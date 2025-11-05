Ford Bronco Sport 2025 : écolo ou pas?

Le Ford Bronco Sport 2025 propose un style aventurier et des capacités hors route dans un segment truffé de multisegments qui finissent tous par se ressembler. Toutefois, on doit s’attendre à payer un peu plus cher que la moyenne pour l’obtenir.

Le segment des utilitaires compacts est saturé pour une bonne raison, car c’est de loin la catégorie la plus populaire au Canada. Le Ford Bronco Sport 2025 doit composer avec une multitude de rivaux, y compris le Ford Escape avec qui il doit partager le plancher de vente. Toutefois, le Bronco Sport est fort joli et parvient à se distinguer en tant que modèle déjà prêt pour les escapades hors route, pour les gens qui en ont besoin pour convenir à leur vie active. Subjectivement, le Bronco Sport est fort joli.

D’ailleurs, cette concurrence inclut le Buick Envision, les Chevrolet Equinox et Chevrolet Equinox EV, le Ford Escape, le GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Kia Sportage, les Mazda CX-5 et Mazda CX-50, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan.

C’est quoi la différence entre le Bronco Sport et l’Escape? Ils partagent la même plate-forme, mais le Bronco Sport repose sur empattement légèrement plus court. Il est aussi beaucoup plus court et sa surface vitrée est plus étroite, nous laissant croire qu’il s’agit plutôt d’un modèle de taille sous-compacte, mais c’est effectivement un compact en largeur et en hauteur. Il profite également d’une généreuse garde au sol, variant de 198 à 224 millimètres, alors que le design de ses pare-chocs l’aide à offrir des angles d’attaque et de sortie plus propices à la conduite hors route. En somme, Ford mise sur deux multisegments dotés de caractères différents dans la même catégorie. Du moins pour l’instant, car l’Escape sera abandonnée après le millésime 2026 avec aucun remplacement en vue.

Plusieurs changements ont été apportés au Ford Bronco Sport 2025. Une mise à jour de mi-génération comprend des pare-chocs avant et arrière compatibles avec une plus grande variété d’accessoires, des crochets d’arrimage intégrés dans les ailes avant, de nouvelles jantes en alliage et une protection de sous-carrosserie supplémentaire. Un nouveau mode de conduite hors route figure de série sur toutes les déclinaisons, et le système de caméras à 360 degrés procure une meilleure visibilité autour du véhicule lors de la conduite hors route. La version Badlands au sommet de la gamme obtient une meilleure garde au sol. Dans l’habitacle, l’écran tactile de 13,2 pouces du système multimédia est désormais monté en équipement de série, fonctionnant toujours avec l’interface SYNC 4.

On retrouve aussi un nouvel ensemble Sasquatch comprenant un essieu arrière à double embrayage avec différentiel autobloquant ainsi qu’un mode de conduite rallye — deux caractéristiques préalablement réservées à la version Badlands — de même que des amortisseurs arrière Bilstein avec sensibilité de position et réservoirs superposés, un plus grand débattement de suspension, une protection de brousse à l’avant, des plaques de protection en acier, quatre crochets de remorquage avec anneaux en D ainsi que des pneus tout-terrain de 29 pouces Goodyear Territory All-Terrain 235/65R17.

La gamme consiste des déclinaisons Big Bend, Heritage, Free Wheeling à tirage limité, Outer Banks et Badlands, alors que l’ensemble Sasquatch est disponible sur les deux variantes les plus chères. Les quatre premières sont équipées d’un trois cylindres turbocompressé de 1,5 L produisant 180 chevaux (un étalon de plus que l’an dernier) et un couple de 200 livres-pied, géré par une boîte automatique à huit rapports. La version Badlands obtient plutôt un quatre cylindres turbo de 2,0 L avec 238 chevaux (12 de moins qu’en 2025) et 277 livres-pied, et la même boîte de vitesses.

Le rouage intégral figure de série, tout comme le système de modes de conduite nommé G.O.A.T. (Go Over Any Terrain), avec les réglages Normal, Eco, Sport, Slippery (glissant) ainsi que Off Road (hors route). La Badlands propose également les modes Rally (rallye) et Rock Crawl (franchissement de roches).

Voici les cotes de consommation du Ford Bronco Sport 2025 :

Configuration Ville/route/mixte L/100 km L3 turbo 1,5 L 9,3 / 7,9 / 8,7 L3 turbo 1,5 L avec ensemble Sasquatch 10,2 / 9,0 / 9,7 L4 turbo 2,0 L 11,2 / 8,7 / 10,1

Notre plus récent contact avec le Bronco Sport impliquait la version Big Bends équipée de l’ensemble Black Diamond, ce dernier ajoutant un pare-broussailles, des pare-chocs noirs avec plaques en acier, des plaques de protection de sous-carrosserie, des pneus tout terrain 225/65R17, des crochets d’arrimage dans les ailes, des crochets de remorquage avant et arrière, une prise de courant de 110 volts aux places arrières, des interrupteurs auxiliaires, un tapis protecteur et un système de gestion de cargo dans le coffre ainsi qu’une poignée de maintien supplémentaire pour le passager avant. Lors de notre essai, nous avons observé une moyenne somme toute raisonnable de 8,6 L/100 km.

