Voyage dans le temps : les concepts du Ford Bronco à travers l’histoire (1965–2025)

Le Ford Bronco fête ses 60 ans cette année, lui qui a fait ses débuts en 1965 comme modèle 1966. Il y a bien sûr eu une pause importante dans la production, soit entre 1996, la dernière de sa première tournée sur le marché, et 2020, celle de son grand retour en tant que modèle 2021. Nous vous avons déjà présenté son histoire. Voici maintenant les concepts du Bronco, imaginés par Ford depuis 60 ans.

Le Ford Bronco a fait ses débuts en août 1965 comme modèle 1966.

À la fin de 1996, le modèle était retiré du marché.

En 2020, Ford annonçait son grand retour en pleine pandémie.

1 — Bronco Wagon Prototype (1965)

Avant même que la chaîne de montage ne commence à produire ses premiers Bronco, Ford photographiait en studio les modèles sur lesquels elle travaillait. Ce prototype de 1965 (malgré la plaque d’immatriculation de 1966 apposée sur le pare-chocs) est l’une des premières images officielles du Bronco Wagon, la version la plus complète des trois carrosseries qui allaient être proposées à l’origine. Elle se démarquait avec un toit amovible qui s’étendait sur toute la longueur du véhicule, une configuration à deux portes, ainsi que par la présence d’un hayon et de grandes vitres latérales fixes.

En observant ce modèle de près, on voit que toutes les lignes définitives du Bronco de première génération sont déjà là, épurées et sans fioriture. Arborant la teinte blanche Wimbledon, le prototype repose sur des jantes en acier noir. Ça ne pouvait pas être plus simple, ni le modèle ni la présentation. Le Bronco nous montrait déjà toute la sobriété qui allait contribuer à son succès dès son dévoilement en août 1965.

2 — Bronco Dune Duster (1966)

Dès que son modèle arrive sur le marché, Ford veut montrer tout le potentiel de son nouveau 4×4. Le concept Dune Duster, imaginé au centre de design de Dearborn et réalisé par le célèbre carrossier George Barris (le créateur de la première Batmobile), est dévoilé au Salon de l’auto de Détroit de 1966. Construit sur la base d’une version roadster sans toit ni portes, le modèle est audacieux. Il est porteur d’un arceau de sécurité inspiré des normes de la NHRA et possède des appuie-têtes intégrés, des sorties d’échappement chromées exposées sur les flancs, des appliques en noyer sur les panneaux arrière, ainsi que des sièges baquets en cuir perforé.

Les photos promotionnelles du modèle, montrant deux jeunes femmes souriantes, reflétaient bien l’intention de Ford : faire du Bronco autant un véhicule de loisirs qu’un outil utilitaire.

3 — Bronco Wildflower (1970)

À la fin des années 60, l’Amérique vit la période Peace and Love, qui laisse une trace indélébile dans la culture et les créations de l’époque. Ford n’y a pas été indifférente et a donné naissance à l’un de ses concepts les plus colorés, le Bronco Wildflower. Ce modèle est une variante stylistique du Dune Duster. Il avait été repeint et décoré pour refléter l’esprit psychédélique du tournant des années 1970. Sa carrosserie arborait un motif floral éclaboussé de bleus, de jaunes et de rouges vifs, couronné d’une calandre rose franchement provocante. L’intérieur suivait le même délire visuel : des sièges baquets en vinyle à motifs floraux assortis, un volant en noyer et un tableau de bord capitonné. Ford le présenta dans ses expositions automobiles à partir de 1970.

En mars 2024, le grand patron de Ford, Jim Farley, commentait une photo du concept Wildflower sur les réseaux sociaux en déclarant : « On devrait relancer ça. » Cela en dit long sur l’impression que ce concept historique a laissée dans les esprits.

4 — Bronco Big Oly (1971)

Le Bronco Big Oly n’est pas un concept de salon comme on les connaît. Ce modèle est né d’une collaboration ambitieuse entre le préparateur Bill Stroppe et le pilote Parnelli Jones. L’objectif ? Prouver qu’il pouvait construire un véhicule tout-terrain capable de dominer et de gagner la très difficile course Baja 1000. Bill Stroppe a défié Parnelli Jones à mener ce Bronco spécialement modifié à la victoire, ce qui a été accompli. Le modèle a été construit à partir des bases d’un Bronco de 1969. Il profitait d’un châssis tubulaire en acier et d’une carrosserie en fibre de verre et en aluminium qui ne pesait que 1190 kg. Un V8 Windsor de 351 pouces cubes, développant environ 390 chevaux, propulsait la bête. Fait amusant, le toit servait astucieusement d’aileron aérodynamique.

