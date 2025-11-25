Dix véhicules à voir au Salon de l’auto de Los Angeles

En faisant le tour du Salon de l’auto de Los Angeles la semaine dernière, nous nous sommes bien sûr attardés à vous présenter les nouveautés dévoilées sur place, comme le Kia Telluride 2026, ainsi que le Nissan Rogue PHEV 2026, par exemple.

Les nouvelles créations de la marque Scout ont retenu l’attention.

Nissan comptait sur trois nouveautés (Rogue PHEV, LEAF et Sentra).

Plusieurs véhicules classiques étaient de la partie.

C’est normal : les nouveautés sont l’attraction principale.

Cependant, en faisant le tour des planchers d’exposition, on découvre d’autres modèles qui font courir les foules. C’est la raison première pour laquelle les amateurs se déplacent dans un salon automobile, d’ailleurs, c’est-à-dire pour faire des découvertes.

On vous en propose dix ici, dans le plus grand des désordres.

1 — Volkswagen Type 2 1977

Amorçons toutefois notre tournée avec une histoire unique qui fait vibrer les visiteurs au Salon de Los Angeles. Peut-être avez-vous entendu parler de ce Microbus de Volkswagen qui a survécu aux désormais célèbres incendies de Los Angeles en janvier 2025, dont celui qui a ravagé le quartier Pacific Palisades. En tout, ce sont 12 000 habitations qui ont été détruites, donc plus de 6800 dans le quartier Palisades, laissant dans le désespoir des milliers d’habitants. Une photo aérienne montrant un quartier ravagé a fait le tour de la planète, car elle nous faisait voir ce Volkswagen Type 2, intact au milieu d’une scène apocalyptique.

Eh bien, ce modèle, bien qu’abîmé par le brasier et la chaleur, a retenu l’attention de Volkswagen qui a contacté les propriétaires pour leur offrir de le restaurer. Près d’une année plus tard, le bus fait sa première apparition publique. L’émotion autour du kiosque l’honorant était palpable. Le véhicule symbolise aujourd’hui la résilience des habitants de la région.

2 — Ford Mustang GTD

La Ford Mustang a plus de 60 ans, elle qui a été dévoilée le 17 avril 1964. Au cours des six dernières décennies, les éditions spéciales se sont multipliées, au point que l’on ne se retourne plus chaque fois que la compagnie en dévoile une. Cependant, il faut faire exception en passant devant cette variante GTD, qui représente le nec plus ultra de ce que la compagnie a pu proposer depuis la glorieuse époque des années 60. Avec une cavalerie de 815 chevaux sous le capot, sans oublier le couple de 664 livres-pieds de son V8 de 5,2 litres, cette Mustang s’élève parmi toutes les autres comme la plus enragée… et la plus rapide sur piste, avec une vitesse de pointe de 325 km/h. Derrière son volant, le 0-97 km/h s’efface en seulement 2,8 secondes. Respect.

3 — Porsche Carrera GT

Il y avait plusieurs Porsche un peu partout à travers le salon, mais l’endroit où le constructeur tient habituellement son kiosque était occupé par d’autres types de véhicules. Une année plus timide, donc, mais tout de même remarquable avec la présence de pièces de collection incroyables, comme cette Carrera GT. Lancée en 2003, cette dernière représentait alors le nec plus ultra en matière de performance au sein de l’entreprise. Son cœur est un V10 de 5,7 litres offrant 612 chevaux et un couple de 435 livres-pieds. Un temps de 3,9 secondes suffisait pour atteindre les 100 km/h. Le modèle se vendait à quelque 500 000 $ à l’époque. On a vu des exemplaires être achetés pour des sommes allant d’un à deux millions lors d’encans récents.

Ce qui a paru le plus incroyable à propos de la présence de cette Porsche dans l’une des allées principales du salon, c’est la presque totale indifférence des visiteurs, qui ne réalisaient probablement pas qu’il passait devant une représentante de la noblesse automobile. Le temps peut être cruel pour certains modèles.

4 — Bugatti EB 110 GT 1993

Il y avait peu d’informations sur cette rare Bugatti dans une salle consacrée à la performance, mais une petite recherche nous a permis de tirer la chose au clair. Au départ, nous avons cru qu’il s’agissait de l’EB 110 SS 1994 de l’ancien musée Mullin, qui était situé à Oxnard, en Californie. Nous avons établi ce lien, car la salle où était exposée la voiture nous montrait des pièces de la collection Petersen. Or, Robert E. Petersen et Peter Mullin sont de bons amis. Eh bien, non. Voyez-vous, le musée Petersen possède aussi sa Bugatti EB 110, cette fois une version GT de 1993. Considérant que seulement 139 exemplaires de cette voiture ont été construits, il est plutôt incroyable d’en retrouver deux dans le même coin de la planète. Mais bon, on parle de Los Angeles ; il pourrait bien y en avoir d’autres.

Concernant ce modèle, il est fascinant de constater qu’il était animé par un V12 de 3,5 litres à quatre turbos, une combinaison qui proposait alors 552 chevaux et une vitesse de pointe de quelque 350 km/h.

