Lincoln aura sa version du Bronco

Ford n’est pas plus fou qu’un autre et pourrait bien profiter à Lincoln de la base du Bronco pour créer un nouveau produit orienté pour le hors route qui pourrait aller jouer face aux Lexus GX et Land Rover Defender

Lincoln utilisera vraisemblablement la base du Bronco pour un nouveau modèle

Le VUS devrait arriver aux environs de 2030

Il visera directement les Lexus GX, Land Rover Defender et le futur Genesis

Ce n’est pas la première fois que l’on en entend des rumeurs d’un Bronco dans la gamme Lincoln. En fait, chaque fois que Ford propose un nouveau produit, les rumeurs s’emballent. Il suffit de penser au nombre de fois que des rumeurs avançaient une version Lincoln sur la base de l’électrique Mustang Mach-E. Et bien, celles concernant un Lincoln Bronco reprennent vie pour une énième fois!

Est-ce que cette fois c’est plus sérieux? Possiblement, une chose est certaine, Lincoln pourrait se distinguer avec cette offre dans le segment, du moins face à Cadillac qui est tous azimuts dans l’électrique. D’un point de vue d’affaires, l’idée est excellente et pourrait être très lucrative pour Lincoln.

Pas cher à faire!

La plate-forme existe déjà et sera très probablement reconduite pour la prochaine génération attendue aux environs de 2031. Les motorisations, tout comme pour les autres Lincoln, pourraient être maintenues de chez Ford sans grand changement si ce n’est d’un peu plus de puissance pour le prestige. Cependant, ce qui est les plus intéressants pour Lincoln, c’est que l’on peut charger un montant prémium qui n’est pas négligeable sur la facture.

En modifiant le style, la cabine, mais en conservant les capacités hors route, Lincoln pourrait s’imposer devant la compétition, surtout si l’on maintient une configuration cabriolet où l’on peut enlever le toit en section et les mêmes les portes. Les ingénieurs et les designers auront du travail à faire, car on imagine difficilement une sellerie de cuirs fins recouverte de boue!

Les joueurs

En ce moment, il y a deux compétiteurs principaux devant le possible Lincoln : le Lexus GX et le Land Rover Defender. Cependant, Infiniti a déjà annoncé que l’on relancera un modèle sur un châssis en échelle. Genesis semble aussi très sérieux avec l’optique d’un modèle pour le hors route. Le constructeur sud-coréen a récemment présenté l’excentrique X Scorpio, mais aussi l’X Gran Equator qui lui a toutes les chances d’atteindre la production. Est-ce que Lincoln a de la place pour s’insérer dans ce marché? Oui, très certainement et le modèle jouira même de l’enviable réputation du Bronco en matière d’aptitude hors route.