La photo qui accompagne notre article l’immortalise en plein saut au Baja. Le Ford Bronco Big Oly remporta le Baja 1000 en 1971 et 1972. En 2021, l’original s’est vendu 1,7 million USD (avant frais) aux enchères du groupe Mecum, en mai 2021.

5 — Bronco Ranger XLT (1973)

En 1973, Ford joue avec l’idée de faire de son Bronco un modèle à la fois robuste et plus raffiné. Elle crée donc un prototype basé sur la camionnette de la Série F, qui bénéficiait d’une refonte complète pour 1973. L’ensemble Ranger existait déjà et sera raffiné avec le temps. En 1978, un Bronco de deuxième génération est présenté et repose sur les bases de la camionnette de la Série F, qui profitait à ce moment-là de retouches esthétiques. C’est alors un tournant majeur dans l’histoire du modèle.

Le Bronco proposait de plus en plus de luxe, avec une sellerie en tissu, un tapis de sol, des panneaux de porte avec de fausses boiseries, des moulures chromées, des rayures blanches sur les flancs et le capot, et une enveloppe pour la roue de secours. Bref, le modèle n’était plus aussi rudimentaire.

Ce qui est incroyable à propos de cette image, c’est que nous n’avons jamais vu de Bronco arborant cette calandre de la camionnette de la Série F, soit celle proposée de 1973 à 1977. Une incroyable pièce historique.

6 — Bronco Montana Lobo (1981)

Cette version du Bronco semble tout droit sortie d’un film de science-fiction des années 1980. Présentée au Salon de l’auto de Chicago en 1981, la variante Montana Lobo repose sur le châssis d’un Ford Bronco 1977 et elle est animée par un V8 de 5,0 litres. Elle propose bien sûr un rouage 4×4.

La carrosserie est complètement distincte. Elle avance des lignes futuristes et plusieurs éléments typiques des véhicules concept : un capot arrondi pour l’aérodynamisme, un pare-brise incliné, des persiennes latérales et un arceau intégrant des projecteurs pour la conduite hors route. Ce qu’on remarque d’emblée, cependant, ce sont ces portières amovibles en plexiglas transparent, pour une conduite offrant plus de liberté.

À l’arrière, le concept adopte une configuration de type camionnette avec une caisse ouverte intégrant des bancs latéraux recouverts de tissu, accessibles aussi bien par le hayon que par une cloison vitrée coulissante entre la caisse et la cabine. Une rampe de chargement escamotable, des compartiments de rangement et un treuil intégré au pare-chocs étaient également de la partie. À bord, on retrouvait même une instrumentation à affichage numérique.

Trop audacieux pour son époque, le concept Montana Lobo n’a jamais été produit, mais il demeure l’un des concepts les plus flyés jamais associés au Bronco.

7 — Bronco DM-1 (1988)

Ce concept du Bronco est le résultat d’une histoire intéressante. Son nom porte les initiales de Derek Millsap, étudiant de l’Art Center College de Pasadena, en Californie. Ce dernier a été lauréat d’un concours organisé par Ford. Les dirigeants de la marque aiment ce qu’ils voient et commandent aussitôt une version grandeur nature qui sera construite par le Concept Center California sur les bases d’une… Escort. Présenté au Salon de Chicago, le concept DM-1 tranchait radicalement avec l’image du Bronco : une carrosserie aérodynamique en fibre de verre, un hayon géant remontant jusqu’au toit, et un système de navigation GPS embarqué, une caractéristique pratiquement inédite pour l’époque. Perçu par certains comme une fourgonnette gonflée, le modèle préfigurait les VUS compacts polyvalents qui allaient bientôt apparaître en grand nombre sur les routes, bien avant que ces derniers ne deviennent populaires.

On peut imaginer que si Ford avait lancé ce véhicule au début des années 1990, avant le RAV4 de Toyota, ce serait ce Bronco qui serait considéré comme le pionnier de cette catégorie. On pourrait même, en extrapolant, parler ici de l’ancêtre indirect du Bronco Sport.

