferrari F355 GTS jaune des années 1990, une 550 Maranello bleu Tour de France — offerte par sa femme, Tana, en 2000 après l’obtention de sa troisième étoile Michelin — ainsi qu’une 575M Superamerica jaune de 2005, l’un des 559 cabriolets V12 à toit targa. Au fil des ans, il a également possédé ou aurait possédé plusieurs modèles V8 à moteur central et grand tourisme à moteur avant, notamment une F430 Scuderia, une 458 Italia, une 488 GTB, une California T, une Portofino et une 812 Superfast, auxquels s’ajoutent des acquisitions plus récentes telles qu’une SF90 XX Spider hybride rechargeable et un véhicule utilitaire quatre portes V12 Ferrari Purosangue gris mat aperçu en Cornouailles. Au sommet de sa gamme actuelle trônent cinq modèles phares V12 accessibles uniquement sur invitation : un coupé LaFerrari 2015 en Grigio Silverstone (1 sur 499), une F12tdf 2016 en Bianco Fuji (1 sur 799), une LaFerrari Aperta 2016 en Bianco Italia (1 sur 210) combinant son V12 de 6,3 litres à un moteur électrique pour une puissance de 950 ch, un speedster à cockpit ouvert Monza SP2 noir de 2019 développant 800 ch (faisant partie d’une série de 499 exemplaires SP1/SP2) et une Daytona SP3 blanche de 2023 (Bianco Cervino, 1 sur 599) propulsée par un V12 central de 6,5 litres développant 829 ch.

Ford

Gordon Ramsay posséderait également une Ford GT 2019 de deuxième génération gris foncé ornée de bandes de course bleues. Produite en série limitée chez Multimatic à Markham, en Ontario — avec une production mondiale totale plafonnée à 1 350 unités —, cette supercar à moteur central associe une monocoque en fibre de carbone et une aérodynamique active à un V6 EcoBoost biturbo de 3,5 litres développant 647 ch et une boîte à double embrayage à sept rapports, atteignant 350 km/h. Ramsay ne faisait pas partie des premiers acheteurs britanniques livrés par Ford, ce qui indique que sa GT a été acquise d’occasion ou aux États-Unis.

Land Rover

En plus de toutes ses supercars, Gordon Ramsay possède également un Land Rover Defender 110 SVX « Big Foot » sur mesure construit pour le film de James Bond Spectre en 2015. Acquis par Ramsay lors de la vente aux enchères du Goodwood Festival of Speed en 2018, ce tout-terrain homologué pour la route au Royaume-Uni est l’un des dix exemplaires préparés par Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations et Bowler Motorsport pour les scènes enneigées en Autriche du film. Fini en noir Santorini, il associe des pneus tout-terrain surdimensionnés de 37 pouces, une suspension renforcée et un arceau de sécurité intérieur et extérieur à des sièges Recaro, des harnais à quatre points et un moteur amélioré développant 185 ch et 368 lb-pi de couple.

McLaren

La collection de Gordon Ramsay comprend au moins deux supercars McLaren à production limitée conçues pour la piste, à commencer par une McLaren 675LT Spider de couleur gris Chicane. Lancée comme une version décapotable « Longtail » de la 650S limitée à 500 exemplaires, la 675LT Spider associe un V8 biturbo de 3,8 litres développant 666 ch et 516 lb-pi de couple à une boîte à double embrayage à sept rapports, passant de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteignant une vitesse de pointe de 327 km/h. Au-dessus d’elle trône son modèle phare, la McLaren Senna, l’un des 500 exemplaires construits, arborant une livrée noire et or. Nommée en hommage au champion de Formule 1 Ayrton Senna et mise en valeur par Ramsay lors de séances sur piste à Brands Hatch, cette hypercar en fibre de carbone tire 789 ch d’un V8 biturbo de 4,0 litres et utilise une aérodynamique active pour générer jusqu’à 800 kg d’appui.

Porsche

Aucune collection automobile de cette envergure ne serait complète sans la présence de Porsche, et Gordon Ramsay a le choix entre au moins trois de ces sportives allemandes. L’attraction principale de sa gamme Porsche est une 918 Spyder, l’un des 918 exemplaires produits et membre de la « Sainte Trinité » des hypercars hybrides du milieu des années 2010 aux côtés de sa LaFerrari. Associant un V8 atmosphérique central de 4,6 litres à deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 875 ch et un couple de 944 lb-pi, ce roadster en fibre de carbone passe de 0 à 96 km/h en environ 2,5 secondes et atteint 344 km/h. Aux côtés de la 918 Spyder, Ramsay posséderait également deux modèles phares axés sur la piste à moteur arrière : une Porsche 911 GT2 RS (991.2) argentée — conservée principalement en Californie et propulsée par un six cylindres à plat biturbo de 3,8 litres développant 690 ch — et une Porsche 911 GT3 RS (992) dotée de l’ensemble allégé Weissach, qui tire 518 ch d’un six cylindres à plat atmosphérique à haut régime de 4,0 litres associé à une aérodynamique active inspirée de la Formule 1.

Bien entendu, avec un total estimé à 94 voitures, Gordon Ramsay possède de nombreuses autres voitures de sport qui n’ont pas été mentionnées ici et, comme la plupart des grands collectionneurs, il est connu pour acheter et vendre des véhicules assez fréquemment.