5 — Williams FW15D 1993-4

On entend souvent dire, concernant plusieurs séries de courses automobiles, que les choses ne sont plus comme avant. Les amateurs ont la nostalgie des voitures plus anciennes qui offraient de meilleurs spectacles en piste avec un peu moins de technologie qu’aujourd’hui. C’est notamment le cas en Formule 1, même si la technologie était déjà très présente il y a 30 ans. Cette incroyable Williams en est la preuve, elle qui était l’une des F1 les plus avancées de son époque. Cette voiture proposait une suspension active, le contrôle de la stabilité, le freinage ABS, ainsi qu’un diffuseur arrière ajustable. La vue de ce modèle nous rappelle aussi le défunt Ayrton Senna, qui a déjà conduit ce modèle. Ce dernier va trouver la mort le 1er mai 1994 à bord d’un bolide très similaire à celui-ci.

6 — McLaren MP4-10 1995

Tout aussi spectaculaire était cette McLaren, porteuse de la mythique peinture rouge et blanche de l’équipe à cette époque. Cet exemplaire a été l’une des premières F1 McLaren à être animé par un moteur Mercedes-Benz. Le début de ce partenariat entre la firme allemande et McLaren allait se traduire par la conquête de trois championnats des pilotes (Mika Häkkinen en 1998 et 1999 et Lewis Hamilton en 2008), ainsi que 78 victoires individuelles en piste. Le partenariat s’est terminé à la fin de 2014 lorsque Mercedes-Benz a annoncé qu’elle allait elle-même inscrire sa propre écurie au championnat de 2015.

7 — Maserati MCPura Cielo 2026

Le constructeur Maserati n’est pas le plus actif sur le marché ni celui qui enregistre les meilleures ventes. N’empêche, la marque sait s’y prendre en matière de design et sa plus récente super voiture, la MCPura, a fait tourner bien des têtes au kiosque de la compagnie. Rappelons que cette pièce a fait ses débuts en 2020 sous le nom de MC20. On adopte le nom MCPura pour 2026. Quant à la variante décapotable, la Cielo, que vous pouvez admirer ici, elle a fait ses débuts en 2022 et elle est tout simplement sublime. Mieux, cette création est porteuse d’un V6 biturbo de 3,0 litres qui crache un venin de 621 chevaux et un couple de 538 livres-pieds, pour un temps de 2,9 secondes au 0-100 km/h. Le tout, en toute tradition italienne, accompagné d’une musique divine provenant des organes mécaniques.

8 — Fiat Topolino 2026

Vous n’avez pas la berlue ; il y avait bien deux Fiat Topolino (version moderne) au Salon de l’auto de Los Angeles. C’est étonnant, car cette voiture n’est pas vendue en Amérique du Nord. La Topolino est une vraie citadine qui est homologuée comme un quadricycle. Elle peut être conduite, sans permis, par quiconque est âgé d’au moins 14 ans. Un peu comme une voiturette de golf, finalement. Elle propose une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de quelque 75 kilomètres, fruit d’une batterie de 5,4 kWh et d’un moteur électrique offrant une puissance de… 8 chevaux.

Fiat ne mentionne rien concernant une éventuelle commercialisation sur notre continent, mais le fait que certains concessionnaires ont accès à des exemplaires pour analyser la réaction du public en dit beaucoup sur l’intérêt de la marque. La réaction du public était forte au salon. Ce véhicule est parfait pour les terrains de camping, les communautés fermées, etc.

9 — Land Cruiser FJ60 1985

Ce Land Cruiser n’est pas le modèle qui a le plus attiré les visiteurs au salon, mais ceux qui s’y sont approchés ont vite vu leur curiosité être piquée. En fait, ce produit a été modifié par la division Motorsports Garage de Toyota. L’objectif était de conserver l’allure classique du modèle, mais de lui offrir le niveau de performance d’aujourd’hui. Ainsi, ce Land Cruiser hérite du V6 biturbo I-Force Max de 3,4 litres, un bloc qui propose ici 389 chevaux et 479 livres-pieds de couple, près du double de la puissance originale du 6-cylindres en ligne qui équipait ce véhicule. Quelques modifications de structure ont été nécessaires pour l’adaptation, comme avec les supports de moteurs et le système d’échappement, notamment, mais pour le reste, l’originalité a été respectée. À bord, on s’est permis de greffer une chaîne audio JBL pour une expérience plus intéressante.

Avec les années, la restauration de véhicules d’origine va devenir de plus en plus difficile, faute de pièces et d’experts. Ce genre de modification est appelé à croître en popularité.

10 — Chevrolet Impala 1966 Low Rider

Enfin, une visite du Salon de l’auto de Los Angeles ne serait jamais complète sans un détour au sous-sol, là où sont rassemblés quantité de marchands et de clubs automobiles, présents pour nous offrir leurs dernières nouveautés ou leurs dernières folies. À l’honneur chaque année, une panoplie de classiques modifiés à la mode Low Rider, une tendance qui a vu le jour dans la région de Los Angeles au tournant de la Seconde Guerre mondiale. Qu’on aime ou non ce genre de modification, il faut être capable d’admirer ces œuvres d’art qui naissent de l’imagination de leurs propriétaires.