8 — Bronco Papemobile (1979)

Vous aurez deviné qu’on ne parle pas ici d’un concept officiel, mais bien d’une modification unique qui est passée à l’histoire. En octobre 1979, lors de la visite historique du pape Jean-Paul II aux États-Unis, Ford livra trois Bronco de 1980 spécialement modifiés. Peints en blanc Wimbledon avec un intérieur bleu Wedgwood, ces véhicules avaient vu leur hayon être transformé en rampe d’accès et leur espace arrière être équipé de mains courantes, permettant au pape de se tenir debout pour saluer les foules sur son passage. Après la tournée, les trois véhicules furent remis au Service secret américain.

En 2022, Ford a rendu hommage à cet épisode de son histoire avec un modèle récent peint en blanc et décoré aux couleurs du Centre du pape François (Pope Francis Center) de Détroit. Le modèle a été vendu aux enchères lors d’un événement organisé par le groupe Barrett-Jackson.

9 — Boss Bronco Concept (1992)

En 1992, Ford présente le Boss Bronco, un autre concept qui s’intéresse au véhicule utilitaire sport urbain. Sa silhouette, plus aérodynamique, est inspirée des camionnettes Ranger de l’époque, mais dotée d’un toit rétractable de type fastback, une nouveauté absolue pour un Bronco. Sa peinture jaune (Lone Star Yellow) est percutante. Le modèle héritait aussi d’une barre de toit avec des phares intégrés, pour affirmer son rôle d’aventurier.

Un moteur V8 de 5,0 litres à injection alimentait ce concept. Le directeur du design des camions chez Ford laissa entendre qu’une production était envisageable si l’intérêt du public était au rendez-vous. Ce ne fut pas le cas.

10 — Bronco Outback Concept (1994)

À deux ans de la fin de la production du Bronco, Ford présentait encore des concepts pour explorer l’avenir du modèle. Le Bronco Outback de 1994 prenait pour base un modèle de cinquième génération et le transformait en un véhicule conçu pour les grandes expéditions. Outre sa robe bicolore et ses marquages uniques, il arborait un pare-chocs avant tubulaire noir, des phares auxiliaires ronds, un treuil intégré, une suspension rehaussée et des pneus tout-terrain BF Goodrich. Le résultat était agressif et clairement taillé pour la conduite sur des terrains difficiles.

Malheureusement, ce concept arriva trop tard : Ford allait cesser la production du modèle en 1996 pour le remplacer par l’Expedition.

11 — Bronco Concept (2004)

Présenté au Salon de Détroit en janvier 2004, ce concept à deux portes fut une véritable déclaration d’intention. Ford y intégrait tout l’ADN du Bronco original : une silhouette carrée et compacte, des phares ronds, l’inscription BRONCO en lettres capitales sur la calandre, des charnières de portes apparentes, un treuil intégré au bouclier et des pneus tout-terrain surdimensionnés.

La carrosserie, entièrement en aluminium brossé, tranchait avec l’époque. Bâti sur un châssis dérivé du Ford Escape, il cachait un moteur 4-cylindres turbodiesel de 2,0 litres. Ce concept ne connut jamais la production, victime de la flambée des prix du pétrole et de la stratégie d’alors de Ford qui ne voyait pas encore de place pour ce type de modèle dans sa gamme. La semence était toutefois plantée : seize ans plus tard, le Bronco allait renaître.

12 — Bronco 2 portes préproduction (2021)

Avant le lancement officiel de juillet 2020, Ford nous a fait voir plusieurs versions de développement du nouveau Bronco, une façon de faire valider ses choix de design. Ce modèle de préproduction avait retenu l’attention, avec ses deux portes munies d’ouvertures. Surtout, il nous donnait un vif aperçu de ce à quoi le modèle de nouvelle génération allait ressembler. Après 25 ans d’absence, ces images de préproduction eurent un effet choc sur les médias et le public, alimentant l’engouement pour le retour du produit.

Et tout cela se passait en pleine pandémie, faut-il le rappeler.

13 — Bronco Roadster Concept (2025)

Pour célébrer le 60e anniversaire du Bronco, Ford a dévoilé un autre concept, celui d’un Roadster. Présenté dans le cadre du Concours d’Élégance de Pebble Beach en 2025, il est venu nous rappeler le roadster original de 1966 : sans portes, sans toit, sans B-piliers, intérieur dépouillé, sièges minimalistes, plateau arrière utilitaire, hayon pliant portant le logo Ford estampé sur la tôle et, en prime, une boîte manuelle à sept rapports.

Malheureusement, Ford a précisé que ce concept n’était pas destiné à la production. Dommage.

Voilà qui fait le tour des principaux concepts et véhicules spéciaux du Bronco au fil du temps. Reste à voir si les 60 prochaines années nous en feront voir autant.