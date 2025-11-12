Les Volkswagen ID.4 et ID.Buzz auront accès au réseau nord-américain de Superchargeurs Tesla le 18 novembre

Cela ouvrira l’accès à 25 000 bornes de recharge rapide supplémentaires à travers l’Amérique du Nord pour les conducteurs de VÉ Volkswagen.

Puisque ces modèles ont toujours un port de recharge CCS, un adaptateur sera requis.

Cette pièce sera disponible en ligne ou chez les concessionnaires VW à l’achat pour les propriétaires d’ID.4 et gratuite pour les propriétaires d’ID.Buzz.

Volkswagen est le plus récent constructeur automobile à obtenir l’accès au réseau de Superchargeurs Tesla pour ses véhicules électriques en Amérique du Nord, suivant ainsi plusieurs de ses concurrents.

En effet, le constructeur allemand a annoncé aujourd’hui que les propriétaires de VÉ ID.4 et ID.Buzz pourront s’arrêter pour une recharge à l’un des 25 000 emplacements de Superchargeurs à travers le Canada et les États-Unis à partir du 18 novembre.

Pour ce faire, les conducteurs devront obtenir un adaptateur de recharge rapide NACS (Tesla) vers CCS afin que le câble de recharge Tesla puisse se connecter à leurs véhicules, qui ne disposent pas encore du port de recharge NACS.

Cet adaptateur sera disponible gratuitement pour les propriétaires de la minifourgonnette électrique ID.Buzz, mais ceux qui conduisent le multisegment ID.4 devront l’acheter, soit au département des pièces d’un concessionnaire, soit sur le comptoir de pièces en ligne de Volkswagen Canada.

Puisque cela ne vise qu’à permettre la recharge rapide CC, les VÉ Volkswagen resteront incompatibles avec les chargeurs à destination Tesla et les chargeurs domestiques avec câble NACS.

Des sources ont affirmé que certains modèles électriques Volkswagen 2025 seraient équipés d’un port NACS dès l’usine en Amérique du Nord, mais au moment d’écrire ces lignes en novembre 2025, toutes les unités des ID.4 et ID.Buzz destinées au Canada et aux États-Unis sont toujours livrées avec un port CCS.

La décision de permettre l’accès au réseau Tesla aux VÉ Volkswagen signifie qu’il sera désormais beaucoup plus pratique pour les propriétaires d’ID.4 et d’ID.Buzz de partir en voyage avec leur véhicule électrique, en particulier aux États-Unis, où les bornes de recharge rapide CCS sont parfois rares et espacées.

Les Superchargeurs Tesla ont également une meilleure réputation en termes de fiabilité que leurs principaux concurrents, y compris Electrify America (et Electrify Canada), qui est une filiale de Volkswagen créée à la suite du scandale Dieselgate il y a une décennie.

Après que Ford ait annoncé que ses véhicules électriques seraient compatibles avec la norme de recharge nord-américaine (NACS), la plupart des autres grands constructeurs automobiles ont emboîté le pas en quelques semaines, ne voulant pas être laissés pour compte sur une question qui constitue toujours un obstacle majeur à l’adoption des VÉ.

En effet, les sondages auprès des conducteurs placent constamment la recharge et l’abordabilité comme deux des principales raisons pour lesquelles les conducteurs qui ont acheté un nouveau véhicule à essence n’ont pas choisi un modèle électrique à la place.

Avec 25 000 nouveaux emplacements de recharge, en plus de tous les chargeurs CCS existants qui restent accessibles aux VÉ VW, les préoccupations liées à la recharge pourraient devenir un moins grand obstacle à l’achat d’un ID.4 ou d’un ID.Buzz.

Audi et Porsche, d’autres marques du Groupe VW, ont déjà accès aux Superchargeurs Tesla via un adaptateur, et nous savons que les Scout Terra et Traveller seront équipés d’un port NACS à leur arrivée en 2027 ou 2028.