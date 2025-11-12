Toyota confirme un investissement de 10 milliards $ aux États-Unis et inaugure une usine de batteries en Caroline du Nord

Il y a deux semaines, le président Trump vantait un investissement de 10 milliards de $ de Toyota sans confirmation officielle. C’est maintenant chose faite.

Toyota investit 10 G$ supplémentaires aux États-Unis, portant le total à 60 G$.

L’usine de batteries en Caroline du Nord représente 14 G$ et jusqu’à 5 100 nouveaux emplois.

L’installation soutient la production locale et la stratégie d’électrification multipiste de Toyota.

Toyota Motor Corporation investira officiellement jusqu’à 10 milliards de $ dans ses activités américaines au cours des cinq prochaines années, ce qui portera son investissement cumulatif dans le pays à près de 60 milliards de $. L’entreprise a amorcé ses opérations aux États-Unis il y a près de 70 ans.

L’annonce coïncide avec l’inauguration officielle de Toyota Battery Manufacturing, North Carolina (TBMNC), la première usine de production de batteries du constructeur à l’extérieur du Japon. Située en Caroline du Nord, TBMNC devient la 11e installation de production de Toyota aux États-Unis.

Établie en 2021, cette usine représente un investissement total d’environ 14 milliards de $ et devrait créer jusqu’à 5 100 emplois. Elle jouera un rôle clé dans la stratégie d’électrification de Toyota en fournissant des batteries destinées à une variété de véhicules produits en Amérique du Nord.

Toyota décrit ce développement comme faisant partie de son approche « multipiste » de l’électrification et de la production régionale. Cette stratégie vise à produire et à investir localement afin de soutenir les communautés locales tout en offrant une gamme variée de véhicules électrifiés.

Aux États-Unis, Toyota emploie environ 48 000 travailleurs et a fabriqué plus de 35 millions de véhicules sur le sol américain. Le réseau manufacturier local du constructeur compte désormais 11 usines réparties dans plusieurs États.

Au Canada, Toyota emploie plus de 9 000 membres d’équipe, et plus de 11 millions de véhicules y ont été assemblés dans ses différentes installations.