Le moteur de 1,5 L est suffisamment puissant pour la conduite au quotidien, mais son bruit et ses vibrations sont un peu plus élevés que ce à quoi on s’attend dans un nouveau véhicule de ce prix. Sa consommation pourrait être plus basse compte tenu du fait qu’il n’abrite que trois pistons, et si une motorisation hybride est offerte dans l’Escape et dans la camionnette Ford Maverick, ce n’est pas le cas avec le Bronco Sport. Quant au bloc de 2,0 L, il est assurément plus musclé et permet des performances plus vives, mais il est malheureusement réservé uniquement à la version Badlands.

Le Bronco Sport profite d’une polyvalence indéniable. L’aire de chargement se range parmi les plus volumineux des utilitaires compacts, et une foule d’accessoires sont disponibles, comme un séparateur de cargo pouvant se déplier pour créer une table. La partie vitrée du hayon peut être ouverte séparément, très pratique également. On aime aussi la convivialité du système multimédia, avec certains détails subtils, comme un bouton pour revenir au menu principal du système, même lorsque la projection d’Apple CarPlay ou d’Android Auto est activée.

De plus, rares sont les multisegments compacts pouvant s’aventurer hors des sentiers battus et y revenir sans tracas. Le Bronco Sport possède toutes les capacités et l’équipement pour s’amuser hors route. De plus, cet utilitaire peut remorquer entre 998 et 1225 kilogrammes, ou 2 200 et 2 700 livres.

En revanche, la finition intérieure et le choix des matériaux utilisés n’épatera personne, même si l’exécution en général se penche plutôt du côté durable que luxueux, et la mission du véhicule, c’est d’aller dans le bois ou dans la boue et se salir. On se passerait volontiers notre tour sur les décalques Black Diamond en option, qui n’agrémentent aucunement l’apparence du petit camion. Enfin, l’inclinaison des dossiers de sièges arrière n’est pas réglable, et c’est dommage. De plus, le dossier des sièges avant est plat et ferme, alors que le réglage en hauteur du siège du conducteur ne fonctionne que sur un axe, son coussin devenant moins confortable en l’élevant. Rien de majeur, mais de petits désagréments.

L’équipement de série comprend les jantes en alliage de 17 pouces, les essuie-glaces à capteur de pluie, le sonar de recul, le climatiseur automatique, la clé intelligente avec démarrage à distance, le siège du conducteur à huit réglages électriques, les sièges avant chauffants, la chaîne audio à six haut-parleurs, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 13,2 pouces avec interface SYNC 4, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil et la recharge de téléphones par induction. On obtient aussi l’habituelle panoplie de caractéristiques de sécurité, comme le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, l’aide au maintien de la voie, les feux de route automatiques, le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redécollage automatique, la surveillance des angles morts et l’alerte de trafic transversal arrière.

En option, ou de série dans les variantes mieux équipées, on retrouve des jantes de 18 pouces, des pneus tout terrain, un climatiseur automatique à deux zones, un volant chauffant, un ouvre-porte de garage universel, un siège du passager avant à six réglages électriques, un attelage de remorque, un sonar de stationnement avant et arrière, un système de caméras à vue périphérique, une chaîne B&O à 10 haut-parleurs, un système de navigation ainsi que des ensembles décor avec décalques.

Le prix du Ford Bronco Sport 2025 varie de 41 190 $ à 58 940 $, incluant les frais de transport et de préparation ainsi que la taxe du climatiseur. Notre version Big Bend à l’essai était équipée de l’ensemble Black Diamond à 3 645 $, du toit ouvrant à 900 $, de l’ensemble décor Black Diamond à 605 $, de l’ensemble commodité à 595 $ et des pare-boues à 195 $, pour facture totale de 47 130 $.

Alors, le Bronco Sport est-il un choix écolo? Oui et non. Sans l’option d’un moteur hybride, il en existe un chez Ford, ce petit utilitaire n’est pas moins énergivore que ses rivaux dans la catégorie des compacts. Il est loin d’être ivrogne, on s’entend, mais il ne se démarque pas à ce chapitre.

Autrement, il plaît par son style baroudeur, ses capacités hors route et de remorquage sont comparables à ceux du Jeep Compass, et l’espace dans son habitacle, que ce soit pour les passagers ou leurs bagages, est appréciable également. Il faudra toutefois accepter de dépenser un peu plus pour ce petit utilitaire Ford, alors que son prix est légèrement supérieur à ceux de ses rivaux principaux.

