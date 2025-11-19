Porsche dévoile les modèles Cayenne entièrement électriques avec jusqu’à 642 km d’autonomie WLTP; les livraisons débutent en 2026

Le VUS le plus puissant de Porsche à ce jour : le nouveau Cayenne électrique atteint 0–100 km/h en 2,5 secondes

Les nouveaux Cayenne et Turbo électriques offrent jusqu’à 850 kW et 642 km d’autonomie.

Les prix commencent à 131 300 $ au Canada; les livraisons débutent à l’été 2026.

Recharge à 80 % en moins de 16 minutes grâce au système 800 V, avec recharge sans fil offerte en option.

Porsche a finalement présenté les versions entièrement électriques de son VUS Cayenne avec deux nouveaux modèles : le Cayenne Électrique et le Cayenne Turbo Électrique. Les deux véhicules peuvent maintenant être commandés au Canada, avec des livraisons prévues pour l’été 2026. Le prix de départ est fixé à 131 300 $ pour le Cayenne Électrique et à 178 300 $ pour la variante Turbo.

Le nouveau Cayenne Turbo Électrique développe jusqu’à 1 139 ch et jusqu’à 1 106 lb-pi de couple lorsque le Launch Control est activé, ce qui en fait la Porsche de production la plus puissante à ce jour. Il accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h. Le Cayenne Électrique d’entrée de gamme offre jusqu’à 435 ch et 616 lb-pi de couple, complétant le sprint de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

Les deux modèles utilisent deux moteurs électriques avec Porsche Traction Management (ePTM) pour la traction intégrale. Le freinage régénératif récupère jusqu’à 600 kW d’énergie, la majeure partie de la décélération étant assurée par les moteurs. Les freins en composite de céramique (PCCB) sont offerts sur la variante Turbo.

Les véhicules sont équipés d’une batterie nouvellement développée de 113 kWh, offrant jusqu’à 642 km d’autonomie selon le cycle WLTP pour le Cayenne et 623 km pour la version Turbo. L’architecture électrique de 800 volts permet une recharge rapide en courant continu jusqu’à 400 kW dans certaines conditions. Une charge de 10 à 80 % peut être effectuée en moins de 16 minutes. La recharge sans fil jusqu’à 11 kW est également offerte en option.

Les technologies du châssis comprennent la suspension pneumatique adaptative avec Porsche Active Suspension Management (PASM) de série. Le Cayenne Turbo ajoute le Porsche Torque Vectoring Plus et peut être équipé du Porsche Active Ride pour un confort et une dynamique accrus. La direction aux roues arrière est optionnelle sur les deux modèles.

Le Cayenne électrique présente un coefficient de traînée de 0,25 et de multiples éléments aérodynamiques actifs, incluant un aileron de toit adaptatif et des volets arrière mobiles. Ces systèmes s’ajustent selon la vitesse et le mode de conduite afin d’optimiser l’autonomie et l’appui aérodynamique.

Mesurant 4 985 mm de longueur avec un empattement de 3 023 mm, le Cayenne électrique est 55 mm plus long que le modèle à essence et offre un dégagement accru pour les jambes à l’arrière. La capacité de chargement varie de 781 à 1 588 litres, en plus d’un coffre avant de 90 litres. La capacité de remorquage maximale est de 7 716 lb, selon l’équipement.

À l’intérieur, le véhicule intègre une configuration Porsche Driver Experience basée sur l’OLED, comprenant un écran incurvé Flow Display, un combiné d’instruments numérique de 14,25 pouces et un écran passager optionnel de 14,9 pouces. Un affichage tête haute avec technologie AR projette un champ visuel de 87 pouces. Le Cayenne Électrique inclut également un système de commande vocale assisté par IA, un soutien élargi pour les applications tierces et le nouveau système Porsche Digital Key.

Les clients peuvent choisir parmi 13 couleurs extérieures, neuf designs de roues et de multiples thèmes intérieurs. Les options comprennent le toit panoramique avec contrôle de lumière variable et un nouveau système de chauffage par panneaux pour les surfaces tactiles. Porsche Design propose désormais des montres conçues en fonction des spécifications du Cayenne.

Le Cayenne entièrement électrique s’ajoute aux motorisations à combustion et hybrides déjà offertes par Porsche, qui continueront d’être vendues à l’échelle mondiale. Porsche indique que 36 % de ses ventes mondiales de voitures sport en 2025 seront électrifiées.